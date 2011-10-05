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Россия успешно отбила иранскую атаку

№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Россия успешно отбила иранскую атаку

Сентябрь для Российской армии выдался жарким. Одновременно по всей стране проходило множество маневров. Наиболее крупными являлись стратегические учения «Центр-2011», совместное учение войск ПВО и ВВС Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое содружество-2011» и российско-белорусские маневры «Щит Союза-2011».

Антитеррористические учения?

Некоторые обозреватели почему-то решили, что все учения были антитеррористическими. Видимо, такие выводы они сделали после просмотра шоу со штурмом захваченного террористами посёлка. Это представление показали президенту Дм. Медведеву на полигоне Чебаркуль (Челябинская область).

Но разве для борьбы с террористами используются стратегические бомбардировщики и дальнобойные баллистические ракеты, которые активно применяли в ходе учений? А нужны ли для охоты за бандами фрегаты и ракетные катера Каспийской флотилии, проводившие противовоздушные стрельбы, отрабатывавшие удары ракетами по морским и наземным целям? Конечно, нет.

Однако практика последних лет показывает, что даже учения, где войска отрабатывают применение тактического ядерного оружия и защиту от него, прессе представляют как «антитеррористические». Как-то раз под таким соусом даже провели учения флота, который совместно с Дальней авиацией отрабатывал борьбу с авианосцами и субмаринами неких «террористов». Хотя, учитывая агрессивную политику ряда стран, – под определение терроризма она подпадает вполне.

Конечно, любые общевойсковые учения включают и контртеррористические действия – локальные конфликты такого характера наиболее вероятны. Понятно, что на войне будет необходимо вести борьбу и с десантированными в тыл диверсионными группами противника. Но проводить такие маневры надо лишь вместе с обучением войск нормальной крупномасштабной войне.

Так было и на прошедших учениях «Центр-2011». Там войска (воюющие с регулярной армией условного противника, насчитывавшего несколько танковых и механизированных дивизий и бригад) боролись с воздушными десантами и разведгруппами. А также с поддерживаемыми противником незаконными вооружёнными формированиями.

«Щит Союза»

Несмотря на регулярные «разборки» между Москвой и Минском по различным экономическим вопросам, в военной области между нашими странами наблюдается состояние «вечного медового месяца». Его ничто не омрачает.

В этот раз на «Щите Союза» были более 12 тыс. военных из России и Белоруссии. С обеих сторон участвовали свыше 100 танков, в том числе Т-90А и Т-80У; 200 единиц лёгкой бронетехники – включая БМП-3. Применялись модернизированные САУ «Мста-С1» 2А19М1, оснащённые системой АСУНО. Она позволяет открыть огонь уже через полминуты после получения координат цели.

Воздушная часть обеспечивалась силами более 70 самолётов и 50 вертолётов – все новейшие или модернизированные образцы. На «Щите Союза» прошли очередную проверку новые автоматизированные системы управления войсками в тактическом и оперативном звене. Офицер с командным терминалом АСУ в руках становится для нашей армии уже более-менее привычным делом. И это хорошо. А вот генералы в бронежилетах и бронешлемах, дающие интервью прессе, – нечто совсем непривычное.

Война на Каспии

Кто же был условным противником на маневрах? Официально он не назывался, но обычно всегда можно догадаться, какая страна или коалиция имеется в виду. Догадались и теперь – журналистам показали карты учений «Центр-2011», на которых можно было увидеть условные авиационные удары силами­ 50–70 самолётов F-5, F-4 и Су-25, под прикрытием МиГ-29 и F-14.

Несложно понять, что такая техника имеется в регионе только у Ирана. К примеру, самолётами F-14 вообще, кроме Тегерана, никто не располагает. Из этих фактов некоторые наблюдатели сделали далеко идущие выводы о том, что Россия готовится к войне с Ираном на стороне США. Наша страна якобы будет защищать американские бизнес-интересы в Казахстане.

Действительно, по легенде учений некое крупное государство, сосед Казахстана, было на этих учениях нашим противником. По одной версии, война разгорелась после удара США по этой неназванной стране. В отместку её руководство приказало атаковать Мангистаунскую область Казахстана. Там расположены нефтяные месторождения, разрабатываемые казахами совместно с американскими компаниями.

По другой версии – конфликт возник из-за самой нефти и спорных вопросов раздела каспийского шельфа. По мнению «АН», эти вводные наиболее приближены к реальности. Далее разгорается война, в которой на стороне «агрессивного соседа» действуют и исламистские группировки. Они хорошо вооружены и обучены.

Россия, конечно же, не может оставить своего союзника и спешит на помощь Казахстану. Противник пытается наносить удары авиацией и баллистическими ракетами по тылам наших войск и крупным городам. Их пытаются отразить силами воздушно-космической обороны. Доходит даже до диверсионных групп, использующих бактериологическое оружие. Но супостат как всегда терпит сокрушительное военное поражение.

Террористы ударят с юга

Наиболее вероятным противником в ближайшие пару лет для войск ОДКБ на Центрально-Азиатском направлении могут быть именно банды террористов – ведь американцы уходят из разворошённого ими афганского «осиного гнезда». И в длительные перспективы оставляемого ими кабульского режима не верят ни в Москве, ни в Вашингтоне. А значит, вероятно быстрое распространение конфликта и на соседние страны. К этому надо готовиться. Именно потому часть ОСУ «Центр-2011» проходила в Киргизстане и Таджикистане.

Враг ли Иран?

Можно считать подобный сценарий признаком враждебности России к Ирану? Нам кажется, нет. Дело в том, что противник на учениях должен быть всегда. Воевать без него, как говорил герой известного фильма «Хвост виляет собакой», можно – но это скучно и неинтересно.

Более того, противника для учений не всегда выбирают из наиболее вероятных врагов на данном театре военных действий. Например, на Дальнем Востоке противниками на оперативно-стратегических учениях «Восток» бывали не только Япония и США (разумеется, замаскированные под вполне прозрачными обозначениями), но иногда и Китай. Хотя это государство по большому счёту в противниках у нас не значится. Хочется надеяться, и мы у него тоже.

Военные обязаны готовиться ко всему, и оперативные планы должны быть для любой ситуации. Даже для вторжения «зелёных человечков» со Звезды Смерти. В условных противниках на учениях побывали, наверное, все без исключения соседи России, не входящие в ОДКБ.

Почему же Иран должен чем-то отличаться? К тому же сегодня он дружественный, а завтра, возможно, там сменится власть, и новый аятолла или президент вспомнит, как Хомейни называл СССР «малым сатаной». Или, что ещё хуже, случится очередная «цветная революция». К власти в Тегеране придут прозападные, враждебные России и её союзникам силы. Конечно, сейчас вероятность такого развития событий оценивается как крайне низкая, но армия должна быть готова и к этому. К тому же у Казахстана и Ирана имеются и реальные разногласия, пусть пока и некритичные. Однако, как показывает история, войны начинались и из-за обычных футбольных матчей.

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