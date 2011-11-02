//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Армия

Броня нового поколения для бригад нового типа

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Броня нового поколения для бригад нового типа

Армейская реформа, как ремонт в квартире, процесс длительный. В его ходе взгляды на то, как должна в итоге выглядеть армия, существенно корректируются.

Тяжёлые, средние и лёгкие бригады

Первые штатные расписания, которые появились в войсках в 2009 г., давно уже устарели. Поправки в них начали вводить сразу же – жизнь заставляла исправлять допущенные ошибки.

Сейчас уже видна конечная цель всех нововведений. К 2020 году в Сухопутных войсках (СВ) России будет насчитываться 109–115 бригад. Из них более 47 общевойсковых, остальные – артиллерийские, зенитно-ракетные, связи, тыла и прочие. В свою очередь общевойсковые бригады будут делиться на три категории: тяжёлые, средние и лёгкие. Все танковые бригады станут тяжёлыми, а вот мотострелковые будут как тяжёлыми, так и средними.

Тяжёлые бригады планируется оснастить новейшими танками «Армата», БМП или БТР и другими машинами, созданными на этой же платформе.

Средние бригады оснастят модернизированными танками нынешнего поколения, например, Т-90МА, Т-90А или Т-72БА-2. Средними колёсными или средними гусеничными БМП и БТР, в зависимости от типа бригады.

Лёгкие бригады основных танков иметь не будут, вместо этого их укомплектуют созданными на базе средних платформ гусеничными или лёгкими колёсными танками. Пехота будет ездить на машинах средней весовой категории. Кроме того, бригады оснастят различной лёгкой бронетехникой, например бронеавтомобилями «Тигр-М», «Волк», «Медведь» или итальянскими «Рысь».

Цели и задачи

Каждый тип бригад имеет своё предназначение. Тяжёлые танковые и мотострелковые – ударный кулак армии, дислоцированной там, где ожидается сильный противник. Безусловно, разместятся они в каждом из 4 округов, и будет их немало – треть или более от общего числа.

Лёгкие бригады предназначены для выполнения задач в труднопроходимых районах. В то же время арктические бригады планируется оснастить специальной техникой, а горные бригады – приспособленной к горам. Что же до десантно-штурмовых частей – у них техника десантная.

Интересно, что нынешняя концепция отличается от ранее озвученной российскими военачальниками. Будущие средние бригады в Армии США вполне приняли бы за тяжёлые. А наши тяжёлые, оснащаемые бронетехникой танкового класса – аналогов за океаном вообще не имеют.

«Армата» – не только супертанк

Разработку нового поколения тяжёлой бронетехники «Армата» начали в 2010 году. ОКР «Армата» предназначена для создания «унифицированного ряда боевых платформ тяжёлой весовой категории». То есть не только танка, а целой гаммы боевых машин. Это сам танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), тяжёлая БМП, тяжёлый БТР, инженерная машина разграждения, боевая машина поддержки танков и прочие.

По последним сведениям, танк «Армата» имеет компоновку с размещением экипажа в отдельной бронированной капсуле, автоматизированным необитаемым боевым отделением с надёжно изолированным боекомплектом, башню с выносным размещением пушки. В списке оснащения танковая информационно-управляющая система, позволяющая экипажу быть в курсе состояния всех систем. Вся новая бронетехника будет плотно интегрирована в единую автоматизированную систему управления боем.

Новая динамическая защита позволит выдерживать попадания современных и перспективных средств поражения во все проекции танка, оставляя в живых экипаж даже в случае серьёзных повреждений и пробитий. Планируется к установке и новый комплекс активной защиты танка.

Максимальная масса тяжёлых унифицированных платформ «Армата» составит 65 тонн. Однако в этом случае учитывается лишь запас для будущих модернизаций или размещения на шасси чего-то тяжёлого и габаритного, вроде зенитно-ракетного комплекса. Масса танка пока не превысит 55 тонн.

Средние – но не середнячки

Тяжёлые БМП и БТР обеспечивают великолепную выживаемость экипажа и десанта. Однако они не плавают, а преодолевают реки по дну. Они менее мобильны, дороги в обслуживании. В общем – всю армию ими не оснастишь. Большую часть задач должны выполнять плавающие БМП и БТР средней весовой категории – до 25 тонн. Они будут защищены от малокалиберных 30 мм пушек и от гранатомётов с помощью динамической защиты и решётчатых экранов.

Армии России нужны гусеничные и колёсные машины. Гусеничные можно применять там, где нет развитой дорожной сети. Колёсные – в урбанизированных районах с многочисленными дорогами. Учитывая состояние наших дорог нетрудно догадаться, что именно гусеничные машины будут более востребованы.

Гусеничной унифицированной средней платформой станет проект «Курганец-25» (цифра «25» – это масса машины). Разрабатывают такую технику в Кургане, там же выпускают прекрасные БМП-3. Эта машина обладает уникальными характеристиками, однако её защита армию уже не устраивает. Поэтому создаётся модельный ряд гусеничных машин на единой базе, включающий в себя БМП, гусеничный БТР, БРЭМ и другие образцы.

«Бумеранг», который не возвращается

Колёсный ряд техники представлен БТР, колёсной БМП, САУ и рядом других машин, созданных по программе «Бумеранг». Именно эти машины будут выпускаться вместо БТР-90 «Росток».

