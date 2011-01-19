Крейсер возьмем даром

Российское руководство определилось наконец в одном из самых затяжных переговорных «оружейных» процессов. Как сообщил корреспонденту «АН» высокопоставленный представитель Министерства обороны РФ, уже решено, что Москва не будет покупать у Киева недостроенный ракетный крейсер «Украина» ни за какие деньги. Единственный вариант – его безвозмездная передача России.

Ракетный крейсер «Украина» (бывший «Адмирал флота Лобов», проект 1164 «Атлант») был заложен в 1984 году. В 1996-м его достройка была прекращена из-за отсутствия финансирования, затем украинцы ее пробовали возобновить, но в 2001 г. окончательно отказались. Готовность крейсера «Украина» – 95%. При этом содержание недостроенного корабля обходится в 1 млн. долл. в год. А всего он, по разным оценкам, «тянет» на 1 млрд. долларов.

Переговоры о продаже недостроенного ракетного крейсера России ведутся уже несколько лет. Его хотел выкупить бывший мэр Москвы Лужков и назвать «Санкт-Петербург»; его хотели отдать за «газовые долги»; разрабатывались различные проекты по созданию совместных консорциумов по достройке корабля. Но достижению любых договоренностей мешала жесткая политическая конфронтация двух стран при президенте Викторе Ющенко. К тому же украинцы все время пытались взять с Москвы за корабль по максимуму.

С приходом Виктора Януковича ситуация изменилась кардинально. Уже в мае минувшего года он заявил, что Россия может достроить украинский крейсер за свой счет. А в июле Верховная Рада отменила постановление о присвоении крейсеру названия «Украина», поскольку корабль не будет включен в состав военно-морских сил Украины. После чего главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий заявил, что командование флота изучает возможность покупки недостроенного ракетного крейсера «Украина».

Все это время переговоры о судьбе «Украины» велись в закрытом формате, шли ожесточенные споры о цене. Но как заявил «АН» высокопоставленный чиновник, теперь все решено, и украинская сторона поставлена в известность. Россия возьмет «Украину» только даром, даже не по цене металлолома. И только после этого будут рассматриваться различные варианты участия украинских компаний в достройке корабля.