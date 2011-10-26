О «добрых» сталинских традициях

Думал – шутка, но подтвердилась информация о переименовании ГРУ в простое управление. Причём передавать его в распоряжение СВР, как утверждали в прессе, никто не собирается. Эта информация была запущена, чтобы деморализовать противников снижением влияния военной разведки.

Теперь, по сути, можно согласиться с теми, кто утверждает – ГРУ развалено. По версии самих сотрудников военной разведки, это случилось из-за фрондёрства генералов-разведчиков, считавших себя выше своего гражданского начальства и игнорировавших его приказы. Конкретно – А. Сердюкова и его бригады.

Полагаем, что речь шла помимо этого ещё и об устранении основной причины «фрондёрства генералов-разведчиков» – экономических позиций ведомства. О, так сказать, декоммерциализации ГРУ. Утверждают, что его сотрудники (и это было, как говорят, главной претензией к экс-руководителю ГРУ В. Корабельникову перед его увольнением) больше времени проводили, реализуя свои личные проекты, нежели несли военную службу.

Как следствие, например, был выведен из подчинения ГРУ и переподчинён напрямую начальнику Генерального штаба Центр специального назначения «Сенеж». Министр лично курирует этот центр, укомплектовывая его экзотическим иностранным вооружением и техникой, пытаясь из него сделать подобие американской «Дельты». Там же находится и личная база отдыха министра с причалом и яхтами.

И наконец, в узких кругах было объявлено, что в следующем круге реформ в 2012 году Главное разведывательное управление (ГРУ) станет простым управлением и переедет в здание Генерального штаба. Есть данные, что приказ уже подписан. В этой связи с большой долей вероятности можно прогнозировать исход личного состава из управления в бизнес и на госслужбу.

Отметим, что «доброй традицией» становится развал действенных подразделений своих Вооружённых сил накануне больших войн. Чисто по-сталински.

После ливийского инцидента стало понятным, что НАТО уже преодолело моральный барьер при нарушении мандата СБ ООН.