Судя по всему, всё семейство построят на восьмиколёсной базе. Отличительные черты – клиновидные очертания корпуса, переднее или среднее расположение двигателя и отсек для десанта с выходом назад. Плавать машины будут обязательно, и плавать хорошо, но похуже, чем БТР-90. Дело в том, что скорость на воде, заданная для 90-го, немного избыточна. Будущие войны будут вестись меньшими, чем планировалось 25 лет назад, армиями – без сплошных линий фронта. Поэтому найти место для переправы не под огнём противника – вполне реально. Так что можно плыть и помедленней.

«Тайфун» прокатит с ветерком

Нужны армии и новые грузовики, машины для размещения командных пунктов, оборудования, доставки боеприпасов и топлива, для транспортировки солдат к линии фронта. И эти машины требуется хорошо защитить. По ОКР «Тайфун» уже созданы и показаны публике образцы новых защищённых бронеавтомобилей для армии.

Такие машины в мире называют MRAP – сокращение от «защищённая от мин и нападений». Свои образцы созданы на КамАЗе и УралАЗе. «Урал» получился традиционной капотной компоновки, а «КамАЗ» – вагонной. Плюсы есть и у той, и у другой. Капотная машина имеет дополнительную защиту кабины от подрыва – «два метра жизни». Вагонная короче или вместительней при той же длине. Вариант с единым бронекорпусом защищён ещё лучше – в лоб держит 30 мм подкалиберные снаряды. А такой снаряд с лёгкостью поразит американский танк «Абрамс» в заднюю часть борта или корму. Но везут такие машины лишь 10 бойцов.

Бронирование отечественной разработки – бронесталь и керамика. Стёкла, кстати, также выдерживают 14,5 мм пулю (толщина 13 см). На случай поражения стёкол есть несколько видеокамер. Изображение с них выводится на откидные дисплеи в кабину. Оснащаться «Тайфуны» обеих заводов могут дистанционно управляемыми модулями с пулемётным, гранатомётным и иным вооружением.

Дождёмся 2015 года

Массовые поставки новых танков, САУ, БМП, БТР и прочей техники по программам «Армата», «Бумеранг», «Курганец-25» и «Тайфун» начнутся в 2015 году. До того машины должны пройти весь цикл испытаний. Однако многое, что будет в новых частях, закупается уже сейчас. Например, модернизированные 120 мм универсальные САУ «Хоста», которые заменят в батальонах бригад миномётные батареи.

В целом, концепция новых Сухопутных войск России выглядит грозно. Главное, чтобы её осуществили и опять не изменили требования. «АН» надеются, что этого не случится.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Экс-аналитик ЦРУ по России, политолог Джордж Биби рассказал в своей книге о том, как президент РФ Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта за два дня до 11 сентября 2001 года.

//В мире

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

На Украине в будущем произойдет новый Майдан, который бывшая советская республика не переживет. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Политика

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//Непознанное

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте.

//Происшествия

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию. Уточняется, что инцидент произошёл в селе Дербетовка.

//Новости партнеров

//Политика

В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

Главные опасения у США в киберпространстве по-прежнему вызывает Россия. Об этом заявил в четверг главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл.

//Происшествия

Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

В полиции рассказали, что сбивший двух подростков насмерть в поселке Мелехово Владимирской области водитель BMW уже не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости в 2019 году.

//Новости СМИ2

//В мире

Более 220 тысяч людей в США остались без света из-за урагана "Дориан"

Более 220 тысяч людей в США остались без света из-за урагана "Дориан"

Более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана "Дориан", который обрушился на США. Об этом сообщает портал Poweroutage.us.

//В мире

В Латвии судят «русского шпиона» Олега Бурака

В Латвии судят «русского шпиона» Олега Бурака

В Латвии продолжается судебный процесс над гражданином Латвии Олегом Бураком, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

//Здоровье

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Эксперты заявили, что некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя, как утверждают специалисты, даже развитие смертельных заболеваний.

//Происшествия

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Руководитель пресс-службы администрации города Дзерасса Дзестелова рассказала, что во Владикавказе произошла массовая драка на распродаже одежды. По её словам, помещение было полностью заполнено, а некоторые люди защищали свои вещи от соперников.

//Политика

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила заявление известной телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, которое она сделала в эфире украинского радио.

//В мире

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

Ландшафт норвежского архипелага Шпицберген претерпевает большие изменения. В городе Лонгйире на кладбище начали обнажаться могилы. Об этом поведал в интервью NTD настоятель местного храма.

//Новости партнеров

//В мире

В Рижском порту новый председатель правления

В Рижском порту новый председатель правления

Председателем правления Рижского свободного порта утвержден мэр Риги Олег Буров. Градоначальник был утвержден сегодня, 5 сентября, на очередном заседании правления порта. За него проголосовало большинство.

//Происшествия

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В городе Иокогама поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, сообщает в четверг телеканал NHK. По данным местных властей, ранения могли получить порядка 30 человек.

//Культура

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена народного артиста СССР и актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова опровергла информацию о частичном параличе мужа. По её словам, состояние актёра остаётся стабильно тяжелым.

//Шоу-бизнес

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица Согдиана, которая месяц назад стала третий раз мамой, начала худеть сразу после родов. Знаменитость рассказала, что смогла сбросить десять килограммов за короткий промежуток времени.

//Наука

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Ученые из США выяснили, что белки часто "подслушивают" птичье пение и используют его в своих личных целях. Статья о данном исследовании была опубликована в научном журнале PLOS ONE.

//Политика

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на российском истребителе Су-57. Пилот рассказал о характеристиках российского авиационного комплекса пятого поколения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
2

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России
3

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет
4

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине
5

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры