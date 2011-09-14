//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Армия

Перевод обжалованию не подлежит

№ 36(277) от 15.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Перевод обжалованию не подлежит

Главный штаб Военно-морского флота (ВМФ) России все же будет передислоцирован в Санкт-Петербург. Планы Министерства обороны остаются в силе.

Об этом на днях заявил начальник Генштаба генерал армии Николай Макаров. Он опроверг слухи, что в целях экономии средств дорогостоящий перевод штабных адмиралов в Питер отложен на неопределенное время. «Решения главнокомандующего об отмене перевода штаба ВМФ в Санкт-Петербург нет», – развеял надежды военных моряков остаться в Москве начальник Генерального штаба.

Впрочем, жизнь все же вносит коррективы в планы военного ведомства. Как сообщили обозревателю «АН» в Минобороны, основной комплекс зданий в Большом Козловском переулке Москвы следовало освободить еще до 1 июня этого года в связи переводом органов управления ВМФ в Санкт-Петербург. Таким образом, около 200 адмиралов и офицеров должны были до конца мая отправиться в Северную столицу. Соответствующую директиву, заявили в военном ведомстве, главком ВМФ получил. Но, как видим, она тихо саботируется. А все потому, что никак не могут поделить дорогостоящую площадь в тихом центре столицы. Кто займет комплекс зданий Главного штаба ВМФ в Большом Козловском переулке? Пока это держится в тайне. Впрочем, можно не сомневаться, что такое лакомое местечко в тихом центре столицы недолго останется без хозяина. Наверняка найдутся претенденты из одиннадцади друзей нашего «Оушена» и на другие здания главкомата ВМФ в Москве. Это – штаб вооружений ВМФ в Большом Златоустинском переулке, штаб морской авиации на Скаковой алее и штаб тыла на Спартаковской площади. Но оттуда моряков пока не выселяют.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в четверг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по ситуации с задержанием российского танкера NEYMA.

//Политика

Украина хочет расширить санкции против России

Украина хочет расширить санкции против России

Правительство Украины направило в СНБО предложения про расширению санкционного антироссийского перечня, рассказали в пресс-службе Министерства по вопросу "временно оккупированных" территорий.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Путин частично отменил санкции против Турции

Путин частично отменил санкции против Турции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

//Экономика

Ретейлеры грозят ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Ретейлеры грозят ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупный ретейл может отказаться от участия в Системе быстрых платежей из-за высоких комиссий на эквайринг. По замыслу ЦБ, в будущем СБП позволит оплачивать товары и услуги по QR-коду.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Подарок с горчинкой

Подарок с горчинкой

На днях Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о пособиях семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Смешная выплата в 50 руб. в месяц стала историей, многие мамы и папы радуются скорой прибавке к семейному бюджету. Правда правила выплаты пособий оказались такими, что разочарованных оказалось немало.

//Происшествия

СК: в Петербурге задержан предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой

СК: в Петербурге задержан предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой

В СК РФ сообщили, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу активистки Елены Григорьевой. Отмечается, тело женщины нашли в кустах возле дома № 11 по Пулковской улице в Московском районе в воскресенье, 21 июля.

//В мире

За что любят и ненавидят первую леди США Меланию Трамп

За что любят и ненавидят первую леди США Меланию Трамп

Первую леди США Меланию Трамп одновременно любят и ненавидят. Одни восхищаются её ухоженностью, стилем, внешностью, другие терпеть не могут и называют «женой-трофеем», припоминают откровенные фотосессии в молодости.«АН» узнали, что пишут зарубежные СМИ о первой леди США.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Шоу-бизнес

Красавица-дочь Моники Беллуччи опубликовала новый снимок

Красавица-дочь Моники Беллуччи опубликовала новый снимок

Четырнадцатилетняя дочь Моники Беллуччи, которая растет копией своей звездной матери, опубликовала новый снимок в социальной сети. Дева Кассель не слишком часто радует поклонников фотографиями.

