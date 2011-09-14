//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Армия

Вашингтон продолжает грызть противоракетный кактус

№ 36(277) от 15.09.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Вашингтон продолжает грызть противоракетный кактус

Совсем недавно в США неудачно прошли два испытательных пуска модернизированных МБР «Минитмен-3». В начале сентября у американцев начались проблемы и на противоположном «полюсе» стратегической военной мощи Вашингтона – в области ПРО.

1 сентября запущенная с ракетного крейсера «Лэйк Эри» противоракета RIM-161 SM-3 не смогла поразить мишень, имитирующую баллистическую ракету малой дальности. Это было первое реальное испытание новой версии противоракеты (ПР) – Block IB. Именно ее американцы планируют разместить в Европе в рамках пресловутой ЕвроПРО.

Имеющаяся сейчас версия ПР Block IA может бороться лишь с оперативно-тактическими ракетами. Новая модификация имеет несколько большую дальность и высоту перехвата, но атаковать даже ракеты средней дальности ей сложно. Разумеется, угрожать нашим межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР) она тем более не может. Но Россия опасается, что в дальнейшем будет создана и размещена еще какая-нибудь версия противоракеты, которая уже сможет перехватить наши МБР.

Первая неудача Block IB не означает приговора проекту. Но в случае дальнейших провалов, учитывая бюджетные трудности, программу могут и прикрыть. Тем не менее, пока она является «священной коровой» администрации Обамы, ей это не грозит. Но выборы не за горами, а дефолт и вовсе недавно в гости заходил.

Однако американцы с упорством, достойным лучшего применения, продолжают грызть противоракетный кактус. И пока попытки Москвы решить кризис с ЕвроПРО путем переговоров не удаются.

Немного успокаивает тот факт, что американской ПРО еще нет, а средства ее преодоления у России уже есть. 3 сентября с полигона Плесецк была запущена экспериментальная МБР «Тополь-Э». Эти ракеты делают из отстоявших свой срок на боевом дежурстве старых «Тополей». Данный экземпляр прослужил 23 года. Так что пуск пошел и в зачет испытаний на продление срока эксплуатации. Но основной целью было очередное испытание перспективного боевого блока (ББ) и нового комплекса средств преодоления ПРО.

Этот боевой блок, возможно, был маневрирующим и планирующим. Скорее всего, он обладал пониженной заметностью и распознаваемостью для средств ПРО. Очередное испытание оказалось успешным, цель на Камчатке была поражена с высокой точностью.

В будущем такими боевыми блоками будут оснащаться наши перспективные МБР – «Ярс», «Авангард» и новая тяжелая ракета. Подобные ББ сможет нести и «Булава», которая в ближайшее время будет испытана залповым пуском – серией из двух ракет. На подходе обещанные маневрирующие блоки повышенной энергетики, которые не нуждаются в предварительном нацеливании с помощью ступени разведения. Так что, может, американцам стоит сэкономить силы и средства и не пытаться получить преимущество над Россией там, где оно им не светит?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в четверг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по ситуации с задержанием российского танкера NEYMA.

//Политика

Украина хочет расширить санкции против России

Украина хочет расширить санкции против России

Правительство Украины направило в СНБО предложения про расширению санкционного антироссийского перечня, рассказали в пресс-службе Министерства по вопросу "временно оккупированных" территорий.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Путин частично отменил санкции против Турции

Путин частично отменил санкции против Турции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

//Экономика

Ретейлеры грозят ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Ретейлеры грозят ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупный ретейл может отказаться от участия в Системе быстрых платежей из-за высоких комиссий на эквайринг. По замыслу ЦБ, в будущем СБП позволит оплачивать товары и услуги по QR-коду.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Подарок с горчинкой

Подарок с горчинкой

На днях Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о пособиях семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Смешная выплата в 50 руб. в месяц стала историей, многие мамы и папы радуются скорой прибавке к семейному бюджету. Правда правила выплаты пособий оказались такими, что разочарованных оказалось немало.

//Происшествия

СК: в Петербурге задержан предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой

СК: в Петербурге задержан предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой

В СК РФ сообщили, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу активистки Елены Григорьевой. Отмечается, тело женщины нашли в кустах возле дома № 11 по Пулковской улице в Московском районе в воскресенье, 21 июля.

//В мире

За что любят и ненавидят первую леди США Меланию Трамп

За что любят и ненавидят первую леди США Меланию Трамп

Первую леди США Меланию Трамп одновременно любят и ненавидят. Одни восхищаются её ухоженностью, стилем, внешностью, другие терпеть не могут и называют «женой-трофеем», припоминают откровенные фотосессии в молодости.«АН» узнали, что пишут зарубежные СМИ о первой леди США.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//В мире

Депутат ГД: Зеленский может скоро стать "предводителем пиратов"

Депутат ГД: Зеленский может скоро стать "предводителем пиратов"

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет в четверг, 25 июля, заявил, что Украина в ближайшее время может стать "пиратским государством", а Владимир Зеленский – "предводителем пиратов".

