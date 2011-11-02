У Минобороны хотят отобрать 20 трлн. рублей

Минпромторг лоббирует передачу исполнения Гособоронзаказа его ведомству. Цена вопроса – 20 трлн. рублей. Решение может быть принято после перестановок в правительстве весной следующего года.

«Цель последних скандалов с выполнением, а точнее срывом выполнения ГОЗ, сознательно инициируется теми, кто желал бы перераспределить финансовые потоки в 20 трлн. рублей, которые в течение ближайших десяти лет будут направлены на перевооружение армии в свою пользу. Конечно, министр Сердюков практически полностью развалил устойчивую систему закупок вооружения, набрал в заказывающие департаменты некомпетентных людей. Но кто сказал, что в ведомстве Христенко будет лучше?» – заявил «АН» высокопоставленный офицер Минобороны.

По его словам, «сейчас в министерстве активно обсуждается вопрос, что противопоставить экспансии Минпромторга. Но, как ожидается, такое решение будет всё-таки принято весной этого года после неизбежных кадровых перестановок в правительстве после выборов Президента России».

Как ожидается, в «новом облике» заказывающие департаменты военного ведомства будут только составлять перечень необходимой номенклатуры. А вот проверкой ценообразования займутся специально обученные люди в ведомстве Христенко.