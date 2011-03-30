Дан приказ развить науку

Начальник Генерального штаба генерал армии Николай Макаров признал российскую военную науку «несостоятельной». По мнению четырехзвездного генерала, «за последние два десятилетия мы не сумели вывести военное искусство на современный уровень и продолжали жить устаревшими мерками». «Сам виноват», – ответили ученые.

C резкой критикой на российских военных ученых начальник Генштаба обрушился почему-то на собрании Общественной академии военных наук. Среди остальных обвинений генерала армии в адрес военной науки прозвучала и легкая самокритика.

– Нужно было срочно выводить армию из того кризиса, в котором мы оказались. В результате мы пошли на реформирование Вооруженных сил даже при отсутствии достаточной научно-теоретической базы, – подчеркнул глава Генштаба.

То есть Макаров признался, что в процессе приведения Российской армии к «новому облику» мнение авторитетных ученых услышано не было.

Собственно, выступление начальника Генштаба перед общественниками обусловлено тем, что реальная военная наука пала смертью храбрых в борьбе с новым обликом.

– Научные подразделения в армии сокращены до минимума, научно-исследовательские работы, кроме некоторых направлений, свернуты, реформа армии производится без должного научного прогнозирования и научного обоснования, система военного образования подорвана. Непонятно, почему начальник Генштаба Макаров говорит об этом как бы со стороны, как будто бы не он лично и министр обороны Сердюков несут за это ответственность, – считает президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Действительно, в рамках приведения армии к «новому облику» были расформированы несколько десятков военных вузов и академий. Фактически прекратил свое существование Центр военно-стратегических исследований при Генштабе. Многие военно-научные институты переведены из Москвы и Санкт-Петербурга на периферию, и научно-преподавательский состав отказался ехать на новое место службы. Прекращен набор курсантов в большинство военных училищ.