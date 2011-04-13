Несчастливая подлодка

Новейшую английскую многоцелевую атомную подводную лодку «Эстьют» преследуют неприятности. Совсем недавно субмарина угодила на мель, пытаясь высадить на берег неких «работников». Потом появилась информация, что это были вовсе не работники, а работницы сферы секс-услуг. И вот, только выбравшись из дока, – новое происшествие.

Во время стоянки в порту караульный матрос, стоявший у трапа на причале, выхватил табельный 9 мм пистолет (у нас караульный дежурит с автоматом) и открыл беглый огонь в упор по сменявшему его моряку и офицеру – начальнику караула. Офицера он застрелил, попав в него несколько раз, сменщик же угодил в реанимацию. Стрелявшего схватили.

Сейчас наиболее вероятной является версия, что караульный или свихнулся, или у него был какой-то личный конфликт с одним из моряков. Ведется следствие. В результате командир лодки, который сменил проштрафившегося предшественника, тоже может быть снят с должности.

А лодка «Эстьют» приобретает имидж «несчастливого корабля», командовать которым опасно. В таких случаях суеверные моряки пытаются узнать, не случалось ли чего экстраординарного на процедуре закладки корабля или же при спуске его на воду. Например, плохой приметой является неразбившаяся бутылка шампанского. Как выяснилось, у «Эстьют» при спуске были неполадки со швартовочным оборудованием. Вот и преследуют ее неприятности.