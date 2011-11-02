Броня нового поколения для бригад нового типа

Армейская реформа, как ремонт в квартире, процесс длительный. В его ходе взгляды на то, как должна в итоге выглядеть армия, существенно корректируются.

Тяжёлые, средние и лёгкие бригады

Первые штатные расписания, которые появились в войсках в 2009 г., давно уже устарели. Поправки в них начали вводить сразу же – жизнь заставляла исправлять допущенные ошибки.

Сейчас уже видна конечная цель всех нововведений. К 2020 году в Сухопутных войсках (СВ) России будет насчитываться 109–115 бригад. Из них более 47 общевойсковых, остальные – артиллерийские, зенитно-ракетные, связи, тыла и прочие. В свою очередь общевойсковые бригады будут делиться на три категории: тяжёлые, средние и лёгкие. Все танковые бригады станут тяжёлыми, а вот мотострелковые будут как тяжёлыми, так и средними.

Тяжёлые бригады планируется оснастить новейшими танками «Армата», БМП или БТР и другими машинами, созданными на этой же платформе.

Средние бригады оснастят модернизированными танками нынешнего поколения, например, Т-90МА, Т-90А или Т-72БА-2. Средними колёсными или средними гусеничными БМП и БТР, в зависимости от типа бригады.

Лёгкие бригады основных танков иметь не будут, вместо этого их укомплектуют созданными на базе средних платформ гусеничными или лёгкими колёсными танками. Пехота будет ездить на машинах средней весовой категории. Кроме того, бригады оснастят различной лёгкой бронетехникой, например бронеавтомобилями «Тигр-М», «Волк», «Медведь» или итальянскими «Рысь».

Цели и задачи

Каждый тип бригад имеет своё предназначение. Тяжёлые танковые и мотострелковые – ударный кулак армии, дислоцированной там, где ожидается сильный противник. Безусловно, разместятся они в каждом из 4 округов, и будет их немало – треть или более от общего числа.

Лёгкие бригады предназначены для выполнения задач в труднопроходимых районах. В то же время арктические бригады планируется оснастить специальной техникой, а горные бригады – приспособленной к горам. Что же до десантно-штурмовых частей – у них техника десантная.

Интересно, что нынешняя концепция отличается от ранее озвученной российскими военачальниками. Будущие средние бригады в Армии США вполне приняли бы за тяжёлые. А наши тяжёлые, оснащаемые бронетехникой танкового класса – аналогов за океаном вообще не имеют.

«Армата» – не только супертанк

Разработку нового поколения тяжёлой бронетехники «Армата» начали в 2010 году. ОКР «Армата» предназначена для создания «унифицированного ряда боевых платформ тяжёлой весовой категории». То есть не только танка, а целой гаммы боевых машин. Это сам танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), тяжёлая БМП, тяжёлый БТР, инженерная машина разграждения, боевая машина поддержки танков и прочие.

По последним сведениям, танк «Армата» имеет компоновку с размещением экипажа в отдельной бронированной капсуле, автоматизированным необитаемым боевым отделением с надёжно изолированным боекомплектом, башню с выносным размещением пушки. В списке оснащения танковая информационно-управляющая система, позволяющая экипажу быть в курсе состояния всех систем. Вся новая бронетехника будет плотно интегрирована в единую автоматизированную систему управления боем.

Новая динамическая защита позволит выдерживать попадания современных и перспективных средств поражения во все проекции танка, оставляя в живых экипаж даже в случае серьёзных повреждений и пробитий. Планируется к установке и новый комплекс активной защиты танка.

Максимальная масса тяжёлых унифицированных платформ «Армата» составит 65 тонн. Однако в этом случае учитывается лишь запас для будущих модернизаций или размещения на шасси чего-то тяжёлого и габаритного, вроде зенитно-ракетного комплекса. Масса танка пока не превысит 55 тонн.

