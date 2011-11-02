США ждут «перестройка и новое мышление»

В связи с продолжающимся мировым кризисом США сокращают свой военный бюджет. Вашингтон планирует урезать расходы примерно на 10%.

Удар будет нанесён в первую очередь по закупкам перспективных образцов вооружения, а также по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам. Надо заметить, что Пентагон финансирует достаточно много проектов откровенно «распильно-расхитительного» характера – их наверняка и порежут.

Из закупок могут пострадать и такие программы, как лёгкие истребители F-35 – их число окажется значительно ниже запланированного. Это вызовет увеличение и без того запредельной для «дешёвого» самолёта цены. Пойдёт под нож программа создания новой БМП. Об этом, впрочем, американцам не стоит жалеть – предлагаемые здоровенные машины массой от 50 до 75 тонн для войны всё равно не годились. Вместо этого предлагается модернизировать существующий парк. Планируется также дальнейшее сокращение танкового парка. В армии США считают, что «массовые танковые баталии ушли в прошлое». В мире, по мнению стратегов из Вашингтона, осталось не так много стран, имеющих большие парки танков.

Но этого мало, поэтому сокращения коснутся и воинских частей. Рассматривается вопрос об уменьшении количества бригад Армии США и в войсках Национальной гвардии Штатов и в Армейском резерве. Из 45 бригад Армии США под нож пустят до 10, а из резервных – 5. Итого, число соединений в сухопутных войсках сократится почти на 30%, а если считать с резервом – то на 20%. Однако Корпус морской пехоты «резать по живому» не станут.

Новые масштабные сокращения ожидают и ВВС США. Часть самолётов просто спишут – их заменят на значительно меньшее число новых машин. Но надо заметить, что сокращение парка пилотируемой авиации постараются компенсировать ростом числа беспилотных летательных аппаратов. Они значительно дешевле и вполне способны выполнять многие задачи в предполагаемых войнах со слабыми противниками.

Сокращения не обойдут и флот. В ближайшие два года из состава ВМС выведут целых 9 ракетных крейсеров и 3 десантных корабля-дока. Продолжится списание многоцелевых атомных субмарин. Причём его темп ускорится – от ремонта нескольких лодок могут отказаться. Сократят и «священные коровы» – авианосные ударные группы. Их число уменьшится с 11 до 9. Первый в мире атомный авианосец, легендарный «Энтерпрайз», закончит службу в 2014 году.

Сокращение групп до 9 будет означать, что одновременно в море будет не более 3–4, а не 4–5 авианосцев с эскортом. Возможно, какой-то одной маленькой стране, которой не нравится демократия по-американски, из-за этого повезёт.

Министр обороны США Панетта ещё летом назвал такие планы «механизмом конца света». «АН» же могут лишь пожелать ВС США дальнейшей «перестройки и нового мышления» и ожидают на этом их пути дальнейшего «ускорения».