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Японцы не захотят умирать

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Японцы не захотят умирать

В Японии недавно шумно отметили так называемый День северных территорий. Так потомки самураев называют острова нашей Южнокурильской гряды. Это вызвало ежегодное, но на этот раз более серьезное, чем обычно, ухудшение отношений нашей страны с Японией. Дошло и до ответных демаршей, в том числе военного характера.

Курилы будут укреплены

Недавно президент Дм. Медведев обсудил с министром обороны А. Сердюковым вопросы укрепления нашей обороны на Курилах. Ряд решений уже принят и озвучен.

Сердюков в начале февраля побывал на Итурупе и Кунашире. Там дислоцирована единственная в составе Сухопутных войск дивизия – 18-я пулеметно-артиллерийская (пулад). Именно ее и собираются укреплять и перевооружать более современным оружием. Также необходимо наладить там приличные социальные условия. Возможно, 18-ю пулад ждет переформирование в бригаду. Но не обычную мотострелковую, а бригаду прикрытия укрепрайона (УР). Численность мало изменится, это «смена вывески». Почти не изменится и общая численность группировки – в данный момент в этом нет необходимости. Резкое усиление численности возможно лишь в кризисный период.

Кое-что дивизия уже успела получить. Например, ЗРК «Бук‑М1», здорово укрепившие ПВО островов. А танки Т-80БВ пусть и не самые новые, но значительно лучше имевшихся там Т-55М. Теперь вооружение станет еще современнее.

На островах запланированы ремонт и расширение имеющегося аэродрома. Там будут дислоцированы боевые (возможно, новейшие Ка-52А) и транспортные вертолеты. Аэропорт сможет принять военно-транспортные «борты» с подкреплением в виде живой силы и техники или даже истребители.

Кроме того, на островах развернут современные радиолокационные станции войск ПВО. А вот прогнозируемое рядом экспертов размещение ЗРС С-300 или С-400 не состоится – задач для таких мощных систем там нет. Нечего там делать и бригаде ПВО, появление которой тоже прогнозировали некоторые эксперты. Вполне хватит уже имеющихся «Буков». Их могут заменить на новую версию – «Бук-М2». Вероятно и размещение мобильных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-C1».

Перевооружат расположенные на Курилах дивизионы береговых ракетных войск. Вместо устаревших комплексов они получат новейшие – «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». Причем как в мобильном, так и в стационарном шахтном варианте. На дальности более 300 км залп этого ракетного комплекса способен прорвать ПВО не только эскадры японских эсминцев, но и американского авианосного соединения. И разумеется, утопить их. Если японцы продолжат свои демарши – на островах могут появиться и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Их дальности хватит, чтобы накрыть весь остров Хоккайдо.

Первые два построенных универсальных десантных корабля (УДК) типа «Мистраль» тоже пойдут на Тихоокеанский флот (ТОФ). Кое-кто из экспертов считает, что они не дадут ТОФ превосходства над японскими ВМС. Но этого и не требуется. В данном случае «Мистрали» нужны для быстрой переброски подкреплений на Курилы. Оснащенные противолодочными вертолетами, они здорово усилят возможности ударных групп флота.

Качественное, а не количественное превосходство ТОФ обеспечивают подводные ракетоносцы проекта 949А, оснащенные тяжелыми сверхзвуковыми ПКР «Гранит», и дальние бомбардировщики с крылатыми ракетами. У них есть только один достойный противник на море – авианосная группа с нормальным тяжелым авианосцем. Но у Японии таких нет и не предвидится. Хотя ее флот и больше нашего Тихоокеанского.

Рубеж на краю страны

18-я пулад – соединение, предназначенное для ведения обороны в расположенном там же укрепрайоне (УРе). Штаб находится в поселке Горячий Ключ на Итурупе. Основой ее боевой мощи являются пулеметно-артиллерийские полки (пулап) и батальоны (пулаб), состоящие из рот танковых огневых точек (РТОТов) и артиллерийских взводов танковых башен (АВТБ). Каждый РТОТ состоит из 10 старых танков ИС-3 и ИС-2М без двигателей и ходовой части. В моторном отсеке находятся дополнительные аккумуляторы и боекомплект. Как раз мимо башен АВТБ и прогуливался Медведев, посещая Курилы.

