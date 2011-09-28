Военную разведку упраздняют за ненадобностью

Главное разведывательное управление Генерального штаба «оптимизируется» в простое управление. Констатация свершившегося факта – военной разведки в России больше не существует.

На этой неделе появилась информация об отставке начальника ГРУ ГШ генерал-полковника Александра Шляхтурова. В самом ведомстве к этим отставкам-назначениям относятся спокойно: «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить».

«Собственно, можно констатировать, что военной разведки в России больше не существует. При Александре Васильевиче Шляхтурове: сократили число бригад специального назначения и переподчинили их командующим военными округами; практически полностью уничтожили агентурный аппарат; задач на «добычу» информации фактически не ставилось. Те части и подразделения радио­технической и космической разведки, которые остались, получают команды от «специалистов» профильных родов и видов войск. Центральный аппарат, в том числе аналитические подразделения, сокращены до минимума. В сентябре поступила директива НачГШ Макарова об увольнении по выслуге лет, кому положено. И о ротации в военные округа тех, кому на гражданку рановато. Объявлено, что в следующем круге реформ – в 2012 году – из Главного управления мы станем простым управлением и переедем в здание Генерального штаба. Останется сократить только тыловиков и уборщиц. С этим любой бывший начальник налоговой инспекции справится», – рассказал «АН» сотрудник ГРУ ГШ. По его словам, «большинство ребят предполагали такой вариант развития событий и уже нашли себе места на гражданке».

«Интересно, что станет с нашим зданием на Ходынке, когда оставшихся засунут в Генштаб? Можно, конечно, его продать. Главное – не забыть снять закрытые системы связи и вывезти документы. А то, знаете ли, прецеденты бывали», – горько шутит офицер.