Тучи над Генштабом

Как стало известно «АН», в ближайшее время готовится отставка начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Николая Макарова.

По словам источника, близкого к Макарову, «Николай Егорович устал маскировать недостатки и непрофессионализм гражданской команды министра обороны». Последней каплей послужило желание министра обороны открыть закрытые военные городки и таким образом считать проживающих там офицеров обеспеченными жильем с последующим увольнением с военной службы. Пока закон это запрещает.

– Макаров был категорически против такого решения. Неслужившему человеку сложно понять, что такое жизнь в закрытом военном городке. Качество жилого фонда там безнадежное, муниципальные власти, даже взяв его на баланс, на капитальный ремонт денег не найдут. Тем более что такие городки находятся в таких медвежьих углах, что там можно служить, но не жить, – говорит источник.

Пока, согласно действующему законодательству, подобное жилье считается служебным. И имеющих право на получение постоянного жилья офицеров невозможно уволить. Открытие военных городков позволит, по предварительной оценке, считать обеспеченными жильем до 50% нуждающихся офицеров.

Повод для отставки Макарова более чем странный. Ранее он «проглатывал» любые инициативы своего министра. Тем более что у него был достигнут предельный возраст пребывания на военной службе для генерала армии – 60 лет. Но в феврале прошлого года указом Президента России ему продлен срок службы до 2012 года. И можно спокойно дождаться обеспеченной пенсии.

В Генштабе упорно утверждают, что Н. Макаров был реальным преемником А. Сердюкова на посту министра обороны, когда последнего собирались перевести на другую работу. Однако этого не произошло, и «Егорыч» (как называют Макарова в Генштабе), что называется, «решил хлопнуть дверью». Тем более что оправдывать непрофессиональные действия команды министра становится все сложнее.