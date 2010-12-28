Минобороны сыграет по‑крупному
№ 51(241) от 29.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Государственные структуры наперегонки ринулись устраивать собственные лотереи. Первым стал Минспорт со своим «Гослото». Теперь масштабные розыгрыши под маркой «Победа» проведет Минобороны.
Как стало известно «АН», кроме сногсшибательного бюджета в 20,7 трлн. руб. (на ближайшие 10 лет) минобороны выбило из правительства еще один крупный финансовый пряник. Ему отдали на откуп примерно пятую часть огромного лотерейного рынка.
В декабре военное ведомство начало поиск распространителя билетов 16 военных розыгрышей. 12 из них будут моментальными «стиралками», остальные – тиражные лотереи. По плану, за пять лет ведомство А. Сердюкова заработает на розыгрышах не менее 30 млрд. рублей.
Что интересно, призовой фонд военных лотерей – не очень щедрый. Он составит только половину выручки. Для сравнения: знаменитое «Спортлото» возвращало в виде призов 75% сборов. Оставшихся сумм хватало на содержание всего советского спорта.
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