Каддафи не готов к войне с США

«Панарабская революция» продолжает свое движение по арабскому миру. Зашатались проамериканские режимы в Бахрейне, Катаре, Йемене, стало неспокойно и в других странах. Но наиболее ярко «процесс пошел» в Ливии. В этой стране разразилась гражданская война – пока в миниатюре.

Большой войны не будет… пока

В мировых СМИ была развязана информационная кампания против ливийского режима. По накалу с ней может соперничать только придуманная западными журналистами «гуманитарная катастрофа» в Косове в 1999 году. Тогда за ней последовали 80-дневные бомбежки Югославии. Поэтому многие наблюдатели предположили, что и сейчас США желают расправиться со своим давним недругом – полковником Каддафи.

Это подтверждает и направление к берегам Ливии соединения 6-го флота США во главе с атомным авианосцем «Энтерпрайз». В непосредственной близости от Ливии уже находится отряд ВМС США, состоящий из универсального десантного корабля, десантно-вертолетного корабля-дока и эсминца. Свои корабли направили к Ливии также Франция, Италия и ряд других стран. Можно ли говорить о реальной опасности военной операции против Ливии?

Пока скорее нет, чем да. При всей ненависти к Каддафи и желании избавить его от хлопот по управлению богатейшими в Африке нефтяными запасами у США нет особого желания влезать в этот внутренний конфликт. В Вашингтоне прекрасно понимают, что ни о каких мирных революционерах, желающих демократии западного образца, в Ливии говорить не приходится. Это страна, которая частично находится в родоплеменном строе. Каддафи и его родственники опираются на одну группу племен, а их противники – на другую.

Безусловно, у американцев есть соблазн поддержать противников Каддафи. Но тогда придется отправлять в Ливию не только инструкторов для обучения отрядов оппозиции, но и реальную военную силу. Но у США, связанных войнами в Ираке и Афганистане, свободных войск практически нет.

Да и опереться американцам в Ливии не на кого. В этой стране друг американцев однозначно оценивается как предатель. Придется оккупировать самостоятельно. А это потребует 30–40 тыс. солдат, взять которых негде. Не на кого рассчитывать и в Европе. Франция и Италия уже дистанцировались от подобных идей, заявив, что их корабли отправляются к берегам Ливии исключительно для эвакуации иностранцев из Триполи.

Появится ли «зона запрета полетов»?

Поэтому возникла идея над контролируемыми мятежниками районами объявить зону, запретную для полетов ливийских самолетов. Но она пока имеет мало шансов для реализации. Для введения такой зоны придется подавить ливийскую ПВО и разгромить ВВС, которые, несмотря на волнения в стране, как минимум, частично боеспособны. На такую операцию потребуется не менее нескольких сотен ударных самолетов ВВС США.

Но на авианосце «Энтерпрайз» всего 72 летательных аппарата, из них 48 истребителей «Супер-Хорнет» – этого недостаточно. А баз в Африке рядом с Ливией у США нет. Можно действовать только с авианосцев, но для этого потребуется не менее 3–4 авианосных групп. На базы в Италии и Греции тоже лучше не рассчитывать – без резолюции СБ ООН никто из европейцев такую операцию не поддержит. А резолюции СБ ООН на военное вмешательство в Ливии не будет. Россия за такое точно не проголосует, да и Китай наверняка использует право «вето».

Тем не менее американцы уже не раз демонстрировали, что способны начать войну и в одиночку. Какими же силами располагает «лидер ливийской революции»? Что Каддафи может противопоставить своим противникам?

