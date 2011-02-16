Главная цель - ядерный щит

С начала текущего года предприятия ВПК, производящие обычные вооружения, стали испытывать трудности с финансированием.

Речь идет и о силовых ведомствах получателей такой продукции – МЧС, МВД, МО и ФСБ. Там теряются в догадках – в каком объеме и когда деньги начнут поступать.

Похоже, что причина заключается в том, что львиная доля бюджетных денег направляется на конструкторские работы и производство ядерных вооружений. В том числе – на ядерные боеприпасы и средства их доставки. А также на содержание и развитие воинских частей, которые эти вооружения применяют, – РВСН, ПЛАРБ и стратегическая авиация. По нашим сведениям, это связано с принятием решения о достижении ядерного паритета с США. Но на обновленной базе ядерных вооружений и их производства.