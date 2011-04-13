До последнего патрона

Несмотря на огромные вливания в закупку вооружений, в Минобороны никак не могут сформулировать – какое оружие и боеприпасы нужны армии. Гособоронзаказ только на 2011 год оценивается более чем в 1,5 трлн. рублей. Однако впервые за долгие годы боеприпасное производство может остаться без заказов.

Политика военного ведомства довела руководителей боеприпасных предприятий до ручки. Руководство двух южноуральских заводов ФГУП «Сигнал» и ФГУП «Завод «Пластмасс» умоляет президента вмешаться.

«Если сохранится схожая ситуация, тысячи рабочих будут завтра выброшены за пределы предприятий. Государство потеряет не только уникальные технологии производства, но и специалистов», – пишут руководители предприятий.

«В текущем году стоимость гособоронзаказа для «Сигнала» составила 125 миллионов рублей, это вполовину меньше прошлогоднего. Более того, Минобороны накопило долги перед предприятием на сумму более 27 млн. рублей. Коллектив ожидают сокращения», – считает лидер областной организации профсоюза работников оборонной промышленности Александр Долганов.

На «Заводе «Пластмасс» ситуация тоже аховая. Три года назад гособоронзаказ составлял 95% в общем объеме выпускаемой продукции, сегодня – только 3,8%.

«Чтобы требовать от оборонки нормальной продукции, надо четко ставить задачи, выдавать задания, проводить встречи с руководством предприятий, КБ. Ничего этого в помине нет», – считает заместитель председателя Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности М. Басков.

«АН» также стало известно, что в текущем году военное ведомство не планирует закупать на нижнетагильском «Уралвагонзаводе» танки Т-90. И на предприятии готовятся к масштабным увольнениям. Если спустя некоторое время Минобороны одумается, то вернуть уникальных специалистов обратно будет очень сложно.