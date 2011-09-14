Вашингтон продолжает грызть противоракетный кактус

Совсем недавно в США неудачно прошли два испытательных пуска модернизированных МБР «Минитмен-3». В начале сентября у американцев начались проблемы и на противоположном «полюсе» стратегической военной мощи Вашингтона – в области ПРО.

1 сентября запущенная с ракетного крейсера «Лэйк Эри» противоракета RIM-161 SM-3 не смогла поразить мишень, имитирующую баллистическую ракету малой дальности. Это было первое реальное испытание новой версии противоракеты (ПР) – Block IB. Именно ее американцы планируют разместить в Европе в рамках пресловутой ЕвроПРО.

Имеющаяся сейчас версия ПР Block IA может бороться лишь с оперативно-тактическими ракетами. Новая модификация имеет несколько большую дальность и высоту перехвата, но атаковать даже ракеты средней дальности ей сложно. Разумеется, угрожать нашим межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР) она тем более не может. Но Россия опасается, что в дальнейшем будет создана и размещена еще какая-нибудь версия противоракеты, которая уже сможет перехватить наши МБР.

Первая неудача Block IB не означает приговора проекту. Но в случае дальнейших провалов, учитывая бюджетные трудности, программу могут и прикрыть. Тем не менее, пока она является «священной коровой» администрации Обамы, ей это не грозит. Но выборы не за горами, а дефолт и вовсе недавно в гости заходил.

Однако американцы с упорством, достойным лучшего применения, продолжают грызть противоракетный кактус. И пока попытки Москвы решить кризис с ЕвроПРО путем переговоров не удаются.

Немного успокаивает тот факт, что американской ПРО еще нет, а средства ее преодоления у России уже есть. 3 сентября с полигона Плесецк была запущена экспериментальная МБР «Тополь-Э». Эти ракеты делают из отстоявших свой срок на боевом дежурстве старых «Тополей». Данный экземпляр прослужил 23 года. Так что пуск пошел и в зачет испытаний на продление срока эксплуатации. Но основной целью было очередное испытание перспективного боевого блока (ББ) и нового комплекса средств преодоления ПРО.

Этот боевой блок, возможно, был маневрирующим и планирующим. Скорее всего, он обладал пониженной заметностью и распознаваемостью для средств ПРО. Очередное испытание оказалось успешным, цель на Камчатке была поражена с высокой точностью.

В будущем такими боевыми блоками будут оснащаться наши перспективные МБР – «Ярс», «Авангард» и новая тяжелая ракета. Подобные ББ сможет нести и «Булава», которая в ближайшее время будет испытана залповым пуском – серией из двух ракет. На подходе обещанные маневрирующие блоки повышенной энергетики, которые не нуждаются в предварительном нацеливании с помощью ступени разведения. Так что, может, американцам стоит сэкономить силы и средства и не пытаться получить преимущество над Россией там, где оно им не светит?