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НАТО усиливает присутствие в Прибалтике. Чем ответит Москва?

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

НАТО усиливает присутствие в Прибалтике. Чем ответит Москва?

Издание «Международная жизнь», учреждённое Министерством иностранных дел России, опубликовало интересную статью «Паутина манёвров в Прибалтике». Её автор поднял тему регулярных учений войск стран НАТО в Прибалтике. Сам по себе факт такой публикации в мидовском издании достаточно любопытен.

Череда учений на балтийском полигоне

Автор статьи, опираясь на данные аналитического доклада, сообщает, что в этом году резко возросло число учений армий стран НАТО в Прибалтике, акватории Балтийского и Северного морей и на территории прилегающих стран, таких как Великобритания, Польша или «нейтральная» Швеция. В 2010 г. в этом регионе состоялось лишь 5 учений, а в 2011 г. таких маневров уже 10. Причём большей частью они прошли вблизи или непосредственно на территории Прибалтики.

При рассмотрении самих учений выясняются интересные детали. Например, на командно-штабных учениях «Бэлтик Хост-2010» этой весной отрабатывались приём и размещение достаточно крупной войсковой группировки в странах Прибалтики. Целью учений была отработка «стратегической наступательной воздушной кампании против придуманного государства, владеющего огромными природными ресурсами в условиях проблем с доставкой этих ресурсов в западные страны». Намёк достаточно прозрачный. На учениях минно-тральных сил НАТО отрабатывалась контрминная операция, призванная обеспечить переброску морским путём грузов и войск в прибалтийские государства.

На других манёврах проводилась пробная операция по перемещению американской боевой техники, в частности, танков, по железной дороге на полигон в Латвии. Сразу заметим – для переброски одного танка «Абрамс» на платформах отечественного стандарта, используемых в прибалтийских странах, пришлось городить целую конструкцию из деревянных брусьев, и потом медленно её разбирать. Наши же танки спокойно заезжают с перрона и фиксируются цепями, в случае чего могут даже «попрыгать» с платформ по тревоге. В общем, тяжеловаты их танки для мостов и дорог Прибалтики. Но тем не менее перебросить их удалось.

Вывод однозначен – НАТО осваивает прибалтийский ТВД и отрабатывает механизм развёртывания группировки для наступления или прикрытия войск.

История с ДОВСЕ

Надо заметить, что прозрачности военной деятельности в Прибалтике мешает то, что прибалтийские лимитрофы до сих пор не состоят в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Их карликовые армии ничего собой не представляют, и их сухопутные войска с лёгкостью могут быть раздавлены 1–2 бригадами Российской армии. Но ситуация с размещением на их территории чужих войск Россию должна беспокоить – отчитываться по установленным ДОВСЕ нормам прибалты не обязаны. Справедливости ради надо сказать, что Литва и Эстония информацию всё же предоставляют.

Однако и Россия с 2007 года заморозила своё участие в
ДОВСЕ. Причина – НАТО до сих пор не выполнило так называемое соглашение об адаптации ДОВСЕ, поэтому Североатлантический альянс нарушает так называемые групповые ограничения. Так что Россия сейчас не обязана предоставлять информацию об учениях, сообщать о передвижении своих войск, придерживаться численных ограничений и пускать инспекторов к себе.

Руководствуясь принципами «доброй воли» и не желая лишний раз пугать хлипких европейцев «русским медведем», Москва всё же старается формально придерживаться ограничений по численности учений. Правда, перепроверить это легальными методами в НАТО теперь не могут – инспекторов-то нет. Да и «добрая воля» может закончиться сразу, как нам это не станет выгодно с точки зрения безопасности. Но тут уж НАТО само виновато – там за четыре года так и не почесались, чтобы пойти навстречу требованиям РФ.

Подготовка к наступлению или план прикрытия?

Так к чему же готовятся в странах Прибалтики натовцы? Неужели к агрессии против России в случае «прекращения поставок минерального сырья в Европу? Нам кажется, что вопрос не имеет однозначного ответа. В своё время на WikiLeaks был помещён любопытный документ о том, что в начале 2010 г. натовским командованием был разработан план операции прикрытия стран Балтии в случае российской агрессии или её угрозы. Скорее всего, все эти учения и являются отработкой этого сценария.

Россия и её союзники тоже готовятся к различным сценариям столкновений с НАТО в этом регионе. Пример тому – оперативно-стратегические учения «Запад-2009» или недавние «Щит Союза – 2011». По их сценарию, конфликт начинается или из-за проблем в отношениях с Польшей и Прибалтикой, например, у нашего союзника Белоруссии, которой приходит на помощь Россия. Причём вводные учений были не совсем оборонительные.      

Чего ждать?

Если слушать различных «доморощенных экспертов», которые обычно ни бельмеса в военном деле не смыслят, то можно решить, что готовится чуть ли не новая «Барбаросса». Один «аналитик» даже пытался доказать, что на учениях латвийской микроармии отрабатывали форсирование... Волги. На самом деле любая армия, даже карликовая, должна чему-то обучаться и к чему-то готовиться. И делать это нужно, затачивая её против ближайшего потенциального противника. Но это совсем не означает, что война обязательно случится.

К тому же Россия обладает в Западном военном округе достаточно значительными по нынешним временам силами прикрытия. Это 2 танковые и 4 мотострелковые бригады, 5 ракетных, реактивно-артиллерийских и артиллерийских, 3 дивизии ВДВ и другие части. В регионе развёрнуты мощные силы ПВО и авиации. И ничто не мешает перебросить подкрепления из соседних округов.

Но это главный тормозящий любого агрессора фактор – наша страна обладает огромным арсеналом тактического ядерного оружия, который никто сокращать не собирается, да и вести переговоры об этом тоже. И в случае какого-либо вооружённого конфликта с НАТО применение этого оружия очень вероятно. И там об этом прекрасно знают. И понимают, что даже не вывезенная из Европы пара сотен тактических ядерных бомб тут слишком слабый противовес – в ответ речь пойдёт о тысячах.

Вдобавок ВС стран НАТО сейчас находятся в процессе перманентного сокращения и разоружения. С вооружения снимаются и распродаются танки, артиллерийские системы, бронетехника. Силы быстрого реагирования альянса численно достаточно невелики, а остальные части большинства европейских армий находятся в низких степенях боеготовности, если вообще на что-то годятся. Ни о какой внезапной агрессии против РФ и речи быть не может. Да и учитывая «ядерный аргумент» – это вообще плохая идея, которая привела бы лишь к мучительному самоубийству.

Разумеется, развал европейских армий и их переориентация на войны с заморскими «зулусами» происходит не только потому, что денег из-за кризиса становится всё меньше. Этот процесс идёт уже давно. Главной его причиной является то, что Россия сейчас не питает никаких агрессивных намерений по отношению к Европе, с которой сотрудничает и торгует. Да и сидящей на российской нефтегазовой игле Европе затевать с Россией какую-то бучу пусть и из-за рукопожатных прибалтийских режимов – не с руки. Для бизнеса вредно.

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