//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Армия

Ливия: бригада Хамиса громит повстанцев

№ 14(255) от 14.04.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Ливия: бригада Хамиса громит повстанцев

Война в Ливии набирает обороты. После вмешательства США и НАТО, спасших мятежников от неминуемого краха, трудно сказать, когда все это закончится. С одной стороны – даже помощь западных ВВС не способна обеспечить победу «вооруженным клоунам» от оппозиции. С другой – те же ВВС НАТО мешают Муамару Каддафи добиться победы. Впрочем, в последние дни правительственные войска Ливии опять побеждают, а западная авиация не может остановить их наступление.

Фортуна поворачивается лицом к умным

За последнюю неделю войска Каддафи, невзирая на ракетно-бомбовые удары западной авиации, одержали ряд побед и серьезно продвинулись на восток страны. Отряды мятежников были разгромлены в районе нефтеналивного порта Брега и бежали, бросая оружие и технику. Силы 32-й усиленной бригады правительственной армии, которой командует шестой сын Муамара Каддафи Хамис Каддафи, организовали наступавшим мятежникам классический огневой мешок.

Отряды оппозиционеров поверили в притворное отступление из пригородов Бреги правительственных сил. Они попытались преследовать их за городом и угодили в грамотную засаду, где и были уничтожены плотным огнем танков и артиллерии. В результате в Брегу и другой нефтяной порт Рас-Лануф опять вошли правительственные силы. Они помешали планам мятежников заработать на экспорте ливийской нефти. Кстати сказать, один танкер оппозиция все-таки умыкнула и успела продать в Китай.

Частично «помогли» наступать каддафистам и натовские летчики. По ошибке они угробили колонну техники повстанцев – примерно 20–25 танков. Чтобы подобное не повторилось в будущем, мятежники решили красить свои танки… в розовый цвет. Лучше, наверное, в голубой – точно не перепутаешь.

Наступление и поражение

8 апреля мятежники попытались отыграться, развернув мощное контрнаступление на Брегу. В нем участвовали свежесформированные танковые и механизированные части. Обучали их египетские и отставные западные военные. С воздуха ударный кулак поддерживали несколько боевых вертолетов Ми-24.

Наступление с треском провалилось. Части 32‑й бригады обошли мятежников через пустыню и окружили. Такой маневр оказался неожиданным для повстанцев. Под огнем «Градов» и самоходной артиллерии они побежали, бросив около 20 танков и массу другой техники. Правительственные подразделения вошли в город Адждабия даже раньше отступающих к нему мятежников и прорвались к его центру. Затем в Адждабию вошли отступавшие оппозиционеры и вторично оказались в ловушке. В ходе боев части Каддафи уничтожили немало единиц техники противника и живой силы. Был сбит и боевой вертолет Ми-24. Еще два средних транспортных вертолета «Чинук» американского производства уничтожены при попытке высадки тактического воздушного десанта в районе Бреги. Не исключено, что эти машины были тайно переданы НАТО оппозиционным силам – вслед за средствами связи и инструкторами.

Хамис и его бригада

То, как ливийская армия умудряется перевозить бронетехнику по пустыне и пролегающим сквозь нее трассам, – достойно восхищения. На столь удобной для авиации местности в условиях господства в воздухе НАТО, имея слабую ПВО, солдаты Каддафи совершают марши протяженностью до 150–200 км. Особенно хороша в этом элитная 32‑я усиленная бригада – ударный кулак правительственных сил.

Соединение, насчитывающее более 10 тыс. бойцов, скорее стоит называть дивизией – вооружение и численность позволяют. Она кардинально отличается от большей части ливийской армии. Подразделение оснащалось лучшей техникой, в него поступали новейшие западные средства связи и управления, прицелы и снаряжение. Здесь в отличие от остальных частей постоянно занимались боевой подготовкой в полном объеме. Тут сосредоточены наиболее надежная бронетехника и артиллерия, лучшие офицеры и солдаты. Многие командиры учились в военных учебных заведениях в России, Европе и США.

Кузница полководцев

Командир бригады Хамис Каддафи учился в России. Окончив военное училище в Триполи, он был отправлен в Москву. По некоторым данным, закончил Военную академию им. М. Фрунзе. Это не совсем правильно – знаменитая «фрунзевка» существовала до 1998 г., когда Хамису было 15 лет. Тогда ее слили с Военной академией бронетанковых войск им. маршала Малиновского, и так образовалась Общевойсковая академия Вооруженных сил России (ОА ВС РФ). Ныне это Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации».

Задачей академии является подготовка офицеров с высшим военным и высшим военно-специальным образованиями по множеству различных специальностей. Если выпускник военного училища обучен командованию войсками уровня до батальона включительно, то выпускник академии может командовать полком, бригадой, дивизией. Подготовка в академии более полная, включающая в себя сведения, секретные для курсантов училищ. Слушатели академии имеют предварительный опыт службы на различных должностях в войсках, а зачастую – и боевой.

