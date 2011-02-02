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Сердюков нарушает указ президента

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », Никита КОРНИЛОВ ]

Сердюков нарушает указ президента

Министерство обороны РФ продолжает усиленно расширять сферу военного импорта. Закуплены израильские беспилотники, уже фактически подписан контракт на строительство четырех французских универсальных кораблей Mistral, на КамАЗе уже в этом году может начаться сборка итальянских бронемашин Iveco LMV M65. А теперь, как рассказал «АН» представитель российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в Минобороны существуют планы по приобретению легких многоцелевых вертолетов франко-немецкой компании Eurocopter (дочерняя фирма концерна EADS).

Эти вертолеты военное ведомство намерено приобрести в качестве учебно-тренировочных машин, которых катастрофически не хватает. Старые учебные вертолеты семейства Ми-2 уже практически выведены из эксплуатации. Но в 2010 г. начались первые поставки в войска новых вертолетов «Ансат-У» Казанского вертолетного завода, которые должны стать основными учебно-тренировочными машинами российской военной авиации. Три машины получил 344-й Центр боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации в Торжке (Тверская область), еще пять – Сызранское высшее военное авиационное училище. До конца года в Сызрань планируется направить еще семь таких машин. На фоне того, что в предыдущие годы новые вертолеты для вооруженных сил РФ вообще не закупались, это выглядит просто прорывом.

Но к «Ансату» у Минобороны немало серьезных претензий. Как заявил «АН» представитель военного ведомства, машину считают «сырой, не доведенной до ума», отмечают недостатки в конструкции. И потому появилась идея закупить вертолеты Eurocopter, учитывая то, что после успешного завершения эпопеи с Mistral, российско-французское военно-техническое сотрудничество выходит на совершенно новый уровень. По словам представителя ОПК, речь идет о легких вертолетах ЕС-120В Colibri, который Eurocopter производит совместно с китайскими компаниями, и AS350 Ecureuil (по-французски «белка»). В России эти машины неплохо себя зарекомендовали в гражданской авиации. Только вертолетов семейства Ecureuil у нас эксплуатируется более 30.

Европейские вертолеты, конечно, не заменят «Ансаты», но лишат их монополии в учебно-тренировочном парке. В российском ОПК не исключают, что возможная закупка Министерством обороны машин Eurocopter может означать предупреждение российским вертолетостроителям. Работайте лучше, а то будем покупать не у вас, а за рубежом. Действительно, такая тактика «подстегивания» уже стала частью общей стратегии работы Министерства обороны с оборонно-промышленным комплексом.

Правда, есть один немаловажный нюанс. Летом прошлого года грузинская сторона подписала с компанией Eurocopter контракт на поставку двух вертолетов AS332 Super Puma. Этот вертолет выпускается в различных модификациях и может использоваться как в гражданских, так и в военных целых. Между тем после пятидневной войны 2008 г. существует указ президента РФ о санкциях в отношении компаний и стран, которые поставляют в Грузию военную продукцию двойного назначения. Но до санкций против Eurocopter тогда не дошло, хотя на заметку компанию в Кремле и Белом доме взяли.

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