В воздухе второй Т-50

3 марта совершил первый полет второй летный экземпляр новейшего многофункционального истребителя пятого поколения Т-50. Самолет поднял в небо летчик-испытатель Сергей Богдан. 4 марта самолет совершил второй полет. В этот же день не стало генерального конструктора ОКБ им. Сухого – Михаила Симонова. Ему шел 82-й год.

Многие увидели в этом свою скрытую символику. Именно Симонов создал лучший в мире истребитель 4-го поколения Су‑27. Первый вариант истребителя Су-35 тоже создан полностью под его руководством. Как и уникальный опытный прототип истребителя 5-го поколения «Беркут» с крылом обратной стреловидности. Именно от него пошло развитие истребителя Т-50. В работе над ним Симонов тоже участвовал.

Этот великий конструктор, по сути, спас «фирму Сухого» и отечественный военный авиапром в 90-х, добившись разрешения на экспорт модельного ряда Су-27. Будут ли ученики Симонова достойны его? Есть основания верить, что да. И Т‑50 – тому яркое доказательство. Второй экземпляр и технологически, и по составу оборудования уже ближе к серийному истребителю. Создаются и новые ракеты для истребителя Т-50. Вообще-то Т-50-2 должен был взлететь еще до нового года. Однако полет пришлось отложить. По одной из версий, это связано с обнаружением бафтинга (биения) – вынужденных автоколебаний самолета или его рулей. Явление это достаточно опасное, но обыденное на испытаниях.

По другой версии, причиной задержки стало обнаружение недостатков в области обработки композиционных материалов, из которых выполнена значительная часть планера самолета. Так или иначе, проблемы были преодолены. В этом году «Сухой» планирует ввести в строй еще два экземпляра Т‑50. Это позволит значительно ускорить испытания.