Точного подтверждения тому, что Хамис обучался в знаменитом здании на проезде Девичьего поля, – нет. Скорее всего, он находился там под чужой фамилией. По данным портала WikiLeaks, после окончания академии сын Каддафи продолжил образование в Военной академии Генерального штаба ВС РФ – наивысшей ступени военного обучения. Там занимаются будущие полководцы.

По специальным программам обучают и иностранцев. Хамис прослушал 14-месячные курсы, разработанные специально для будущих «властителей дальних стран». Говорят, он хорошо владеет русским языком. И в отличие от большинства арабских военных, весьма по-раздолбайски относившихся к обучению, всегда очень тщательно вникал во все вопросы, конспектировал. Также он хорошо водит танк и стреляет из него.

После окончания обучения Х. Каддафи, уже став командиром бригады, часто приезжал в Россию и Белоруссию, вел переговоры по поставкам вооружений и запчастей. Побывал он и на одних из крупнейших учений последних лет – «Запад-2009». На маневры Каддафи прибыл с группой своих офицеров и был очень впечатлен увиденным.

Не раз бывал он и в США. Однако Хамису не за что любить Америку – свое первое ранение он получил в 3 года от осколка авиабомбы США. С тех пор на его щеке появился шрам. За несколько дней до начала беспорядков в Ливии он вернулся из-за океана, где посещал ряд военных учебных заведений Америки: академию ВВС в Колорадо, Высший военный колледж и знаменитую академию в Вест-Пойнте.

Поговаривают, отец прочил Хамиса на пост министра обороны. Но свои таланты ему пришлось проявлять на войне. Однако надо заметить, противники у 32-й бригады такие, что для достижения победы над ними ему достаточно было не спать на лекциях в Москве и внимательно слушать преподавателей.

Ливийские оппозиционеры в массе своей – стадо вооруженных недоумков без военной выучки. Но и там встречаются офицеры – имеются даже генералы и полковники. Однако, перефразируя Сталина, можно заметить: «Гинденбургов среди них нет».

«Неизвестные отцы» Ливии

Так называемое оппозиционное правительство Ливии представляет собой своеобразный «компот» из бывших военных, чиновников, присланных из США эмигрантов и племенных вождей племени Харири. Исламисты, «светские радикалы», прагматики, готовые договариваться с Каддафи, фанатичные революционеры, отрицающие любые переговоры. Они между собой-то договориться не могут – доходит до перестрелок. Из 30 членов этого так называемого «Национального переходного совета» 20 – анонимы. Просто неизвестные люди, скрывающие свою личность. Прямо-таки – «неизвестные отцы» из романа «Обитаемый остров». Якобы они боятся за свои семьи. Реально же эти люди являются представителями «Аль-Каиды». Многие из них вообще не ливийцы, а афганцы, пакистанцы или египтяне.

А в роли «башен противобаллистической защиты», промывающих мозги, у местных «неизвестных отцов» выступают мировые СМИ, тиражирующие сказки от «Аль-Джазиры».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//Политика

В МИД Украины сообщили о подготовке нового обмена заключенными с РФ

В МИД Украины сообщили о подготовке нового обмена заключенными с РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев ведут обсуждение очередного обмена заключенными. Переговоры ведут лично президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

//Экономика

Экономист оценил расчёт "Нафтогазом" нового тарифа: "вряд ли это устроит Россию"

Экономист оценил расчёт "Нафтогазом" нового тарифа: "вряд ли это устроит Россию"

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал сообщение о расчёте "Нафтогазом" тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины с 2020 - 2024 года.

//Политика

В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал информацию о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского.

//В мире

СМИ: Трамп считает "бессмысленной" политику США на Украине

СМИ: Трамп считает "бессмысленной" политику США на Украине

Бывший высокопоставленный сотрудник администрации президента Соединенных Штатов Америки рассказал журналистам, что глава страны Дональд Трамп считает "бессмысленными" действия Вашингтона на Украине.

//В мире

Иран намерен провести военно-морские учения с РФ и Китаем

Иран намерен провести военно-морские учения с РФ и Китаем

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

Один из пловцов-экстремалов, участников марафона, Заур Закраилов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поведал о том, как удалось преодолеть десятки километров безжалостно холодной воды, являясь непрофессиональным спортсменом, а также о своем непростом, но интересном жизненном пути.

//Общество

Откуда на Руси пьянство пошло?

Откуда на Руси пьянство пошло?

Вопреки бытующему мнению, что русские, мол, еще в Древней Руси были горазды выпить хмельного, чтобы расслабиться и отдохнуть, все было несколько иначе. Да, наш брат испокон веков пил медовуху, пиво и брагу. Варили напитки для себя, часто семьями поэтому и назывались они мирской бражкой или мирским пивом. В X веке из Византии пришло вино.

//Интервью

Развод: трагедия или освобождение?

Развод: трагедия или освобождение?

Когда мы вступаем в брак, то думаем, что это навсегда: и в горе, и в радости, до последнего вздоха. Так мечтают многие пары. Но в реальности, порой, получается иначе. Куда уходит любовь? Почему двое становятся врагами? Можно ли «догнать» те чувства, которые были? О любви и о разводе «Аргументы Недели» побеседовали с главой латвийского центра психологии «Аркадия», соавтора книг «Беседы о любви» Галиной Панц-Зайцевой.