Использование столь старых танков объясняется тем, что они полностью соответствуют поставленным задачам. Их нарезные 100 и 122 мм пушки способны намного точнее, чем современные 125 мм гладкоствольные танковые орудия, поражать цели с закрытых огневых позиций. Да и дальность такого огня у них выше – до 14–16 км против девяти у «гладкостволок». Конечно, современные танки они пробивают хуже, но это неважно. Им придется отражать высадку десанта, а не танковую лавину. В одном полку может быть до 4 РТОТ и 12 АВТБ – это до 112 стволов. Вся масса этой артиллерии, сосредоточенная на узком участке местности, не оставит десанту шансов. Сокрушить такие укрепления современной корабельной артиллерией сложно – линкоров ни у кого нет.

Трудности блицкрига

Но и в нынешнем виде 18-я пулад – не подарок для супостата. В мирное время большая часть техники РТОТ и АВТБ законсервирована – прицелы, аккумуляторы и прочие ценные детали сняты и хранятся отдельно. Большая часть укреплений в краткий срок приводится в боеспособное состояние. Возможно, людей, начитавшихся рекламных басен о «войне нового поколения» с исключительно высокоточным оружием, построенные десятилетия назад укрепрайоны впечатлить не могут. Считается, что противник все сможет разбомбить или расстрелять крылатыми ракетами. Это ошибка.

Укрепления малоконтрастны в оптическом и тепловом диапазонах. К тому же существуют маскировка и ложные цели. Корректируемые бомбы и ракеты с лазерным наведением встретятся с плотными помехами. Да и погодные условия на «краю державы» почти круглый год таковы, что применить такое оружие сложно. Такую систему наведения сильно ограничивают туманы и низкая облачность.

Оружие, использующее приемники спутниковой системы навигации GPS для наведения на цели с заранее известными координатами, – тоже не панацея. Компактные и эффективные подавители таких сигналов давно изобретены в России. На Курилах имеются подразделения радиоэлектронной борьбы, которые здорово досаждают японцам во время учений. Включаемая не на полную мощность аппаратура мешает японским авиадиспетчерам, и не им одним.

Подавить такой УР можно массированным применением авиации. Японские ВВС современны. Но они не имеют подавляющего численного и качественного превосходства над нашей авиацией. Зато ВВС России имеют Дальнюю авиацию с крылатыми ракетами, с которыми ПВО Японии бороться будет сложно. Они могут в неядерном оснащении разрушать АЭС, опасные производства, накрыть авиабазы, порты, командные пункты и склады. Причем у японцев нет носителей крылатых ракет, да и ПВО несравнима с российской. Наша дальневосточная ПВО за последние годы была усилена загоризонтными радарами, способными обнаруживать цели на любой высоте на расстоянии в сотни и тысячи километров.

К тому же у японцев очень мало высадочных средств, их хватит максимум на пару батальонов. Остальное придется везти на обычных судах, в том числе на отмобилизованных рыбацких шхунах, и высаживать непонятно как и непонятно куда – пирсов на островах мало. Да их и не будет – взорвут. А воздушные десанты туда – форменное самоубийство. Острова в угрожаемый период будут прикрыты множеством мин – морских, противодесантных, противопехотных и других. Да и скрытно такую операцию не подготовишь – разведка узнает об этом за месяцы.

Ядерный козырь

Так что блицкриг на островах провалится, а в войну на истощение никто играть не будет. Наша военная доктрина не запрещает применение ядерного оружия по такому противнику, как Япония. А союзные японцам американцы вряд ли подпишутся защищать Японию в случае нападения на Россию. В общем, через несколько дней после начала операции японское руководство окажется перед выбором. Или убираете остатки войск и платите контрибуции – или пол-Японии будет лечиться от острой лучевой болезни. Разумеется, после того как похоронит остальных и разберет завалы. В Японии помнят о Сасаки Садако. Девочка делала бумажных журавликов, веря, что это спасет ее от смерти. Поэтому выбор потомков самураев ясен.

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