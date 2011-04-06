Минобороны бросило игру в военгородки

Министр обороны Анатолий Сердюков заявил о сокращении числа военных городков с 21 тысячи до 184. Военгородки существовали отдельно от всей страны – их финансировало министерство. В последние двадцать лет оно делало это крайне скудно: жилищный фонд ни разу не ремонтировался, военные поселения стали лидерами по количеству ветхого жилья. Теперь правительство свалило проблему на муниципалитеты, но не выделило им средств на ее решение. Мало того, даже в тех случаях, когда муниципалитет в состоянии что-то сделать, на практике он не может ничего – передача собственности не оформлена документально.

Военгородки неспроста расположены «вдали от цивилизации». Это делалось на случай войны, чтобы враг не смог обнаружить советские военные части (к тому же непросто поддерживать дисциплину солдат в гражданском городе). После перестройки подавляющее число военных частей было ликвидировано, но объекты по инерции сохранили статус военгородков. В них не осталось оружия и боевой техники, а население хотя и не сократилось, но по большей части стало гражданским. Сейчас эти объекты не имеют никаких сходств с военгородками прошлого, где все мужчины носили форму, а все учреждения (вплоть до магазинов, кинотеатров и гостиниц) были подчинены воинскому уставу.

Служба расквартирования и обустройства при Минобороны (СРиО), которая должна была заниматься проблемами военгородков, увлеклась другими задачами. Вся ее работа оказалась направлена на достижение так называемых стратегических целей. Это восстановление Чечни после каждой кампании и развитие инфраструктуры космодрома Плесецк в Архангельской области. На бытовые вопросы СРиО не обращала внимания, приоритетами для нее стали имиджевые проекты. Поддержкой военгородков нельзя прославиться – за нее никто не похвалит, так как она подразумевается по умолчанию…

«Придя на пост министра обороны, А. Сердюков стал замыкать на себя все финансы в сфере военного строительства. В этом ощущается криминальный подтекст. Именно тогда застрелился генерал-полковник Виктор Власов – достойный человек, исполнявший обязанности начальника СРиО, – рассказывает подполковник в отставке Александр Перенджиев, бывший работник СРиО, заместитель председателя Ассоциации военных политологов России. – Начался процесс полного подавления военно-строительного комплекса. Аппарат развален, специалисты ушли. Разобраться в проблемах военгородков теперь невозможно: вся документация утеряна, поскольку институты, которые занимались проектированием городков, расформированы. Министерство не держит у себя людей, способных заниматься городками, потому решать эту задачу попросту некому. Кроме того, усилия стройкомплекса Минобороны уходят на борьбу с мэрией Москвы за объекты. Тут уж не до военных поселений. То, что министерство сбросило их с себя, – весьма закономерно, к этому все и шло.

Сегодня военгородки находятся в жутком состоянии. Ситуация с образованием и здравоохранением – плачевная. ЖКХ загнивает вплоть до того, что выходят из строя котельные. Работы нет. Люди превратились в полубомжей. Они страдают, необходимо спасать их. В идеале городки надо даже не восстанавливать, а расселять, предоставляя людям жилье в нормальных поселениях. Средства у государства есть – построили же новые дома для погорельцев после летних пожаров».

В организации «Защитим Отечество» (движение борцов за жилье для военных) политику Минобороны также осуждают. «Позиция министерства неэтична. Сначала оно не выполняло своих обязательств в отношении городков, а теперь и вовсе отказалось от ответственности, – говорит сопредседатель движения подполковник Сергей Зудов. – Прежде чем отдавать собственность муниципалитетам, нужно было привести ее в порядок. Либо нужно было отказываться от военных поселений по мере ликвидации в них военных частей. В таком случае это произошло бы постепенно, и сейчас не пришлось бы думать, где разом взять средства на восстановление инфраструктуры всех бывших военгородков».

Даже к перекладыванию ответственности министерство подходит безответственно. Оно не работает с документами и тем самым затягивает передачу имущества местным властям. В результате местные власти оказываются парализованы. Например, в подмосковном Ступине к муниципалитету никак не перейдет земля под недостроем министерства. Муниципалитет не имеет права приступить к достройке: раз участок не в муниципальной собственности, эти траты могут признать нецелевыми, и работники местной администрации понесут ответственность вплоть до уголовной. Другой пример – город Остров Псковской области. Там из-за проволочек прекратил работу Дворец культуры Дома офицеров – крупное учреждение культуры на 650 посадочных мест с множеством студий и кружков.

«То, как ведет себя Минобороны, – натуральное головотяпство, – комментирует депутат Госдумы Геннадий Гудков, заместитель председателя комитета по безопасности Госдумы РФ. – Раз уж сбрасываете с себя балласт, так делайте это грамотно. Отсутствует какая-либо правовая политика. Действия министерства носят непродуманный, поспешный и разрушительный характер. Также нельзя исключать элемент наживы. Жители военгородков, где есть современные бассейны и спорткомплексы, обеспокоены визитами коммивояжеров – они осматривают эту недвижимость. Военные опасаются, что Минобороны построило такие объекты с целью продать их».

Ни в каких программных документах не говорится о проблеме военных городков и путях ее решения. Проблемы как будто не существует – Госдума не рассматривает ее, правительство не выпускает никаких постановлений. Между тем эксперт не случайно сравнил разруху в военгородках с летними пожарами. Ситуация требует вмешательства высшего руководства страны. «По этому вопросу следует немедленно созвать заседание правительства РФ», – уверен Г. Гудков.