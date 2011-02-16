Главная цель - ядерный щит

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№ 6(247) от 17.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]
С начала текущего года предприятия ВПК, производящие обычные вооружения, стали испытывать трудности с финансированием.
Речь идет и о силовых ведомствах получателей такой продукции – МЧС, МВД, МО и ФСБ. Там теряются в догадках – в каком объеме и когда деньги начнут поступать.
Похоже, что причина заключается в том, что львиная доля бюджетных денег направляется на конструкторские работы и производство ядерных вооружений. В том числе – на ядерные боеприпасы и средства их доставки. А также на содержание и развитие воинских частей, которые эти вооружения применяют, – РВСН, ПЛАРБ и стратегическая авиация. По нашим сведениям, это связано с принятием решения о достижении ядерного паритета с США. Но на обновленной базе ядерных вооружений и их производства.
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