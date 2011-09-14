Перевод обжалованию не подлежит

Главный штаб Военно-морского флота (ВМФ) России все же будет передислоцирован в Санкт-Петербург. Планы Министерства обороны остаются в силе.

Об этом на днях заявил начальник Генштаба генерал армии Николай Макаров. Он опроверг слухи, что в целях экономии средств дорогостоящий перевод штабных адмиралов в Питер отложен на неопределенное время. «Решения главнокомандующего об отмене перевода штаба ВМФ в Санкт-Петербург нет», – развеял надежды военных моряков остаться в Москве начальник Генерального штаба.

Впрочем, жизнь все же вносит коррективы в планы военного ведомства. Как сообщили обозревателю «АН» в Минобороны, основной комплекс зданий в Большом Козловском переулке Москвы следовало освободить еще до 1 июня этого года в связи переводом органов управления ВМФ в Санкт-Петербург. Таким образом, около 200 адмиралов и офицеров должны были до конца мая отправиться в Северную столицу. Соответствующую директиву, заявили в военном ведомстве, главком ВМФ получил. Но, как видим, она тихо саботируется. А все потому, что никак не могут поделить дорогостоящую площадь в тихом центре столицы. Кто займет комплекс зданий Главного штаба ВМФ в Большом Козловском переулке? Пока это держится в тайне. Впрочем, можно не сомневаться, что такое лакомое местечко в тихом центре столицы недолго останется без хозяина. Наверняка найдутся претенденты из одиннадцади друзей нашего «Оушена» и на другие здания главкомата ВМФ в Москве. Это – штаб вооружений ВМФ в Большом Златоустинском переулке, штаб морской авиации на Скаковой алее и штаб тыла на Спартаковской площади. Но оттуда моряков пока не выселяют.