Авианосца нет и в проекте

В начале прошлого года главнокомандующий военно-морскими силами РФ адмирал Владимир Высоцкий ответственно заявил, что к концу 2010 года будет разработан технический проект будущего российского авианосца с основными тактико-техническими характеристиками. Это заявление затем неоднократно подтверждали в российском военном ведомстве. Но, как сообщил корреспонденту «АН» высокопоставленный представитель Минобороны, данный проект до сих пор не существует, и еще предстоит решить, когда запускать чрезвычайно дорогую программу строительства авианосцев.

Примечательно, что проект нового корабля должен был быть представлен как раз под завершение действия утвержденного десять лет назад еще президентом Путиным документа «Основы политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2010 года». В нем зафиксировано «строительство авианосцев с повышенными боевыми возможностями, оснащенных авиационными комплексами различного назначения». Проект перспективного атомного авианосца водоизмещением 50–60 тыс. тонн должно было представить Невское проектно-конструкторское бюро, разработчик всех советских авианесущих кораблей. В разработке задействованы еще несколько организаций оборонно-промышленного комплекса.

Согласно первоначальным планам Минобороны, строительство авианосного флота должно начаться до 2020 года. Всего необходимо построить четыре авианосца – по одному на каждый флот. Пока в составе российских ВМС единственный корабль этого класса – тяжелый авианесущий крейсер (ТАКР) «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» (проект 1143.5), который с 2012 по 2017 год будет поставлен на ремонт. Как отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов, в этой связи совершенно оправданно намерение Минобороны РФ закупить французские вертолетоносцы типа Mistral. На это пятилетие они станут пусть и неполной, но заменой ТАКР «Кузнецов» и смогут поддержать авианесущую составляющую российского ВМФ.

Среди требований ВМФ к новому кораблю – обеспечение противовоздушной обороны разнородных и межвидовых группировок в одной оперативной зоне за пределами досягаемости береговой ПВО, завоевание господства в воздухе в военное время, поддержание оперативного режима в мирное время. Ориентировочная цена одного авианосца составит, по предварительным расчетам, 60–70 млрд. рублей, не считая расходов на научно-исследовательские и конструкторские работы. Как заявил «АН» чиновник оборонно-промышленного комплекса, «тратить такие деньги, еще и помноженные на четыре, министерству очень не хочется, поэтому с проектом авианосца до сих пор тянут».

Тем временем Народно-освободительная армия Китая готовится ввести в строй бывший советский тяжелый авианесущий крейсер «Варяг» (проект 1143.6). Он был продан Украиной Китаю в 1992 году для переделки в плавучий отель. Но потом намерения китайского руководства изменились. В настоящее время ТАКР, получивший китайское название «Ши Лянь», находится на ремонте в сухом доке военно-морской базы в городе Далянь. Кроме того, в планах НОАК строительство еще двух авианосцев на китайских судоверфях.