Опора Каддафи Кроме сухопутных войск существуют еще пять «бригад охраны Джамахирии», бригада «революционной гвардии» и специальная 32-я охранная бригада. Именно эти части, наряду с обученными иностранными специалистами 6 батальонами «коммандос» являются наиболее боеспособными и верными Каддафи. Набраны эти части из земляков и соплеменников ливийского лидера. Личную охрану Каддафи обучали, по некоторым данным, российские и белорусские специалисты. Многие видели в репортажах из Ливии действующих на стороне Каддафи бойцов-негров. Все просто – это наемники из Панафриканского Исламского Легиона численностью от 7 до 15 тысяч. Это дорогие наемники, набранные в Чаде, Нигерии, Мали, Судане и многих других странах. Есть там и арабы из Египта, Алжира, Туниса и даже выходцы из Пакистана. Обучали их также иностранные специалисты.

Странная армия

Своеобразный подход Каддафи к государственному устройству нашел отражение и в армейских делах. У Ливии, как и у любого государства, есть вооруженные силы (ВС). Но состоят они из собственно армии и различных военных и полувоенных формирований, составляющих так называемые силы вооруженного народа.

Ливийская армия насчитывает около 80 тыс. чел. и примерно наполовину укомплектована призывниками. Вооружение, в основном советское, но есть и чешское, французское, итальянское. В составе имеется более 800 танков, из которых примерно 200 – Т-72М1, остальные – устаревшие. Еще примерно 1300 танков находятся на хранении. Есть тактические баллистические ракетные комплексы – до 120 старых, но надежных комплексов «Эльбрус» («Скад») и «Луна-М». Артиллерии у ливийской армии очень много, особенно реактивной. Так что техники для такой небольшой армии хватает. Но ее большая часть была складирована с нарушением норм и правил консервации и давно вышла из строя.

К тому же сейчас непонятно, какая часть армии сохранила верность Каддафи. Скорее всего, это специальные и охранные части и соединения, возглавляемые земляками «лидера революции». Некоторая часть обычных армейских частей, находящихся под командованием соплеменников бунтовщиков, перешла на их сторону. Также против Каддафи воюют ополченцы из полувоенных организаций – «Местной народной обороны» и «Вооруженного народного дежурства». Вполне вероятно, что значительная часть регулярной армии выжидает, кто же победит, и саботирует выполнение приказов командования.

ВВС и ПВО – устаревшие, но пока живые

По меркам Африки, ВВС Ливии достаточно сильны и многочисленны, но оснащены устаревшим вооружением. Кроме того, выучка многих летчиков оставляет желать лучшего – сказываются безалаберность и отношение к боевой подготовке спустя рукава. Всего насчитывается более 400 боевых самолетов, в том числе семь дальних бомбардировщиков Ту-22Б. Вертолетный парк составляет более 140 вертолетов, из них 35 ударных Ми-24. Конечно, не вся эта техника исправна и может летать, но более половины самолетов точно боеготовы.

Система ПВО Ливии создавалась советскими специалистами и является достаточно мощной, но устаревшей. Основную ударную силу составляют восемь дивизионов ЗРК большой дальности С‑200ВЭ, способных поражать цели на дистанции до 250 км. Кроме того, имеются 3 бригады ЗРК С‑125 и пять бригад совсем устаревших ЗРК С-75. Мобильные ЗРК тоже имеются – это советские «Квадрат», «Оса», «Стрела» и французские «Кроталь» общим числом более 100 штук.

Подготовиться к войне Каддафи не успел

В последнее время армия Ливии планировала серьезно обновить свое вооружение. Каддафи хотел купить в России ЗРК «Бук-М1-2Э», «Тор-М2Э» и даже С-300ПМУ-2. ВВС желали приобрести до 20 новейших истребителей Су-35, учебно-боевые самолеты Як-130. Сухопутные войска планировали модернизацию танков Т-72М1 до уровня, близкого к танку Т-90С, а также закупку танков Т-90СА. Были заказаны и три ракетных катера проекта 12418 «Молния» с ракетами «Уран-Э». Ожидался заказ на две подводные лодки проекта 636М. Но этим планам помешали мятеж и введенные после его начала санкции. Как, однако, вовремя!