Ядерное разоружение – искусство возможного

5 февраля в Мюнхене на 47-й конференции по вопросам безопасности министр иностранных дел России С. Лавров и государственный секретарь США Х. Клинтон обменялись грамотами о ратификации нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). С этого момента он вступил в силу.

Попробуем разобраться – что выигрывает и в чем уступает Россия после вступления этого документа в силу.

Наши и их секреты

В течение 45 дней после начала действия ДСНВ стороны должны обменяться свежими данными о своих стратегических ядерных силах (СЯС), их вооружении и объектах. В течение 60 дней возобновятся взаимные инспекции. Механизм инспекций – очень жесткий. Однако в нем исправлены те «мелкие лазейки», которые ранее позволяли американцам узнавать о наших СЯС то, что знать нежелательно.

Возобновится также обмен телеметрией с испытаний – строго согласованного минимального объема. На этом настаивала Россия – мы создаем несколько новых ракетных комплексов, и делиться секретами нам не хочется.

За семь лет стороны должны сократить число стратегических носителей (межконтинентальных и баллистических ракет подводного базирования, тяжелых стратегических бомбардировщиков) до 700. Число развернутых и неразвернутых (находящихся в испытательных центрах, на ремонтных базах и на заводах) носителей не должно быть более 800. А число засчитываемых боезарядов не должно превышать 1550.

При этом реально и мы, и американцы сохраним в составе СЯС мирного времени больше зарядов – до 2000–2200. Это связано с особенностями учета, но обе стороны на такую ситуацию по умолчанию согласились. Сохранится и возможность наращивания группировки в кризисный период – за счет доустановки при необходимости боевых блоков (ББ) на ракеты.

В отличие от Договора СНВ-1 новое соглашение позволяет России самостоятельно определять состав и структуру своих СЯС.

Депутаты и конгрессмены

Американские конгрессмены и сенаторы «обвесили» ратификационный документ массой дополнительных условий своему правительству. Российские Госдума и Совет Федерации не остались в долгу. Главное из наших условий – поддержание потенциала СЯС на уровне, необходимом для обеспечения безопасности страны. Закон обязывает поддерживать боеготовность СЯС при любом развитии стратегической обстановки, сохранять и развивать необходимую научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую базу, производственные мощности. Финансирование СЯС РФ будет обязательным, в соответствии с потребностями безопасности.

В случае развертывания США (или какой-либо другой страной или коалицией) системы стратегической ПРО, способной существенно снизить наш ударный потенциал, Россия режим ДСНВ покинет.

Заявление МИТ

И здесь – принципиальный момент. Похоже, мы на пороге появления революционных технологий, которые вообще сделают создание реально эффективной ПРО маловероятным.

Буквально накануне вступления Договора в силу, в конце января, генеральный конструктор по межконтинентальным ракетам Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов заявил о новых разработках своего института. Не будем углубляться в подробные объяснения – потребуется разговор долгий, да и вряд ли сугубо специальные технические тонкости будут интересны рядовому читателю. Важна суть – а она в том, что сбывается мечта профессионала-ракетчика: при той схеме боевого оснащения ракет, о которой говорил Ю. Соломонов, ПРО потенциального противника элементарно захлебнется в попытках перехватить бесконечно маневрирующие нужные и ложные цели.

Адаптировать новинку к существующим ракетным комплексам нам Договор не запрещает. Эта работа потребует нескольких лет. Для отработки нового оснащения будут использоваться экспериментальные ракеты «Тополь-Э» – переделанные из выслуживших свой срок старых «Тополей». Пуски уже проходят по Южной испытательной трассе с Капустина Яра в Сары-Шаган, которая почти не наблюдается американскими средствами разведки.

Англичане чувствуют себя преданными Согласно очередному вбросу сайта WikiLeaks, во время переговоров по дополнительным протоколам к СНВ американцы выдали нам заводские номера морских ракет «Трайдент» D5, стоящих на британских подводных ракетоносцах «Вэнгард». Эти ракеты произведены и проходят техобслуживание в США, но боевые блоки (ББ) на них английской разработки. Сообщили американцы и число имеющихся для ракет ББ – причем вопреки британскому запрету. Британцы, имеющие ракет даже меньше, чем нужно, для их 4 подлодок, всегда скрывали число зарядов на них. Мол, зарядов мало, но мы будем молчать – вдруг испугаются в Кремле. Теперь известна точная цифра – 160. Правда, число ракет и тип боевого оснащения в России и так знали – в конце концов, примерно такое количество указывалось даже открытыми источниками. Но англичане теперь очень злы на дядю Сэма. Надо заметить, что выхода у США не было – иначе находящиеся у них на обслуживании английские ракеты нашими инспекторами учитывались бы как неразвернутые американские. Вот и сообщили номера и прочие данные, чтобы отличать. Что же до реакции Лондона… Проблемы английских индейцев мало беспокоят вашингтонского шерифа.

Ракеты тяжелые и легкие

Соломонов, правда, подверг критике решение о разработке новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая начата в России.

Тем не менее такая ракета все же нужна. Да, большую часть своего срока службы она простоит недозагруженной зарядами – ввиду ограничений ДСНВ часть зарядов придется снять. Но есть возможность при необходимости (например, в период предвоенного обо­стрения) дозагрузить группировку из 50–70 таких МБР (больше и не требуется) боевыми блоками – и наш потенциал резко возрастает. Кроме того, именно разнородная группировка тяжелых и легких ракет обладает высочайшим потенциалом встречного и ответно-встречного удара, что тоже является стабилизирующим фактором. Поэтому тяжелую МБР в России создадут обязательно.

Перспективная группировка РВСН 2020 года будет состоять из этих ракет, а также МБР «Ярс» и «Тополь-М» в шахтном и подвижном исполнении. Всего до нескольких сотен ракет. Морская группировка СЯС будет представлена не менее чем 8 подводными ракетоносцами типа «Борей» различных вариантов с ракетами «Булава», общим числом более 150. Воздушная – примерно 50 модернизированными тяжелыми стратегическими бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и в будущем перспективным авиакомплексом дальней авиации ПАКДА.

Таким образом, в целом новый Договор о стратегических наступательных вооружениях стоит оценить как неплохой. Мы отстояли свои интересы, американцы – свои. Можно сказать, что в идеале хотелось бы еще и того, и этого – но что в подобных ситуациях считать идеалом? Политику не зря называют искусством возможного.