//Новости СМИ2

//В мире

Турция предупредила о новой операции в Сирии, если не договорится с США

Турция предупредила о новой операции в Сирии, если не договорится с США

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в четверг заявил о вероятности начала новой турецкой операции на севере Сирии, если не удастся достичь согласия с Вашингтоном о зоне безопасности в этом регионе.

//Происшествия

В Черногории утонула российская туристка

В Черногории утонула российская туристка

Неподалеку от пляжа Самсара в черногорском поселке Бечичи утонула россиянка. Об этом сегодня, 25 июля, сообщило национальное телевидение страны со ссылкой на экстренные службы региона.

//Шоу-бизнес

Актриса Елизавета Боярская рассказала о проблемах своего лица

Актриса Елизавета Боярская рассказала о проблемах своего лица

Актриса Елизавета Боярская, на счету которой более 60 киноработ, рассказала своим поклонниками в социальных сетях, в каких сложных условиях ей приходится вести борьбу за сохранение своей природной красоты.

//Происшествия

Под Петербургом обрушилась стена дома, куда переселяли граждан из аварийного жилья

Под Петербургом обрушилась стена дома, куда переселяли граждан из аварийного жилья

Во Всеволожском районе Ленинградской области в четверг, 25 июля, обрушилась стена трехэтажного дома, куда переселяли граждан из аварийного жилья. Информацию предоставили очевидцы случившегося.

//Экономика

Впервые с марта прошлого года курс евро опустился ниже 70 рублей

Впервые с марта прошлого года курс евро опустился ниже 70 рублей

Днем в четверг, 25 июля, курс евро стремительно падает вниз и тестирует психологически значимый уровень поддержки в 70 рублей. Соответствующие данные ранее сегодня продемонстрировали данные торгов.

//Шоу-бизнес

Жених подарил Дженнифер Лопес роскошный подарок на 50-летие

Жених подарил Дженнифер Лопес роскошный подарок на 50-летие

В минувшую среду всемирно известной певице и актрисе Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. На юбилей знаменитость получила роскошный подарок от своего возлюбленного и жениха Алекса Родригеса.

//Новости партнеров

//В мире

Скончался президент Туниса

Скончался президент Туниса

Скончался лидер Туниса Бежи Каид ас-Себси, занимавший свою должность с 2014 года. Об этом в четверг, 25 июля, сообщило агентство Reuters. Политик ушел из жизни в возрасте 92 лет.

//В мире

В Париже жара побила абсолютный температурный рекорд

В Париже жара побила абсолютный температурный рекорд

Днем в четверг, 25 июля, в Париже был побит абсолютный температурный рекорд. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники французской метеорологической службы Meteo France.

//Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Симферополя из-за неубранного шасси

Самолет вернулся в аэропорт Симферополя из-за неубранного шасси

Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Симферополя в Санкт-Петербург, в четверг вернулся в аэропорт. Согласно последней информации, данный инцидент произошел из-за неубранного шасси.

//Политика

Пушков о выборах в США: "Нельзя вмешаться в то, чего нет"

Пушков о выборах в США: "Нельзя вмешаться в то, чего нет"

Член комитета Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новые обвинения в адрес Российской Федерации о якобы продолжающемся вмешательстве Москвы в американские выборы.

//В мире

Курт Волкер заявил о своем намерении посетить Донбасс

Курт Волкер заявил о своем намерении посетить Донбасс

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер сделал важное заявление. По словам политика, в рамках своего визита на территорию Украины он рассчитывает посетить Донбасс.

//В мире

СБУ задержала российский танкер

СБУ задержала российский танкер

В четверг, 25 июля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали российский танкер NIKA SPIRIТ, раннее носивший название Neyma. В ведомстве заявили, что морское судно участвовало в блокировании кораблей "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск" в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной
2

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
3

В соцсетях появились фотографии Аллы Пугачевой без фотошопа
4

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель
5

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры