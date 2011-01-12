«Черный орел» или ископаемый ленивец?

«АН» уже писали об информационной шумихе, которая периодически возникает в Китае вокруг разработки перспективного истребителя пятого поколения. Незадолго до Нового Года история получила продолжение. Появились первые фотографии самолета, которые уже не были «слеплены на коленке» средствами компьютерной графики фанатами с китайских интернет-форумов. Затем появились и видео пробежек самолета. А 11 января китайцы распространили видео первого полета самолета, который в Поднебесной называют J-20 «Черный орел». Ранее он носил еще более пафосное название – «Могучий дракон». Теперь самолет есть и появился предмет для конкретного обсуждения. Что же реально сделали наши восточные соседи?

Данная публикация может сильно разочаровать людей с популярной у нас точкой зрения на китайцев, как на молодую, умную и перспективную нацию, которая в военной сфере семимильными шагами нагоняет всех и скоро нагонит, перегонит, и даже всех завоюет. Кое-кто уже договорился до того, что китайцы, мол, сократили отставание от РФ в области истребителей 5-го поколения до 1 года. Ведь Т-50 взлетел год назад. Чуда не случилось – никакого конкурента Т-50 или F-22A не родилось. И отставание составляет не 1 год, а 12-15 лет. Да и создан самолет опять с использованием чужого багажа.

Русский предок

Одним из вариантов, которые рассматривались в предыдущей статье, была разработка самолета на основе давнего МиГовского экспериментального истребителя «1.44». С использованием как российских разработок, так и того, что наработано китайцами по серийному истребителю 4-го поколения J-10. Который, кстати, создан на основе документации по израильскому самолету «Лави» и с помощью российских специалистов. Так и вышло. Мы увидели машину с очертаниями, явственно напоминающими МиГ «1.44».

МиГ «1.44» был, «демонстратором технологий» перспективного истребителя. Он был создан еще на основе выданного в начале 80-х задания на новый истребитель И-90. Микояновские конструкторы тогда пошли по пути создания тяжелого дальнего перехватчика.Тогда же был в ОКБ им. Сухого был создан опытный истребитель С-37 «Беркут», с обратной стреловидностью крыла. «Беркут» взлетел в 1997г, прошел испытания, в ходе которых столкнулся с рядом проблем, и, в итоге, этот проект был свернут в пользу перспективного проекта Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Им в итоге и стал Т-50.

Однако, С-37 летает до сих пор, на нем отрабатываются решения для Т-50. А вот «1.44» взлетел только в 2000г, хотя и был собран значительно раньше. Но, после совершения нескольких полетов, проект закрыли, в пользу опять же Т-50. И, как видим, не зря. Дело в том, что технологии, использованные в «1.44», старые, уровня 80-х годов. Попытка решения задач на перспективу устаревшими технологиями привела к рождению машины, если и не отстающей от конкурентов из-за океана, но и не имеющей потенциала для достижения превосходства и дальнейшего развития. Тяжелые и крупные двигатели, большого размера и веса гидро- и электроприводы, не самая удачная аэродинамика, большие размеры, которые порождают проблемы с малозаметностью, большая масса и сложности с достижением сверхманевренных режимов. Кое-какие удачные решения в 1.44, однако, были. И их задействовали в разработке Т-50.

Зато МиГ-1.44 заинтересовал китайцев. Видимо, никакой другой перспективный образец, кроме ненужного «1.44», им близко просто не показывали. Т-50 сам еще был в чертежах и секретен. А с некоторыми проблемами «Беркута» не справились и у нас, куда там китайцам. Говорят, конструкторскую документацию по МиГ-1.44 в итоге продали в Китай. Китайцы ее и реализовали, со своим уровнем понимания, пытаясь осовременить решения 80-х годов и приспособить и к сегодняшнему дню и к возможностями своего авиапрома. Получилось плоховато.

Я его слепила, из того, что было…

J-20 представляет собой большой (длина 21-23м) и тяжелый (взлетный вес 35-40 тонн) истребитель схемы «утка». Он имеет треугольное в плане крыло с наплывами и цельноповоротное переднее горизонтальное оперение (ЦПГО). Вертикальное оперение – двухкилевое, с наклоненными в стороны цельноповоротными килями и с подфюзеляжными гребнями. Схема такая же, как у «1.44», и размеры почти одинаковы. Но есть и отличия в деталях. МиГ имел крыло большей площади, что обеспечивало ему меньшую удельную нагрузку на крыло и лучшую маневренность. Кили китайца развалены в стороны, чего не было у нашего самолета. Зато такие очертания были в проектах, которые прорабатывали на МиГе после неудачи с «1.44», в частности, на «1.46». Конфигурация наплывов крыла тоже явно своя, как и форма килей и переднего оперения. Носовая часть фюзеляжа выглядит срисованной у американского F-22A. Воздухозаборники явно скопированы у «злосчастного» F-35.Фонарь кабины выполнен по перспективной беспереплетной схеме и скопирован у американцев. Получился весьма некрасивый самолет, слепленный из решений разных поколений, стран, конструкторских школ. В общем, эдакий «летающий Франкенштейн», которому пришили американскую «морду» к российскому «телу». Пришили, причем, китайскими нитками и иглой из настоящего китайского металла. Со всеми вытекающими последствиями.

…А потом я долго руки с мылом мыла.

Вместе с аэродинамикой неудачника «1.44» китайский самолет приобрел и его проблемы, которые китайцам придется решать самостоятельно.Аэродинамическая схема с передним оперением для самолета, претендующего на малозаметность, является изначально ошибочной. Переднее оперение и само создает проблемы с малозаметностью, да еще и увеличивает сопротивление воздуха, снижая дальность полета. Использование подфюзеляжных гребней может порадовать лишь радиолокационные станции противника, такие гребни тоже увеличивают радиолокационную заметность самолета. Особенно забавным выглядит использование на тяжелом самолете, который должен стать главной ударной силой ВВС, воздухозаборников от малоскоростного F-35, который на большой сверхзвук и не рассчитывался. Хотя размеры воздухозаборников и позволяют установку более мощных двигателей - их форма просто не позволит J-20 достичь скоростей более 1.6 скорости звука. Вероятно, его максимальная скорость составит не более 1.5М (скоростей звука) на большой высоте. Это 1600км/ч. О крейсерском сверхзвуке придется тем более забыть – этот самолет даже с более мощными двигателями не сможет выйти в бесфорсажном режиме за скорость звука. Такое ощущение, что перекопировали просто не думая, раз есть у конкурентов – значит, перспективно, надо сделать и нам точно так же.

Гидросистема самолета, судя по фотографиям, не рассчитана под повышенные давления, как это сделано на настоящих истребителях пятого поколения – Т-50 и F-22A. Из-за этого масса и размеры гидроприводов получаются велики, что влечет перетяжеление конструкции. Решения же по цельноповоротным килям и по отсекам для уборки шасси вообще влекут сомнения в адекватности их разработчиков. Отечественные специалисты над этими решениями откровенно посмеиваются.

Пока не слышно и не видно никаких реальных достижений в области создания радиолокационных станций достойного уровня, с активными фазированными антенными решетками. Определенное сотрудничество с российскими разработчиками в этой области велось несколько лет назад, но затем, похоже, было свернуто. Ведь России невыгодно помогать создавать радар для конкурента своему истребителю поколения 4++ Су-35, который надеются продать и в Китай.

Двигательная проблема

Но самое страшное для китайцев – не в этом. Для самолета нет своих двигателей. Перспективный двигатель 5-го поколения WS-15 существует лишь в мечтах и далеких планах. Имеющийся собственный двигатель 4-го поколения WS-10A неработоспособен. Он обладает отвратительной динамикой и низкой устойчивостью на разных режимах работы, что необходимо истребителю. И он имеет околонулевой ресурс – 25-40 часов, вместо требуемых 400-800 часов. Решение его проблем пока находится вне поля возможностей китайской промышленности. У КНР нет ни нормальных лопаток для авиадвигателей, ни многого другого. И цифровая система управления мотором неспособна увеличить ресурс. Ставить такой двигатель на самолет просто страшно, если в паре с ним нет нашего АЛ-31Ф. Потому он не устанавливается даже на клон Су-27СКК, истребитель J-11B, что, вкупе с другими проблемами, ставит на будущем самолета крест. Существует и более мощная модификация WS-10G. Но ее ресурс может оказаться еще меньше. У китайцев есть два экземпляра J-20, причем с одинаковыми бортовыми номерами – местная экзотика для отвода глаз. На одном стоят китайские двигатели, он, похоже, и взлетел. Но основную нагрузку будет нести второй самолет, на котором стоят наши АЛ-31ФН, поставляемые для истребителей J-10. А самолет с отечественными моторами будет простаивать в ангаре, свою функцию он выполнил. Нижнее расположение агрегатных коробок АЛ-31ФН, кстати, не позволяет китайцам сделать нормального размера отсеки для оружия в «брюхе» своего «мастодонта» под моторами. Но, возможно, отсек оружия поместится между ними. Но на первых летных самолетах никакого отсека оружия не видно.

Тяговооруженность J-20 мала, и он явно отстает по ней и от Т-50, и от F-22A и от Су-35С и Су-30. Шансов на то, что для J-20 Россия продаст более мощные двигатели хотя бы переходного к следующему, поколения, такие, как «117С», близки к нулю. Разве что – внутри солидной партии Су-35. Но, конечно, возможны варианты – Россия может поставить двигателей больше, чем самолетов, если сделка будет заключена. И закрыть глаза на то, что часть их используется не по назначению. Но проблемы китайцев это не решит. Пока не будет надежного и мощного своего двигателя – любые разработки по новому поколению есть детские забавы.

Вывод – получается тяжелый, габаритный, немалозаметный самолет с низкой маневренностью и тяговооруженностью, к тому же, неспособный достичь больших скоростей в 2 и более скоростей звука. На ум приходит сравнение J-20 не с орлом, и даже не с мастодонтом, а с мегатерием. Жил еще 10000 лет назад на американском континенте такой зверь, длиной 6 метров и выше слона. Родственник современного ленивца и питавшийся растительной пищей.

Ну и куда такой самолет сгодится? Для перехватчика не хватит скорости, для истребителя завоевания превосходства в воздухе слишком велик, тяжел и неманеврен. Размеры носовой части солидные, но поставить туда в качестве РЛС нечего. Ударный самолет сделать можно, да только неизвестно, поместится ли во внутренние отсеки вооружение для поражения наземных целей, ведь оно весьма объемно. В нынешем виде J-20 может стать просто демонстратором устаревших на 10-15 лет технологий, которые вряд ли приведут к созданию на его базе китайского боевого самолета-истребителя 5-го поколения (в КНР называемого 4-м поколением). На прототип пятого поколения он не тянет никак. Китайцам еще предстоит пройти эту дорогу, и она будет долгой.

Шоу должно продолжаться

Особенно удивило то, как китайцы подошли к вопросу обеспечения секретности вокруг самолета. У нас, когда готовился к взлету Т-50, в прессу и Интернет не просочилось ни единой фотографии, а всеразличные утечки информации от инсайдеров несли в себе, как выяснилось вскоре, солидную порцию дезинформации о внешнем виде самолета. И это при том, что заводской аэродром располагается в городе! Существующий уже более десятилетия секретный танк Объект 195 только недавно «засветился», и то весь в чехлах и в старом варианте! А в Китае вокруг аэродрома, где готовился к полету самолет, выстроились целые палаточные городки, люди приезжали на машинах, с детьми, с камерами и фотоаппаратами. Все выглядело так, будто демонстрация была нарочно выставлена напоказ. Мол, смотрите, у нас тоже получается, как у РФ и США. Причем, демонстрировали простой публике, которая будет искренне радоваться успехам своей страны, не разберется в нюансах и будет создавать везде, где можно, информационный шум нужной тональности. Публика, да и большая часть прессы в Китае, конечно, разобраться в том, что вместо реального пятого поколения ей подсунули китайскую подделку – не сможет. А вот сможет ли разобраться в этом руководство Китая?