Зигзаг Верховного Главнокомандующего

Российская армия будет искать 70 тыс. новых офицеров, получит огромные зарплаты и, возможно, увеличит сегмент контрактной службы. Таков итог проводимой гражданскими людьми военной реформы.

Новые офицеры, по версии министра обороны А. Сердюкова, потребуются для создания нового вида Вооруженных сил – Воздушно-Космической обороны. При этом Сердюков не сообщил, а где, собственно, взять столько офицеров по очень сложным военно-учетным специальностям. Те, кого фактически вышвырнули из армии в ходе ее приведения к «новому облику», не вернутся обратно. Новых после реформы военного образования и фактической ликвидации головного ВВУЗа Космических войск – Академии им. Можайского – придется готовить не один год. А лет 10–12.

Говорить о радикальном повышении денежного довольствия просто не приходится. Минфин заявил, что бюджеты 2011 и 2012 уже утверждены. Выплата новых окладов возможна только с 2013–2014 годов. То есть уже после выборов в Госдуму и президента. В финансовую проблему упирается и увеличение сегмента контрактной службы вместо призывной.

«Примерная численность ВКО по всем должностям, включая призыв, контрактников, офицеров, – 20–22 тысячи. Это означает, что большинство должностей перейдут туда из Космических войск, войск противовоздушной и противоракетной обороны. Но после массового сокращения там не хватает командиров на уровне командиров рот, полков и даже бригад. Причем во всех видах и родах ВС. Поэтому считать, что все 70 тысяч пойдут в ВКО, неправильно», – рассказал «АН» источник в Генеральном штабе.

По его словам, создание любого нового вида войск, тем более такого высокотехнологичного, как ВКО, требует «десятилетий работы всех штабов».

«Мне кажется, что постоянные метания в численности офицерского корпуса говорят только о том, что вопросы военной реформы в стратегическом плане не проработаны», – заявил «АН» замдиректора Института политического и военного анализа (­ИПВА) Александр Храмчихин.