//Новости СМИ2

//Спорт

Футболист Алексей Смертин рассказал, как юному москвичу попасть в национальную команду

Футболист Алексей Смертин рассказал, как юному москвичу попасть в национальную команду

Известный российский футболист, полузащитник Алексей Смертин рассказал, как юному москвичу попасть в национальную команду. По его мнению, нужно с детства любить футбол, постоянно развиваться и совершенствоваться.

//В мире

РФ завершила первый этап поставок ЗРС С-400 в Турцию

РФ завершила первый этап поставок ЗРС С-400 в Турцию

В Федеральной службе во военно-техническому сотрудничеству днем в четверг, 25 июля, сообщили, что Россия завершила исполнение первого этапа поставок зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

//Шоу-бизнес

"В 3 минутном ролике ляпов больше чем во всех сериях от HBO", вышел трейлер к новому российскому сериалу "Чернобыль"

"В 3 минутном ролике ляпов больше чем во всех сериях от HBO", вышел трейлер к новому российскому сериалу "Чернобыль"

Сегодня тема Чернобыльской аварии, пожалуй, самый последний кинематографический тренд. Когда вышел сериал от НBО, НТВ приступил к монтажу своей версии, и зрители ждали - чем «наше кино» ответит американцам

//Культура

Ушел из жизни актер Анатолий Торопов

Ушел из жизни актер Анатолий Торопов

Днем в четверг, 25 июля, стало известно об уходе из жизни актера Малого театра, народного артиста России Анатолия Торопова. Согласно последней информации, деятель культуры скончался в возрасте 91 года.

//Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками

В ходе выступления президента США Дональда Трампа на мероприятии в Вашингтоне на экране за его спиной появилось изображение двуглавого орла с клюшками для гольфа, сообщает The Washington Post.

//Шоу-бизнес

Красавица-дочь Моники Беллуччи опубликовала новый снимок

Красавица-дочь Моники Беллуччи опубликовала новый снимок

Четырнадцатилетняя дочь Моники Беллуччи, которая растет копией своей звездной матери, опубликовала новый снимок в социальной сети. Дева Кассель не слишком часто радует поклонников фотографиями.

//Новости партнеров

//В мире

Турция предупредила о новой операции в Сирии, если не договорится с США

Турция предупредила о новой операции в Сирии, если не договорится с США

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в четверг заявил о вероятности начала новой турецкой операции на севере Сирии, если не удастся достичь согласия с Вашингтоном о зоне безопасности в этом регионе.

//Происшествия

В Черногории утонула российская туристка

В Черногории утонула российская туристка

Неподалеку от пляжа Самсара в черногорском поселке Бечичи утонула россиянка. Об этом сегодня, 25 июля, сообщило национальное телевидение страны со ссылкой на экстренные службы региона.

//Шоу-бизнес

Актриса Елизавета Боярская рассказала о проблемах своего лица

Актриса Елизавета Боярская рассказала о проблемах своего лица

Актриса Елизавета Боярская, на счету которой более 60 киноработ, рассказала своим поклонниками в социальных сетях, в каких сложных условиях ей приходится вести борьбу за сохранение своей природной красоты.

//Происшествия

Под Петербургом обрушилась стена дома, куда переселяли граждан из аварийного жилья

Под Петербургом обрушилась стена дома, куда переселяли граждан из аварийного жилья

Во Всеволожском районе Ленинградской области в четверг, 25 июля, обрушилась стена трехэтажного дома, куда переселяли граждан из аварийного жилья. Информацию предоставили очевидцы случившегося.

//Экономика

Впервые с марта прошлого года курс евро опустился ниже 70 рублей

Впервые с марта прошлого года курс евро опустился ниже 70 рублей

Днем в четверг, 25 июля, курс евро стремительно падает вниз и тестирует психологически значимый уровень поддержки в 70 рублей. Соответствующие данные ранее сегодня продемонстрировали данные торгов.

//Шоу-бизнес

Жених подарил Дженнифер Лопес роскошный подарок на 50-летие

Жених подарил Дженнифер Лопес роскошный подарок на 50-летие

В минувшую среду всемирно известной певице и актрисе Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. На юбилей знаменитость получила роскошный подарок от своего возлюбленного и жениха Алекса Родригеса.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной
2

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
3

В соцсетях появились фотографии Аллы Пугачевой без фотошопа
4

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель
5

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры