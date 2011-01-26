Если звезды «гасят»…

В Минобороны России уже открыто говорят о грядущих отставках высшего командного состава Вооруженных сил. Пресс-службы, как водится, все опровергают. Однако никто не может опровергнуть факта трехмесячного отсутствия одной из ключевых фигур в военном ведомстве – заместителя министра обороны РФ по финансово-экономической работе. А это ставит под сомнения обещания премьер-министра об увеличении военных пенсий.

- Пока сложно говорить даже об обещанном повышении на 6,5% с 1 апреля этого года. А загадывать на 2012 год пока вообще бессмысленно. В военном бюджете средств на это не заложено. Уже три месяца прошло после ухода Чистовой. Нового кандидата нет. А без него такие вопросы просто не решаются, это огромная работа, – говорит источник в аппарате отсутствующего заместителя министра обороны по финансово-экономической работе.

Напомним, что 8 ноября замминистра обороны по финансово-экономической работе Вера Чистова ушла на работу в правительство Москвы. Министр обороны в последнее время неоднократно делал предложение чиновникам различного уровня в Минфине и Минэкономразвития. Однако все от значимого поста отказались.

Уход Чистовой явно не последний. В военном ведомстве офицеры все громче говорят не только о грядущих в преддверии выборов новых отставках, но и о назначениях. Например, в здании на Знаменке все активнее обсуждается информация о появлении нового заместителя Сердюкова, призванного «правильно» отслеживать солдатское и офицерское волеизъявления.

– Это будет знаковый гражданский человек и обязательно член «Единой России». Бе­зусловно, это связано с предстоящими парламентскими и президентскими выборами. Негативный настрой офицеров велик, направлен он против министра, его помощников и партии власти, которая проводит реформы, не считаясь с человеческими издержками, – заявил «АН» высокопоставленный военный источник в Минобороны России.

В отставку же «отправляют»: начальника Генерального штаба генерала армии Николая Макарова; заместителя министра обороны, отвечающего в том числе и за тыл ВС, генерал-полковника Дмитрия Булгакова; главнокомандующего Военно-воздушными силами РФ генерал-полковника Александра Зелина; главкома ВМФ адмирала Владимира Высоцкого; командующего Космическими войсками генерал-лейтенанта Олега Остапенко. Ожидаются увольнения и перемещения на новые должности некоторых недавно назначенных командующих военными округами.

Источник «АН» уточнил, что эти увольнения «не связаны с личными конфликтами между министром и генералами. Просто продолжается курс на омоложение командного состава.