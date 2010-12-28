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Конкуренция по-армейски

№ 51(241) от 29.12.2010 [«Аргументы Недели », Ярослав ВЯТКИН ]

Конкуренция по-армейски

Под Новый год обычно принято подводить итоги. Каким был уходящий год для армии России и Оборонно-промышленного комплекса страны?

СНВ-3

Важнейшим событием 2010 г. в сфере оборонной и международной стратегической стабильности стало подписание многострадального договора СНВ-3. Как ни пытались американцы поставить российскую сторону в условия, при которых соглашение становилось нам невыгодно, им пришлось подписать вариант, который устроил всех: в первую очередь Москву. Ситуация с ратификацией СНВ‑3 в американском Сенате была очень непростая, утверждение договора могло провалиться на любом этапе. Россия уже готовилась начать рассмотрение вариантов развития своих стратегических ядерных сил (СЯС) по сценарию, исключающему любые ограничения.

Однако все прошло успешно. Тем не менее американцы добавили к СНВ-3 примерно 30 страниц дополнительных условий. Они способны выхолостить содержание договора и изменить его в пользу Вашингтона. Например, там содержится требование к американской администрации начать переговоры с Россией о тактическом ядерном оружии. Его, по мнению Сената США, у нас «неприлично много». Но вряд ли Москва пойдет на это. Так или иначе, но Госдума тут же утвердила ратификацию СНВ-3 в первом чтении.

Новые ракеты, самолеты, танки

В 2010 г. Российская армия активно продолжала начатое ранее перевооружение. В СЯС был сформирован первый полк подвижных грунтовых ракетных комплексов с новой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Ярс». Поставлялись и шахтные ракеты «Тополь-М». Официально подтверждено начало разработки новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Продолжилось переоснащение системы предупреждения о ракетном нападении – строились новые РЛС типа «Воронеж». Оснащались новыми локаторами силы ПВО. В частности, на Дальнем Востоке введен в строй загоризонтный радар, обнаруживающий цели на расстояниях в тысячи километров на самой малой высоте.

Главным событием для авиации стало начало испытаний новейшего истребителя 5‑го поколения Т-50. К концу года стало известно, что второй экземпляр машины уже почти готов и скоро начнет летать. Да и третий, уже оснащенный многими системами серийного истребителя, на подходе. Началось и серийное производство истребителя поколения 4++ Су‑35С. Первые самолеты, правда, будут готовы только в 2011 году.

Число новейших ударных вертолетов Ми-28Н, поставленных в войска, составляет уже 40 машин. Появились и первые шесть серийных Ка‑52А. Армия получила также несколько десятков транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8МТВ5 и Ми-8АМТШ.
Пришли в войска новые танки Т-90А и модернизированные Т-72БА. Всего получено до 300 таких машин. А вот перспективный танк Объект 195, по уверениям Министерства обороны, был закрыт. Правда, это совпало с началом работ по новой программе «Армата», в которой будет использован задел по этому танку.

Но и с самим об. 195 пока неясно – МО может  передумать. В любом случае есть уверенность, что к заданному сроку – 2015 г., будут созданы новые танки и прочие тяжелые машины. Так и боевые бронированные машины среднего и легкого классов – работы по ним активно финансируются.

 

У кого чего болит…

Забавно то, что новость о ратификации СНВ-3 в США оказалась далеко не самой важной. За океаном более широко освещался закон, разрешающий гомосексуалистам открыто служить в армии. Президент Обама даже сопроводил данный «исторический» документ речью, в которой сказал американским гомосексуалистам, что «для нас будет большой честью видеть вас в рядах нашей армии – лучшей армии в истории человечества». Правда, американские военные в массе своей не разделяют его убеждений. Они считают, что теперь и в душевой их может подстерегать опасность.

Реформы и учения

В 2010 г. войска провели ряд учений, в том числе и крупных. Это традиционные учения СЯС, крупнейшие стратегические учения «Восток-2010», совместные маневры с китайцами «Мирная миссия – 2010». Кстати, на последних наши бойцы выступили отлично, «показав товар лицом». А вот китайцы, продемонстрировав свой танк Тип-99G, который они называют «лучшим в мире», уехали расстроенные. Их танки стреляли намного хуже, чем скромные Т-72БА, выставленные с нашей стороны. Несмотря на наличие тепловизора, китайцы особенно плохо отстрелялись ночью. Зато в китайских СМИ появилась порция статей о важности дружбы с «северным соседом». О том, что у России хорошие армия и солдаты, которые могут быть раздолбаями в мирной обстановке, но отличными бойцами на войне.

Иностранный фактор

Очень много в уходящем году было споров о поставках для нашей армии оружия из-за рубежа. Вокруг покупки французских универсальных десантных кораблей «Мистраль» копий было поломано немало. Кто-то доказывал, что они России вообще не нужны. Или что наши конструкторы и сами с усами – только дай им денег, и через три года они родят проект. И все же покупка состоится. Два корабля построят французы, а еще два – мы сами.

Большие дискуссии вызвало намерение Министерства обороны России принять на вооружение итальянскую сверхлегкую бронемашину IVECO LMV M65 Lince («Рысь»). Многие эксперты считают, что наш отечественный «Тигр» ничем не хуже, а сама «Рысь» имеет недостатки. Были активные намеки о коррупционной и политической составляющей сделки. Да, политики в сделках с партнерами из старой Европы много. Однако «Рысь» с «Тигром» никто не сравнивает – это машины разных весовых классов. «Тигра» на М65 менять никто не будет, его сменит «Тигр-М». Да и «Рысей» пока купят лишь 17 штук для испытаний в войсках. Сняв часть модульной брони, «итальянку» можно транспортировать даже на подвеске у Ми-8. Но у нее и тут появился конкурент – отечественный броневик «Волк». Какой «хищник» победит – покажет будущее.
Ясно одно – отечественный оборонно-промышленный комплекс лишился статуса монополиста и вынужден теперь конкурировать с иностранцами. Насколько эффективной окажется подобная встряска, пока не ясно. Но не будь угрозы «Рыси», тот же «Волк» долго бы еще не появился.

 

Дед Мороз отдает честь

В заключение – новогодняя история. Видели ли вы когда-нибудь отдающего честь Деда Мороза, во всем положенном ему обмундировании: в шапке, с бородой и мешком подарков? И такое бывает. Один военнослужащий хотел поздравить своих детишек с Новым годом, раздобыл у знакомого всю дедморозовскую экипировку, сложил закупленные подарки в мешок и пошел так домой. Но навстречу попался полковник, начальник штаба дивизии. Естественно, военные рефлексы срабатывают – Дед Мороз отдает честь. Полковник «на автомате» козыряет в ответ, проходит несколько шагов, и до него доходит, что он обменялся воинскими приветствиями… с Дедом Морозом. Начальник штаба смотрит вслед, усмехается и идет дальше – его тоже ждут дома.
В Новый год есть люди, встречающие его на службе. Хочется им всем пожелать, чтобы они почаще бывали дома, с родными людьми! С Новым годом!

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