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«Воевода» ждет сменщика

№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », Никита КОРНИЛОВ ]

«Воевода» ждет сменщика

В государственной программе вооружений (ГПВ) на 2011–2020 годы, которую вот-вот должны принять, предусмотрены работы по созданию новой тяжелой жидкостной баллистической ракеты. Об этом заявил недавно генеральный конструктор стратегических ракетных комплексов наземного базирования Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

Впервые о том, что работы по новой тяжелой ракете ведутся, ровно год назад объявил тогдашний командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенант Андрей Швайченко. И вот теперь эти работы зафиксированы в ГПВ-2020 – главном оружейном документе страны. Создать ракету планируется к 2016 году. Таким образом, Россия оставляет в своем арсенале главную стратегическую «страшилку» для Запада – межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) шахтного базирования максимальной поражающей силы. У США таких никогда не было. Новая тяжелая ракета, как предполагается, будет нести девять боевых блоков и способна пробить любую систему противоракетной обороны. Она придет на смену почти выработавшим свой ресурс тяжелым жидкостным ракетам советского производства Р-36МУТТХ и Р-36М2 «Воевода» (по классификации НАТО – SS‑18 Satan). Со всеми сроками продления эксплуатации они протянут максимум до 2026 года. На 58 таких ракет (на вооружении 13-й (Оренбургская область) и 62-й (Красноярский край) ракетных дивизий)  приходится 580 ядерных боезарядов. Для сравнения: в составе РВСН сейчас находится всего 375 ракетных комплексов, способных нести 1259 ядерных боезарядов.

И второй момент. Юрий Соломонов объявил о том, что Московский институт теплотехники вскоре потеряет монополию на перевооружение РВСН. Уже два десятилетия в России производится только одна баллистическая (твердотопливная) ракета наземного базирования «Тополь-М». Поэтому не удивительно, что ее создатель (а также создатель МБР морского базирования «Булава») Юрий Соломонов призвал не торопиться с новой жидкостной ракетой и пока ограничиться проектными эскизными работами. С тем, «чтобы в 2012–2013 годах могло быть принято коллегиальное, то есть с участием экспертного сообщества, решение о дальнейших работах по созданию подобной ракеты». Генконструктор МИТ указал также на отравляющее воздействие  жидкого топлива (в наших ракетах используется ядовитый гептил) на окружающую среду. Твердотопливные ракеты (их топливо изготавливается на аналогичной порохам основе) считаются «экологически более чистыми».

Но решение о новой ракете, похоже, уже принято. Вопрос в том, кто будет ее разработчиком. Ряд экспертов сходятся на том, что это должно быть реутовское НПО машиностроения. Но кроме него разработкой жидкостных ракет занимаются Государственный ракетный центр имени Макеева (ракеты морского базирования), Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева и ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» (Самара). Финансирование под этот проект предусматривается очень серьезное, потому конкурентная борьба будет ожесточенная. Впрочем, «вытянуть» такой проект в одиночку не сможет ни одно предприятие.

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