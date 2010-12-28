Минобороны сыграет по‑крупному

Государственные структуры наперегонки ринулись устраивать собственные лотереи. Первым стал Минспорт со своим «Гослото». Теперь масштабные розыгрыши под маркой «Победа» проведет Минобороны.

Как стало известно «АН», кроме сногсшибательного бюджета в 20,7 трлн. руб. (на ближайшие 10 лет) минобороны выбило из правительства еще один крупный финансовый пряник. Ему отдали на откуп примерно пятую часть огромного лотерейного рынка.

В декабре военное ведомство начало поиск распространителя билетов 16 военных розыгрышей. 12 из них будут моментальными «стиралками», остальные – тиражные лотереи. По плану, за пять лет ведомство А. Сердюкова заработает на розыгрышах не менее 30 млрд. рублей.

Что интересно, призовой фонд военных лотерей – не очень щедрый. Он составит только половину выручки. Для сравнения: знаменитое «Спортлото» возвращало в виде призов 75% сборов. Оставшихся сумм хватало на содержание всего советского спорта.