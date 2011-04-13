Ливия: бригада Хамиса громит повстанцев

Война в Ливии набирает обороты. После вмешательства США и НАТО, спасших мятежников от неминуемого краха, трудно сказать, когда все это закончится. С одной стороны – даже помощь западных ВВС не способна обеспечить победу «вооруженным клоунам» от оппозиции. С другой – те же ВВС НАТО мешают Муамару Каддафи добиться победы. Впрочем, в последние дни правительственные войска Ливии опять побеждают, а западная авиация не может остановить их наступление.

Фортуна поворачивается лицом к умным

За последнюю неделю войска Каддафи, невзирая на ракетно-бомбовые удары западной авиации, одержали ряд побед и серьезно продвинулись на восток страны. Отряды мятежников были разгромлены в районе нефтеналивного порта Брега и бежали, бросая оружие и технику. Силы 32-й усиленной бригады правительственной армии, которой командует шестой сын Муамара Каддафи Хамис Каддафи, организовали наступавшим мятежникам классический огневой мешок.

Отряды оппозиционеров поверили в притворное отступление из пригородов Бреги правительственных сил. Они попытались преследовать их за городом и угодили в грамотную засаду, где и были уничтожены плотным огнем танков и артиллерии. В результате в Брегу и другой нефтяной порт Рас-Лануф опять вошли правительственные силы. Они помешали планам мятежников заработать на экспорте ливийской нефти. Кстати сказать, один танкер оппозиция все-таки умыкнула и успела продать в Китай.

Частично «помогли» наступать каддафистам и натовские летчики. По ошибке они угробили колонну техники повстанцев – примерно 20–25 танков. Чтобы подобное не повторилось в будущем, мятежники решили красить свои танки… в розовый цвет. Лучше, наверное, в голубой – точно не перепутаешь.

Наступление и поражение

8 апреля мятежники попытались отыграться, развернув мощное контрнаступление на Брегу. В нем участвовали свежесформированные танковые и механизированные части. Обучали их египетские и отставные западные военные. С воздуха ударный кулак поддерживали несколько боевых вертолетов Ми-24.

Наступление с треском провалилось. Части 32‑й бригады обошли мятежников через пустыню и окружили. Такой маневр оказался неожиданным для повстанцев. Под огнем «Градов» и самоходной артиллерии они побежали, бросив около 20 танков и массу другой техники. Правительственные подразделения вошли в город Адждабия даже раньше отступающих к нему мятежников и прорвались к его центру. Затем в Адждабию вошли отступавшие оппозиционеры и вторично оказались в ловушке. В ходе боев части Каддафи уничтожили немало единиц техники противника и живой силы. Был сбит и боевой вертолет Ми-24. Еще два средних транспортных вертолета «Чинук» американского производства уничтожены при попытке высадки тактического воздушного десанта в районе Бреги. Не исключено, что эти машины были тайно переданы НАТО оппозиционным силам – вслед за средствами связи и инструкторами.

Хамис и его бригада

То, как ливийская армия умудряется перевозить бронетехнику по пустыне и пролегающим сквозь нее трассам, – достойно восхищения. На столь удобной для авиации местности в условиях господства в воздухе НАТО, имея слабую ПВО, солдаты Каддафи совершают марши протяженностью до 150–200 км. Особенно хороша в этом элитная 32‑я усиленная бригада – ударный кулак правительственных сил.

Соединение, насчитывающее более 10 тыс. бойцов, скорее стоит называть дивизией – вооружение и численность позволяют. Она кардинально отличается от большей части ливийской армии. Подразделение оснащалось лучшей техникой, в него поступали новейшие западные средства связи и управления, прицелы и снаряжение. Здесь в отличие от остальных частей постоянно занимались боевой подготовкой в полном объеме. Тут сосредоточены наиболее надежная бронетехника и артиллерия, лучшие офицеры и солдаты. Многие командиры учились в военных учебных заведениях в России, Европе и США.

Кузница полководцев

Командир бригады Хамис Каддафи учился в России. Окончив военное училище в Триполи, он был отправлен в Москву. По некоторым данным, закончил Военную академию им. М. Фрунзе. Это не совсем правильно – знаменитая «фрунзевка» существовала до 1998 г., когда Хамису было 15 лет. Тогда ее слили с Военной академией бронетанковых войск им. маршала Малиновского, и так образовалась Общевойсковая академия Вооруженных сил России (ОА ВС РФ). Ныне это Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации».

Задачей академии является подготовка офицеров с высшим военным и высшим военно-специальным образованиями по множеству различных специальностей. Если выпускник военного училища обучен командованию войсками уровня до батальона включительно, то выпускник академии может командовать полком, бригадой, дивизией. Подготовка в академии более полная, включающая в себя сведения, секретные для курсантов училищ. Слушатели академии имеют предварительный опыт службы на различных должностях в войсках, а зачастую – и боевой.

Точного подтверждения тому, что Хамис обучался в знаменитом здании на проезде Девичьего поля, – нет. Скорее всего, он находился там под чужой фамилией. По данным портала WikiLeaks, после окончания академии сын Каддафи продолжил образование в Военной академии Генерального штаба ВС РФ – наивысшей ступени военного обучения. Там занимаются будущие полководцы.

По специальным программам обучают и иностранцев. Хамис прослушал 14-месячные курсы, разработанные специально для будущих «властителей дальних стран». Говорят, он хорошо владеет русским языком. И в отличие от большинства арабских военных, весьма по-раздолбайски относившихся к обучению, всегда очень тщательно вникал во все вопросы, конспектировал. Также он хорошо водит танк и стреляет из него.

После окончания обучения Х. Каддафи, уже став командиром бригады, часто приезжал в Россию и Белоруссию, вел переговоры по поставкам вооружений и запчастей. Побывал он и на одних из крупнейших учений последних лет – «Запад-2009». На маневры Каддафи прибыл с группой своих офицеров и был очень впечатлен увиденным.

Не раз бывал он и в США. Однако Хамису не за что любить Америку – свое первое ранение он получил в 3 года от осколка авиабомбы США. С тех пор на его щеке появился шрам. За несколько дней до начала беспорядков в Ливии он вернулся из-за океана, где посещал ряд военных учебных заведений Америки: академию ВВС в Колорадо, Высший военный колледж и знаменитую академию в Вест-Пойнте.

Поговаривают, отец прочил Хамиса на пост министра обороны. Но свои таланты ему пришлось проявлять на войне. Однако надо заметить, противники у 32-й бригады такие, что для достижения победы над ними ему достаточно было не спать на лекциях в Москве и внимательно слушать преподавателей.

Ливийские оппозиционеры в массе своей – стадо вооруженных недоумков без военной выучки. Но и там встречаются офицеры – имеются даже генералы и полковники. Однако, перефразируя Сталина, можно заметить: «Гинденбургов среди них нет».