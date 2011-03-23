Под кем ходить спецназу?

Бригады специального назначения вернут обратно в Главное разведывательное управление Генерального штаба. Таким образом будет исправлена одна из крупнейших ошибок реформы Вооруженных сил России. Однако контролировать их все равно будет выходец из ЦСН ФСБ.

В Минобороны России собираются вернуть все группы, отряды и бригады специального назначения под крыло родного ведомства – ГРУ ГШ. Напомним, что в результате реформ ВС они оказались подчинены Сухопутным войскам (СВ) России и командованию военных округов. Если это произойдет, будет исправлена одна из крупнейших ошибок, допущенных командой «эффективных менеджеров» от Минобороны.

Хотя структура ГРУ является государственной тайной, известно, что до понижения статуса спецназ входил в состав одного из его номерных управлений, подчиняясь направлению специальной разведки. Сейчас, как говорят источники в Генштабе, возможно формирование в ГРУ Управления специальных операций, в которое вернется спецназ. Также есть информация, что туда же в качестве оперативного подчинения вольется и отдельный разведывательный 45-й полк ВДВ. Задачи, которые он призван решать, очень схожи с задачами спецназа ГРУ.

«Подобное решение, – говорит представитель Генштаба, – связано с возможным обострением ситуации на центрально-азиатском направлении. Именно там, а не на Кавказе в ближайшее время ожидается обострение обстановки в связи с событиями в Пакистане и Афганистане. Только спецназ ГРУ сможет действовать в этом регионе эффективно и скрытно».

Как стало известно «АН», решение было принято на самом верху. Таким образом, ослабляются позиции главкома СВ генерал-полковника А. Постникова.

Однако оставлять подразделения спецназа без присмотра никто не собирается. Вероятно, отвечать за них в ГРУ будет очередной выходец из ФСБ. Во всяком случае, уникальный бывший центр подготовки ГРУ «Сенеж» возглавил генерал-«альфовец» А. Мирошниченко, который сменил помощника министра обороны И. Медоева.