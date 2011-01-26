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Агент в сети не зарегистрирован

№ 3(244) от 27.01.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Агент в сети не зарегистрирован

Теракт в аэропорту «Домодедово» доказал, что все правоохранительные органы провалили важнейший участок – работу с агентурной сетью. Причем не только на территории Северного Кавказа, но и в европейской части России. Упреждающих мер нет. Реагирование на ЧП, как всегда, осуществляется постфактум.

Несколько месяцев назад в одном из северокавказских региональных управлений ФСБ на выходе были задержаны двое сотрудников. Не прикомандированных, а местных, переведенных в управление из МВД по настоянию регионального руководства. У задержанных были изъяты флэш-карты с секретной информацией. «Флэшки» изъяли, сотрудников после вмешательства высоких покровителей отпустили. Они продолжают ходить на службу.

– Мы практически не общаемся с местными кадрами. У нас, прикомандированных, свои кабинеты, свой обмен информацией, а у них все свое. С нами они не делятся, а у нас нет источников, нет агентурной сети. За шесть месяцев командировки ее просто не создашь, – говорит сотрудник одной из спецслужб, только что вернувшийся из командировки с Кавказа.

По словам этого сотрудника, «выход от агентурной работы в этом регионе сейчас равен нулю».

После знаменитых слов «мочить в сортире» спецслужбы фактически перестали проводить спецмероприятия, целью которых было бы задержание террористов или их пособников. Подозреваемых предпочитают уничтожать на месте. За мертвого можно получить орден или повышение по службе, но спросить его о чем-то уже нереально. Следовательно, и вскрыть всю подпольную сеть.

– Сейчас дана установка на уничтожение. Никто не занимается схемами подводки агентуры, тихого «изъятия», допросами. Получил информацию, вызвал спецназ, зарыл всех в землю. Отчет наверх ушел. Все довольны. И пока эта система не будет сломана – теракты будут продолжаться, – говорит офицер.

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