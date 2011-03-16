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ВМФ России выводится из игры

№ 10(251) от 17.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]

ВМФ России выводится из игры

Министром обороны России принято окончательное решение о переводе Главного командования ВМФ в Санкт-Петербург. На практике это означает потерю управления флотом на длительное время, в том числе морской составляющей стратегических ядерных сил (СЯС). И выделение гигантских средств на создание параллельной структуры.

«В Санкт-Петербург переводятся основные отделы Главного командования ВМФ во главе с оперативным отделом. В том числе и разведуправление ВМФ. Но здание Адмиралтейства, в которое планируют переводить Главкомат, абсолютно не готово к приему. Нет достаточных средств закрытой связи (ЗАС), нет специальных защищенных линий связи. Отсутствует автоматизированная система управления: управление военным флотом, система управления ядерными силами ВМФ, система предупреждения о ракетном нападении. Пока только прибили табличку: «Главнокомандующий Военно-морским флотом», – говорит источник «АН» в ВМФ.

Между тем здание Главного штаба в Большом Козловском переулке уже подготовлено к продаже за 1 млрд. 405 млн. рублей. Похоже, ради дорогой недвижимости, которую можно с успехом реализовать, и затевается «спецоперация» с переводом командования ВМФ в город на Неве.

Между тем, по оценкам экспертов, создание нового командного пункта, защищенных систем управления флотом в тяжелых грунтах Санкт-Петербурга обойдется более чем в триллион рублей. И сколько его будут строить – одному богу известно. Ныне действующая система защищенных КП в Подмосковье строилась 15 лет. Так что и здесь есть подозрения на распил бюджета.

Сам переезд потянет еще на 50–60 млрд. рублей. Между тем строительство для ВМФ одного корвета типа «Стерегущий» обходится примерно в 2 млрд. рублей.

Первым идею о переносе Главного штаба в Санкт-Петербург озвучил несколько лет назад спикер Б. Грызлов. Его поддержала губернатор В. Матвиенко. Но в январе 2009 г. появилось открытое письмо руководству страны, подписанное 63 видными адмиралами и старшими офицерами Главного штаба, в котором резко критиковалась эта идея. В основном возражения сводились к непомерной стоимости переезда и потери управления флотом.

Переезд на некоторое время отложили. Теперь новая попытка. В случае реализации этих замыслов управлять ВМФ станет невозможно. Главкомат в Питере, а командные пункты в Москве. Управление стратегической ядерной составляющей ВМФ будет утрачено. Похоже, адмиралам и морским офицерам надо сделать еще одну попытку остановить специалистов по освоению бюджетов от Минобороны.

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