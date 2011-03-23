Генералам надо следить за «базаром»

На прошлой неделе информационные агентства принесли еще одну «сенсацию» от высших армейских начальников. На этот раз ее автором стал главком Сухопутных войск генерал-полковник А. Постников.

Наши танки хуже китайских?

Генерал Постников, выступая в Совете Федерации, рассказал сенаторам о том, какими в результате выполнения принятой Государственной программы вооружений (ГПВ-2020) станут Сухопутные войска. Неожиданно для всех он заявил, что новейшие вооружения для нашей армии не соответствуют параметрам аналогичных систем стран НАТО и даже Китая. В том числе бронетехника и артиллерия.

В качестве примера Постников рассказал, что известный во всем мире новейший российский танк Т-90А на самом деле является 17-й модификацией советского Т-72. При этом его стоимость в настоящее время составляет 118 млн. рублей. «Нам проще было бы купить за эти деньги три германских «Леопарда-2», – утверждал генерал. Эта генеральская глупость породила кучу возмущенных откликов.

Ценовая война

Скорее всего, в выступлении Постникова речь шла о танке Т‑90М. Это машина новейшей модификации, с кардинально новой башней, новой динамической защитой, новой системой управления огнем и новым орудием повышенного могущества. Такой танк, судя по всему, вполне может стоить 118 млн. рублей. Обычный Т-90А стоит тоже недешево, но более умеренно – в районе 70–80 млн. При этом его цена еще пару лет назад была ниже примерно на 20%.

По-видимому, это и послужило причиной, по которой генерал поднял вопрос о постоянном увеличении стоимости танков семейства Т-90 в сравнении со стоимостью «Леопардов-2». Отсюда и брошенные слова о том, что за цену Т-90 можно купить три «Леопарда».

Нет, нельзя – даже подержанных. Да и танки эти будут значительно хуже наших. А те, что будут сравнимы, стоят намного дороже нового Т-90А. С другой стороны, достаточно скромная модернизация танка Т-72 до уровня Т-72БА обходится Министерству обороны в 28 млн. Мало кто понимает, за что промышленность при таком объеме работ берет такие деньги. Но все же генералу Постникову стоило бы следить за словами.

Угроза импортом

Разумеется, постоянное увеличение цены не устраивает военных. Допустить, чтобы новая ГПВ-2020 была съедена ростом цен на оружие, – нельзя. Поэтому Министерство обороны (МО) ведет «войну» с собственным оборонно-промышленным комплексом (ОПК). В сущности, так было всегда, но раньше война была подковерной и кабинетной. Теперь стало «модным» выносить сор из избы на публику. Грешат этим и «промышленники», и военные. Конечно, ничего хорошего в этом нет.

Особенно плохо, что подобный обмен «любезностями» мешает поддержанию положительного имиджа наших вооружений на мировом рынке. Специалисты на подобные высказывания внимания не обращают, а вот налогоплательщики потенциальных покупателей могут и клюнуть.

Но проблема роста цен на оборонную продукцию действительно есть. Видимо, некоторые главы предприятий ОПК считают, что так гораздо проще заработать деньги. «МО РФ все равно никуда не денется» – такие высказывания еще пару лет назад приходилось слышать в приватных разговорах. В те годы закупать оружие за рубежом было запрещено.

А значит – можно и сроки разработки затянуть, и в смету не уместиться, и в параметры техзадания не влезть. Ну, будет по итогам госиспытаний длинный список замечаний и недоделок – на их устранение можно потратить годы, а все это время выпускать оружие, которым недовольны в армии. Не будем скрывать – такое было и есть и сейчас. Правда, теперь у генералов есть способ давления на промышленность – угроза купить импортное.

Определенный эффект это дает. Например, вряд ли так же быстро был бы реализован до уровня опытных образцов, готовых к испытаниям, модульный бронеавтомобиль «Волк», не будь угрозы закупок итальянской «Рыси». Однако надо во всем знать меру, а то среди некоторых руководителей МО решение «по-быстрому закупить за бугром» стало казаться чересчур очевидным и удобным. А это неправильно – закупать надо только то, что не делается у нас, что невыгодно производить в России ввиду узости рынка.

Покупать желательно технологии. Как это было, например, с танковыми тепловизорами. Или покупать для изучения. С этой точки зрения наши военные были бы рады купить, например, парочку немецких «Леопардов» последней модели. Это дешевле и продуктивнее, чем красть эту технику по линии разведки.

17-я модификация – это хорошо

Также явным эмоциональным высказыванием является то, что танк Т-90А – это 17-я модификация Т-72. Да, ну и что? Это значит, что танк имеет огромный модернизационный потенциал. Судите сами – танк Т-90А выпуска 2010 г. превосходит изначальный танк Т‑72 образца 1973 г. по эквивалентной бронезащите – почти в 4 раза. По радиационной защите – в десятки раз, по мощности двигателя – в 1,3 раза. Возможности системы управления огнем сравнивать вообще бессмысленно – никто не сравнивает арбалет и пулемет. Поэтому Т-90А уверенно обходит своих западных конкурентов. А управляемое ракетное оружие позволяет ему уничтожить противника, будучи вне досягаемости от вражеского огня.

Более того, серийные Т-90А в этом году с блеском прошли контрольные испытания. В тяжелейших условиях танк выступил так, что даже создатели машины удивились. Испытания обстрелом и подрывом проводились в запредельных, выше заданных по техзаданию рамках. И танк сохранил способность к движению и даже к ведению огня.

Конечно, есть претензии и к нему. Ряд решений нуждается в обновлении. На Урале уже создан танк Т-90М, который обладает большим потенциалом. Вопрос в том, что пока МО так и не определилось, нужен ли он армии.

Поэтому руководителям МО надо следить за своей риторикой в присутствии прессы – не все способны отличить эмоции от фактов, учитывая сложность вопроса.