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Новые «Искандеры» передают горячий привет Польше и Грузии

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Новые «Искандеры» передают горячий привет Польше и Грузии

11 октября на ракетном полигоне Капустин Яр состоялся первый пуск оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Пуск был полностью успешным, задачи были выполнены.

Постойте, скажет внимательный читатель, – «Искандер» создан достаточно давно, прошёл весь комплекс государственных испытаний и принят на вооружение в 2006 году. Это так, но комплекс непрерывно совершенствуется, и сейчас начат первый этап испытаний очередной его обновлённой модификации.

Строго говоря, «Искандеров» в процессе создания комплекса было несколько. Первую версию системы начали разрабатывать ещё на рубеже 80–90-х годов. Она весьма далека от современной – использовались другое шасси и даже ракета. Следующий этап испытаний проходил уже во второй половине 90-х годов, получившийся тогда комплекс лёг в основу экспортной системы «Искандер-Э».

Новая система, которая доведена несколько лет назад до принятия на вооружение и поступления в серию, имеет существенные отличия от экспортной. У неё новый вариант ракеты, с улучшенным топливом и повышенной защитой от средств ПРО, различными системами наведения и расширенным набором головных частей. Она имеет дальность, по некоторым данным, от 400 до 480 км. Она не ограничена дальностью в 300 км, установленной договором для экспортных ракет. Именно такие ракеты были применены в августе 2008 г. против Грузии.

Также в состав комплекса вводится крылатая ракета (КР) Р-500 с повышенным потенциалом дальности. Таким образом, «Искандер-М» стал универсальной ракетной системой, включающей в себя баллистическую ракету, способную маневрировать на траектории и крылатую ракету.

Головные части этих ракет могут быть фугасно-зажигательными, объёмно-детонирующими, проникающими и кассетными с различными боевыми элементами. Есть и ядерное оснащение, хотя официально это никогда не подтверждалось. Новый вариант комплекса пока настолько секретен, что ракету запускали в предрассветный час. Также в момент пуска над полигоном не было никаких спутников США.

До 2020 г. планируется сформировать 10 бригад, оснащённых комплексами «Искандер-М». Для этого будет закуплено более 120 комплексов с суммарным одновременным залпом более 240 ракет. Первая полностью перевооружённая новой системой 26-я ракетная бригада Западного военного округа уже размещена в Ленинградской области. В число её задач может войти поражение систем американской ПРО на территории Польши.

Одновременно ведётся размещение новых комплексов и в Южном военном округе, где они всегда будут готовы передать горячий привет для Саакашвили.

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