Средние – но не середнячки

Тяжёлые БМП и БТР обеспечивают великолепную выживаемость экипажа и десанта. Однако они не плавают, а преодолевают реки по дну. Они менее мобильны, дороги в обслуживании. В общем – всю армию ими не оснастишь. Большую часть задач должны выполнять плавающие БМП и БТР средней весовой категории – до 25 тонн. Они будут защищены от малокалиберных 30 мм пушек и от гранатомётов с помощью динамической защиты и решётчатых экранов.

Армии России нужны гусеничные и колёсные машины. Гусеничные можно применять там, где нет развитой дорожной сети. Колёсные – в урбанизированных районах с многочисленными дорогами. Учитывая состояние наших дорог нетрудно догадаться, что именно гусеничные машины будут более востребованы.

Гусеничной унифицированной средней платформой станет проект «Курганец-25» (цифра «25» – это масса машины). Разрабатывают такую технику в Кургане, там же выпускают прекрасные БМП-3. Эта машина обладает уникальными характеристиками, однако её защита армию уже не устраивает. Поэтому создаётся модельный ряд гусеничных машин на единой базе, включающий в себя БМП, гусеничный БТР, БРЭМ и другие образцы.

«Бумеранг», который не возвращается

Колёсный ряд техники представлен БТР, колёсной БМП, САУ и рядом других машин, созданных по программе «Бумеранг». Именно эти машины будут выпускаться вместо БТР-90 «Росток».

Судя по всему, всё семейство построят на восьмиколёсной базе. Отличительные черты – клиновидные очертания корпуса, переднее или среднее расположение двигателя и отсек для десанта с выходом назад. Плавать машины будут обязательно, и плавать хорошо, но похуже, чем БТР-90. Дело в том, что скорость на воде, заданная для 90-го, немного избыточна. Будущие войны будут вестись меньшими, чем планировалось 25 лет назад, армиями – без сплошных линий фронта. Поэтому найти место для переправы не под огнём противника – вполне реально. Так что можно плыть и помедленней.

«Тайфун» прокатит с ветерком

Нужны армии и новые грузовики, машины для размещения командных пунктов, оборудования, доставки боеприпасов и топлива, для транспортировки солдат к линии фронта. И эти машины требуется хорошо защитить. По ОКР «Тайфун» уже созданы и показаны публике образцы новых защищённых бронеавтомобилей для армии.

Такие машины в мире называют MRAP – сокращение от «защищённая от мин и нападений». Свои образцы созданы на КамАЗе и УралАЗе. «Урал» получился традиционной капотной компоновки, а «КамАЗ» – вагонной. Плюсы есть и у той, и у другой. Капотная машина имеет дополнительную защиту кабины от подрыва – «два метра жизни». Вагонная короче или вместительней при той же длине. Вариант с единым бронекорпусом защищён ещё лучше – в лоб держит 30 мм подкалиберные снаряды. А такой снаряд с лёгкостью поразит американский танк «Абрамс» в заднюю часть борта или корму. Но везут такие машины лишь 10 бойцов.

Бронирование отечественной разработки – бронесталь и керамика. Стёкла, кстати, также выдерживают 14,5 мм пулю (толщина 13 см). На случай поражения стёкол есть несколько видеокамер. Изображение с них выводится на откидные дисплеи в кабину. Оснащаться «Тайфуны» обеих заводов могут дистанционно управляемыми модулями с пулемётным, гранатомётным и иным вооружением.

Дождёмся 2015 года

Массовые поставки новых танков, САУ, БМП, БТР и прочей техники по программам «Армата», «Бумеранг», «Курганец-25» и «Тайфун» начнутся в 2015 году. До того машины должны пройти весь цикл испытаний. Однако многое, что будет в новых частях, закупается уже сейчас. Например, модернизированные 120 мм универсальные САУ «Хоста», которые заменят в батальонах бригад миномётные батареи.

В целом, концепция новых Сухопутных войск России выглядит грозно. Главное, чтобы её осуществили и опять не изменили требования. «АН» надеются, что этого не случится.