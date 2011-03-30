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Как бомбили Ливию

№ 12(253) от 31.03.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Как бомбили Ливию

Ливию бомбят уже более 10 дней, и конца операции пока не видно. Упрямый Каддафи никак не сдается, а оппозиция даже с воздушным прикрытием мало на что годится. Ее спасает лишь то, что ливийская армия, за небольшим исключением, – немногим лучше.

Радиотехническая разведка

Любая война – всегда арена деятельности разведок стран, в этой войне не участвующих. Разумеется, воздушная операция в Ливии не могла укрыться от «недремлющего ока» как политической (СВР), так и военной (ГРУ) разведок. Неизвестно, был ли перенацелен на этот театр военных действий хоть один разведывательный спутник. Однако можно предположить, что это наверняка было сделано. Также в районе конфликта сейчас находится разведывательный корабль Черноморского флота ССВ-418 «Экватор». Вездесущие «слухачи-радиолюбители» засекли переговоры моряков альянса с этим российским кораблем.

Есть также сведения, что в районе конфликта, в соседнем Египте, неподалеку от границы с Ливией, оказался российский комплекс радиотехнической разведки 85В6-АЕ «Вега-Э» в экспортном исполнении. Широко известными, но устаревшими примерами подобных систем являются станции семейства «Тамара» и приснопамятная «Кольчуга». В арсенале российской радиоразведки имеется достаточно много подобных комплексов различных мощности и назначения. Они размещаются на мобильной базе и способны охватить пространство во многие сотни километров. В отличие от радаров «Вега-Э» совершенно не излучает никаких радиоволн. Она способна обнаруживать самолеты и прочие цели противника по излучению их РЛС, радиовысотомеров, связного оборудования, вскрывать обстановку даже при плотных помехах, формировать целеуказание зенитным комплексам и авиации. Данное оборудование было доставлено в Египет для демонстрации его работы потенциальным покупателям. Соглашение об этом было заключено еще при Х. Мубараке.

Кровавый рассвет

Операция под традиционно лицемерно-романтическим названием «Одиссея. Рассвет» началась 19 марта. Из различных источников складывается следующая картина первого удара по Ливии.

За 12 часов до удара, на некотором удалении от берегов Ливии появился самолет-разведчик. Он пришел со стороны Крита и расположенной там базы США, нарушил воздушное пространство страны, прошел вдоль побережья и углубился внутрь территории. Его никто не обстреливал, что удивительно.

За 6 часов до удара из района Мальты к Ливии начали движение четыре надводных корабля ВМС США. Из них два эсминца являются носителями крылатых ракет морского базирования (КРМБ) «Томахок».

За 4 часа до удара на расстоянии примерно 250 км от берега легли на стандартный закольцованный маршрут патрулирования два самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-3D Sentry. Обнаружить и навести на высотные воздушные цели свои истребители такой самолет может на расстоянии более 500 км, низколетящие – до 300 км (аналогом его в ВВС нашей страны является самолет А-50). Расположенные на побережье ливийские ЗРК большой дальности С-200ВЭ могли их «достать», правда, почти на пределе. Но они тоже не стреляли.

Незадолго перед появлением ударной группы появились четыре самолета-заправщика, которые были должны дозаправить самолеты ударной группы.

За полчаса до удара появились четыре американских самолета-помехопостановщика палубного базирования EA-18G «Гроулер». Они заняли позиции вдоль побережья. Эти новые самолеты впервые участвовали в боевых операциях. Именно их передатчики обеспечили выход на цели самолетов ударной группы, достаточно надежно подавив устаревшие комплексы ПВО Ливии. Затем, без соблюдения радиомолчания, как на параде, появились 20 французских истребителей «Рафаль» ударной группы.

