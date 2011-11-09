Разбогатевших офицеров решено «раскулачить»

Президент России Дм. Медведев подписал многострадальный Федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Как заявил президент, денежное довольствие военнослужащих Минобороны и внутренних войск с 1 января 2012 года вырастет в 2,5–3 раза. Однако точная сумма пока неизвестна. Её установит правительство уже после парламентских выборов.

Вместе с загадочным повышением на неизвестную сумму денежного довольствия у военнослужащих Минобороны отберут немногочисленные оставшиеся льготы. Упорно говорят, что отныне комплект новой формы (парадную, повседневную, полевую) армейцам придётся покупать за свои деньги. Пресс-служба Минобороны срочно опровергла эту информацию. Но ещё два года назад замминистра обороны Дмитрий Булгаков говорил, что с 2012 года военнослужащие будут покупать себе форму сами. Правда, тогда говорилось о том, что определённые деньги на это им будут выдавать. Как в большинстве армий НАТО. Сейчас речь об этом уже не идёт. Действующие офицеры злобно шутят, что и вооружение придётся покупать за свои деньги. Сухопутчикам – автоматы, лётчикам – боевые самолёты, а морякам – новые «Мистрали». Минобороны в ответ на насмешки хранит молчание.

Также будет отменён бесплатный проезд в отпуск, исключение составят те, кто служит в отдалённых гарнизонах Сибири и Дальнего Востока. Молодой лейтенант, например, для поездки из Калининграда во Владивосток к родителям, вынужден будет платить по полной. Отменяется льготное санаторно-курортное обеспечение – армейцы будут платить в 4 раза больше, и ряд других льгот. Ещё один удар сказочно разбогатевшим офицерам преподнесут отечественные депутаты. Как рассказал «АН» источник в аппарате Комитета Государственной думы по бюджету и налогам, из-за финансовой ситуации в стране в следующем году «по просьбам трудящихся», вероятно, будет изменена плоская шкала налогообложения. «Человек, получающий до 10–15 тысяч рублей, подоходный налог платить не будет. Получающий до 50 тысяч – 13%, до 300 тысяч – 30. Свыше 300 тысяч – 50%», – заявил он.

На совещании с высшим генералитетом Медведев не забыл упомянуть, что повысятся и пенсии отставникам. Они, по мнению президента, увеличатся в среднем в 1,6 раза. С учётом того, что сейчас военные пенсии ниже даже гражданских, реальный рост будет мизерным. При этом будет отменена доплата в 1 тысячу рублей, которую называют «президентской». Верховный главнокомандующий также не стал акцентировать внимание на том, что во втором законе, который регулирует выплаты пенсий, введён так называемый понижающий коэффициент к пенсионнообразующей базе – 0,54. Раньше военный пенсионер, имея приличную выслугу лет, мог рассчитывать на 85% от денежного довольствия офицера, равного с ним по воинскому званию и должности. Теперь он сможет получать только чуть больше половины от этой суммы. А с учётом индексации – 2%, на полную пенсию можно будет рассчитывать, только дожив до 83 лет.

Между тем депутаты Госдумы и Совета Федерации готовятся принять закон, согласно которому они смогут получать пенсии до 95% от ежемесячного денежного вознаграждения. Пришла их очередь разбогатеть – после офицеров.