Четвертая попытка перевооружиться

Государственная программа вооружения на 2011–2020 годы (ГПВ-2020) представлена недавно на рассмотрение в правительство. Затем она поступит на утверждение президенту страны. После принятия ГПВ-2020 станет четвертой госпрограммой вооружения в истории постсоветской России. Три предыдущие были провалены.

Первая госпрограмма вооружения на 1996–2005 гг. была фактически провалена уже в 1997 году из-за хронического недофинансирования. Вторая госпрограмма на 2001–2010 гг. (2,1 трлн. рублей после радикальных корректировок) также оказалась нежизнеспособной. Ее отличал перекос в сторону стратегических ядерных сил. Новая техника закупалась в единичных экземплярах.

Пока еще действующая третья госпрограмма вооружения (почти 5 трлн. рублей) – ГПВ-2015 – была утверждена в октябре 2006 года. Ее основной чертой стало сокращение доли НИОКР (один из самых коррумпированных и непрозрачных сегментов) и увеличение серийного производства вооружений и военной техники. Было запланировано оснащение новой и модернизированной техникой 40 танковых, 97 мотострелковых и 50 десантных батальонов, пять ракетных бригад. ВМС должны получить 31 корабль, ВВС – более тысячи самолетов и вертолетов. Однако к 2010 г. войска не получили и десятой доли из этого количества техники. По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Андрея Фролова, этот фактор, а также резкая перемена во взглядах военно-политического руководства в связи с грузинской войной в августе 2008 г. и последовавшей за ней армейской реформой сделали ГПВ-2015 неактуальной.

И вот на очереди четвертая госпрограмма вооружения – ГПВ-2020 (20 трлн. рублей). Ее цель – доведение доли новых вооружений в войсках до 30% к 2015-му и до 70% к 2020 году. Приоритеты: стратегические ядерные силы, космические средства, ракетоносители, средства разведки, связи и целеуказания. Как заявил премьер-министр Путин, в рамках программы планируется закупка более 1,3 тыс. единиц различных образцов техники и вооружений, для создания 220 из них потребуется открытие новых производств и расширение действующих. Хотя ранее премьер-министр заявлял, что в рамках ГПВ-2020 только для ВВС должно быть закуплено 1,5 тыс. новых самолетов и вертолетов и 200 новых систем ПВО. То есть программа еще не принята, а ее корректировка уже началась.

Пока же известны следующие контракты по закупкам для ВВС: 70 истребителей пятого поколения Т-50, 48 истребителей Су-35С, четыре Су-30М2, 12 истребителей Су-27СМ3, 28 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Из самолетов военно-транспортной авиации возможна поставка 20 тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124, 50 средних Ил-476 , 60 средних Ан-70. Наиболее закупаемым вертолетом в ГПВ-2020 останется транспортный Ми-8. Его закупки могут достичь нескольких десятков в год. Другой приоритет – ударные вертолеты Ми-35, Ка-52 и Ми-28.

Около 4,7 трлн. рублей планируется направить на переоснащение военно-морского флота. По мнению эксперта ЦАСТ Андрея Фролова, в области надводных кораблей основная интрига остается относительно строительства авианосцев. С учетом планов по закупке и строительству четырех десантных вертолетоносцев французского проекта Mistral остается неясным, закроют ли они все потребности ВМФ в авианесущих кораблях? При этом следует учитывать, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в 2012 г. планируется поставить в капремонт сроком на пять лет. Одновременно военное руководство делает противоречивые заявления касательно строительства полноценных авианосцев. Согласно одной версии, авианосцы строить не будут. Согласно другой, до 2020 г. должно быть заложено до четырех авианосцев.

Главным проектом остается строительство стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей». Головная лодка проекта – «Юрий Долгорукий» – уже почти завершила испытания. Вторая – «Александр Невский» – начала швартовые испытания. Еще на двух «Бореях» ведутся стапельные работы. Всего запланировано построить восемь подлодок данного типа. Но весь проект до сих пор «подвисает», поскольку не доведено его основное оружие – межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Булава».

Всего предполагается производство 124–150 морских МБР «Булава». Производство МБР наземного базирования «Тополь-М» и «Ярс», вероятно, будет поддерживаться на уровне 10–15 штук в год.

В планах также закупка многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ). К испытаниям готовится головная АПЛ проекта 885 «Северодвинск», еще одна заложена. Предполагается построить шесть таких подлодок. Активизировалось строительство и неатомных подлодок. Строятся две лодки проекта 677 «Лада», уже объявлено о планах строительства не менее трех подлодок проекта 636 «Варшавянка» для Черноморского флота. Расширяется строительство кораблей класса фрегат/корвет, десантных и малых кораблей.

Что касается сухопутных войск, то пока «задача №1» – их переоснащение цифровыми средствами связи. Как отмечает Андрей Фролов, остается неясной конкретная номенклатура закупаемой техники на фоне ВМФ и ВВС, которые являются «образцом открытости». Очевидно, что планы закупок по ГПВ-2015 кардинально пересмотрены и, вероятно, до конца не определены. Однако уже сейчас можно предположить, что будет закуплено не менее 2500 легких бронемашин, вероятно, разработки итальянской компании Iveco.