Принцип «трех Б»

Они шли нагло, ведя открытые переговоры в эфире. Все проходило в соответствии с излюбленной концепцией западной военной мысли последних лет. Ее можно озвучить как «принцип трех Б» – «Безнаказанно Бомбить Безоружного». Вряд ли потомки храбрых французских воителей, успешно «продувших» войну в 1940 г. Гитлеру, вели бы себя так же, ожидай их сильный и вооруженный современным оружием противник. Необходимо помнить и о том, что выступавшая инициатором военной операции Франция ничего не смогла бы сделать с Каддафи без американских помехопостановщиков, заправщиков, самолетов ДРЛО и крылатых ракет. Да и англичанам, чтобы задействовать ради престижа десяток пожилых истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», пришлось оставить без запчастей большую часть их парка в Англии и прекратить полеты истребителей ПВО страны. Эта война в очередной раз показала уровень никчемности (без США) военной машины Европы и уровень ее деградации.

Ливийская ПВО спасает свою шкуру

Однако ни один самолет ВВС Ливии в воздух не поднялся. Летчики, несмотря на очень малую плотность порядков авиации НАТО над страной, даже не пробовали взлететь. Видимо, просто не хотели – все спасали свою шкуру. Хотя при имевшемся соотношении сил «Рафалям» ударной группы никак не помогло бы то, что они являются самолетами поколения 4+. У противника имелось полторы сотни самолетов 3-го поколения.

Пусков зенитных ракет при первом ударе тоже не было. Ливийские ЗРК, правда, включались. Но, видя сплошную засветку на экранах и не имея возможности отстройки от помех такого уровня, комплексы выключались, чтобы не быть пораженными противорадиолокационными ракетами.

Генераторы пропаганды

Успех военной операции невозможен без информационного прикрытия. Американцы прекрасно это понимают и используют возможности подконтрольных им СМИ на всю катушку. Однако в этот раз отличились и наши телеканалы, даже государственные. Канал «Россия 24», по сути, стал филиалом «Fox News» и «Аль-Джазиры», активно тиражируя их пропагандистские экзерсисы. Недавний сюжет о том, что Каддафи якобы поддерживал ваххабитов Доку Умарова, изрядно повеселил специалистов по данному вопросу. Вообще-то именно в ливийской оппозиции замечены деятели тесно связанной с кавказскими террористами «Аль-Каиды» в Магрибе. Разумеется, никаких доказательств, кроме ссылки на неназванные источники, телеканал не предоставил.

Удары и потери

По целям с известными координатами удары наносились корректируемыми авиабомбами американского производства с наведением GPS. По другим целям применялось полуактивное лазерное наведение (по отраженному от цели лучу). Подсветку осуществляли высадившиеся в Ливии британские диверсанты из SAS. В обстановке бардака гражданской войны это было несложно.

Затем начался удар крылатыми ракетами (КР). Всего американцами было запущено 112 КР с двух эсминцев и трех атомных субмарин. Англичане тоже отличились, запустив целых шесть «Томахоков» со своей подлодки. Ракетные удары обрушились на стационарные объекты ПВО, склады и другие цели. Ливийцы пытались противодействовать заградительным огнем зенитной артиллерии, эффективность которого невысока. Но небольшую часть КР вполне могли сбить.

По результатам первого и последующих ударов ни о каком уничтожении ПВО Ливии полностью или наполовину речи быть не может. Как обычно в таких операциях, большая часть победных реляций – пропаганда. Правда, в том, что безалаберные ливийские военные, располагавшие артиллерию и танки на открытой и ровной местности чуть ли не рядами без какой-то маскировки, понесли потери в технике – сомневаться не приходится. Дурака и в церкви бьют.

Что же до потерь самой авиации НАТО, то и тут правды не дождешься. Пока официально признана потеря лишь одного F‑15E. Утверждается, что он упал сам. Однако его вполне мог сбить мобильный ЗРК типа «Квадрата» или «Осы» – они не так чувствительны к помехам. Были сообщения и о сбитом «Рафале», в том числе и в лояльных «антикаддафистам» саудовских газетах. Но в случае падения самолета в море узнать об этом факте практически невозможно. Этот факт решительно отрицают французы – самолет и так особо никто не покупает.

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