//В мире

Латвийцы в шоке от «сексуального» перформанса в Академии художеств

Латвийцы в шоке от «сексуального» перформанса в Академии художеств

Латвийская академия художеств отметила столетие. В честь данного праздника был проведен не совсем обычный перформанс, который ввел латышскую публику в «ступор».

//Новости партнеров

//Криминал

В Санкт-Петербурге на кладбище развесили фотографии политиков

В Санкт-Петербурге на кладбище развесили фотографии политиков

В Северной столице полиция задержала двух человек, которые подозреваются в размещении фотографий политиков, звезд шоу-бизнеса и журналистов на надгробиях Смоленского лютеранского кладбища.

//Армия

В Сети опубликовали запись уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

В Сети опубликовали запись уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

Местный житель снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму. На кадрах видно, что пилот маневрировал в горах, а после стремительно набрал высоту.

//Новости СМИ2

//Спорт

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Сегодня, 21 сентября «Зенит» дома на стадионе «Санкт-Петербург» принял «Рубин» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Главный арбитр поединка Сергей Карасёв (г. Москва.) «Зенит» делит первое место с «Ростовом» и «Краснодаром».

//Политика

Видео: Зеленский посмеялся над шутками про усы Лукашенко

Видео: Зеленский посмеялся над шутками про усы Лукашенко

Президента украинского государства Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES до слез рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала "Студия Квартал 95".

//Хайтек

В России стартовали продажи iPhone 11

В России стартовали продажи iPhone 11

Накануне, 20 сентября, в России появились новые модели смартфонов Apple. Обычно событие вызывает ажиотаж, а покупатели образуют толпы перед магазинами, однако на этот раз все прошло тихо.

//В мире

Телеведущий Савик Шустер собирается подать в суд на Игоря Коломойского

Телеведущий Савик Шустер собирается подать в суд на Игоря Коломойского

Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства: между ними произошла перепалка в эфире украинского телеканала.

//Шоу-бизнес

Как Пугачева раскритиковала "бессовестную" Собчак

Как Пугачева раскритиковала "бессовестную" Собчак

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отчитала Ксению Собчак за насмешку над королем поп-музыки Филипом Киркоровым. О ссоре двух звезд рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

//Происшествия

В Турции перевернулся автобус с туристами из РФ

В Турции перевернулся автобус с туристами из РФ

Пятнадцать российских туристов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщили журналистам в генконсульстве России.

//Новости партнеров

//Политика

АН узнал, кто стоит за акцией по запрету продажи земли россиянам на Украине

АН узнал, кто стоит за акцией по запрету продажи земли россиянам на Украине

Следы ведут в Германию. Но саму скандальную политическую акцию начал украинский холдинг. Корреспондент АН выяснил, кто стоит за очередной акцией по разжиганию ненависти к россиянам на Украине.

//Спорт

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

Абхазская теннисистка Эрика Кварчия прибыла авиарейсом Самара-Москва во Внуково вечером 18 сентября. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщило МВД Абхазии в Facebook.

//Общество

Instagram продолжит тестировать механизмы цензуры

Instagram продолжит тестировать механизмы цензуры

Instagram продолжит испытывать механизмы цензуры. На этот раз ресурс хочет «защитить» подростков от рекламы пластической хирургии и продуктов для похудения, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

//Шоу-бизнес

"Чудес не бывает", поклонников Анастасии Заворотнюк призвали готовиться к худшему

"Чудес не бывает", поклонников Анастасии Заворотнюк призвали готовиться к худшему

Продюсер и режиссер Андрей Загорский призвал поклонников и родственников находящейся в критическом состоянии Анастасии Заворотнюк готовиться к худшему и не питать иллюзий по поводу её чудесного исцеления

//В мире

В Греции арестован подозреваемый в угоне самолета в 1985 году

В Греции арестован подозреваемый в угоне самолета в 1985 году

Правоохранительные органы Греции арестовали авиапирата, находившегося в розыске за захват самолета в 1985 году. Об этом сегодня сообщило управление полиции Южной части Эгейского моря.

//Шоу-бизнес

"Геи кончились", рэпер Гуф станет очередным призом для дам на шоу "Холостяк"

"Геи кончились", рэпер Гуф станет очередным призом для дам на шоу "Холостяк"

Красная роза, черный фрак, вот так банально представили нового холостяка на ТНТ. Хотя, для рэпера Гуфа, чья личная жизнь давно превратилась в череду неудачных романов, даже приличный костюм – это серьезно

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

СМИ: похудевшего на 100 кг Александра Семчева почти перестали приглашать на съемки в кино
2

Латвийцы в шоке от «сексуального» перформанса в Академии художеств
3

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
4

Развод: трагедия или освобождение?
5

Дмитрий Тарасов признался в любви супруге, косвенно оскорбив Ольгу Бузову

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры