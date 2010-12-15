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Флот получает новые корабли

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Военный эксперт «АН» Ярослав ВЯТКИН ]

Флот получает новые корабли

13 декабря в Северодвинске Премьер Владимир Путин провел выездное совещание по вопросу формирования проекта Государственной Программы Вооружения на 2011–2020 годы (ГПВ-2020). На совещании он сообщил о том, что в новой ГПВ запланировано выделение более 20трлн. руб., в том числе на постройку флота не менее 4.7трлн. руб. И что же ВМФ РФ получит за эту огромную сумму? И что было построено в этом году?

«Невский» и другие «Бореи».

Владимир Путин посетил выведенный из цеха и спущенный на воду новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Александр Невский». Первый серийный и второй по счету корабль проекта 09550 «Борей» окажется и последним. Следующий РПКСН, «Владимир Мономах», который очень активно строится в Северодвинске, является кораблем проекта 09551 – у него новый корпус и не используются заделы от других заказов при строительстве, как было с первыми двумя. Его планируется спустить через год, когда достроят и сдадут ВМФ «Невского», а в 2012г - передать флоту. Ведется строительство заделов для еще одного корабля -  «Святитель Николай». Он будет еще более усовершенствован (проект 09553), у него будет новая «начинка», большее число шахт и, возможно, новая версия ракетного комплекса «Булава» может быть установлена в дальнейшем. Принято решение о строительстве пятого РПКСН.  Всего «Бореев» будет 8, и все последующие будут именно проекта 09553. Тем более, что в программе испытаний «Булавы» наметились подвижки. Возможно, уже 17 декабря состоится первый пуск ракеты с головной лодки проекта – К-535 «Юрий Долгорукий». Ракета уже загружена в шахту. «Долгорукий» недавно с блеском завершил испытания и готовится к боевому выходу.

К слову, «Невского» вывели из цеха еще раньше, в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Все прошло без прессы, были только представители флота и завода. Погода не баловала, был мороз, зато процедуру вывода провели так, как положено по традиции, а не так, как было с головным атомным подводным крейсером проекта 08850 «Ясень» - «Северодвинск». Дело в том, что вывод из цеха в док у строителей подлодок важнее момента, когда субмарина коснется воды. И необходимо сделать все честь по чести – и бутылку разбить правильно, а «розочка» должна достаться  или представителям сдаточной команды, или морякам. При Медведеве весь этот необходимый, по морским поверьям, цирк, устраивать не стали. Но повторили процедуру втихаря после его отбытия. «Невский» же, выйдя из цеха, ждал приезда Путина. Впрочем, на лодке всегда есть чего делать, без дела он не стоял – достроечные работы не прерываются. За исключением визитов высоких гостей, которых на Севмаше не очень любят – работать мешают.  

Все самое ценное – под водой

Про ВМФ СССР некоторые западные военно-морские остряки говорили, что он подобен картофелю – самое ценное спрятано внизу. То есть основной ударной силой ВМФ СССР были подводные лодки. Несмотря на обозначившееся желание наших адмиралов построить более сбалансированный  флот, основной ударной силой и нового российского ВМФ будут подводные лодки различных классов.

Но субмарин у нас меньше, чем нам требуется. А если считать только ходовые корабли, не требующие ремонта – ситуация станет еще менее приятной. Как заявил еще весной первый замначальника Главного штаба ВМФ, вице-адмирал Бурцев, в перспективе России бы надо иметь порядка 50 атомных подводных лодок. Но сейчас их меньше – лишь общее число субмарин, включая стратегические и тактические атомные и неатомные лодки, а также специальные атомные и неатомные, примерно соответствует этой цифре.  Что же делается, чтобы исправить ситуацию?

В этом плане нынешний был год весьма знаменателен – в состав ВМФ принято сразу несколько новых и модернизированных субмарин. Кроме первого «Борея» - «Юрия Долгорукого» завершен цикл средних ремонтов и модернизации под новую ракету Р-29РМУ-2 «Синева-2» РПКСН проекта 667БДРМ.  На днях последний корабль этого типа,  К-407 «Новомосковск» был выведен из эллинга на судоремонтном предприятии «Звездочка».  Это позволит сохранить их на вооружении в течении еще не менее 10-12 лет, с возможной перспективой дальнейшего продления сроков службы. Правда, в новый договор СНВ-3, после постройки 8 «Бореев», они тогда уже не поместятся, но неизвестно еще – вступит ли он в силу.

Важнейшим событием года для подводников было и выведение из цеха и спуск на воду  24 июня головной многоцелевой АПЛ (МЦАПЛ) проекта 08850 «Ясень» -  «Северодвинск». Ввести ее в строй планируется в 2011г.  Этот принципиально новый корабль строится аж с 1993г. Поэтому проект его был дважды серьезно переработан, и с проектом начала 90х его мало что объединяет. А следующие лодки, начиная с уже активно строящейся «Казани», строятся по еще более глубоко переработанному проекту 08851 «Ясень-М».  МЦАПЛ  «Северодвинск» обладает кардинально сниженными, даже в сравнении с очень тихими АПЛ нынешнего поколения, характеристиками шумности, новыми реакторами со временем работы без перезарядки 25-30 лет, новым гидроакустическим комплексом «Аякс» и новым универсальным комплексом вооружения. Он состоит из 10 торпедных аппаратов, часть из которых используется для запуска новых универсальных торпед и ракетоторпед, числом более 30, а часть - для пуска стратегических крылатых ракет «Гранат» с дальностью 3300км. Основное ракетное вооружение МЦАПЛ размещено в  8 универсальных шахтных пусковых установках. В каждую шахту помещается разнообразное вооружение – крылатые ракеты нового поколения, сверхзвуковые противокорабельные  ракеты (ПКР) комплекса «Оникс» и различные ракеты универсального комплекса «Калибр-ПЛ». «Ониксов» или «Калибров» в 8 шахт поместится 24 – по 3 в пусковой «стакан». Высокая степень автоматизации позволила сократить экипаж в 1.5 раза даже в сравнении с лодками нынешнего поколения, а в сравнении с меньшими по размерам, но более «населенными» американскими лодками – и подавно. Флот намерен получить от 7 до 12 подобных кораблей. 

Одними «Ясенями-М» сыт не будешь. Флоту необходима легкая и дешевая, пусть и упрощенная по вооружению, МЦАПЛ, для решения широкого круга задач, в которых недешевые «Ясени-М» избыточны, на замену АПЛ проекта 671РТМК «Щука». О необходимости ее создания говорят давно, но пока никаких планов по строительству не озвучено. А пора бы – «Щуки» свое отходили.

«Ладу» домучали

Еще одним важным событием 2010г для подводников стал ввод в строй головной и многострадальной неатомной подводной лодки (НАПЛ) проекта 677 «Лада» - «Санкт-Петербург».  Построенная еще 3 года назад, эта лодка никак не могла пройти испытания. Уже последующие за ней одноклассницы «Кронштадт» и «Севастополь» скоро спустят на воду, а головную «Ладу» никак не могли сдать флоту. Мешали технические и промышленные проблемы, связанные с производством и освоением лодки, в которой сосредоточено очень много сложных и новых «ноу-хау». Например, перископы лодки не опускаются в основной корпус, и представляют собой сложные оптико-электронные устройства с использованием оптоволокна и телевизионных и тепловизионных камер.   

Видимо, все эти задачи по-прежнему сложны для не до конца очухавшейся промышленности, поэтому принято решение о строительстве дополнительной «переходной» серии НАПЛ проекта 06363. Головная лодка «Новороссийск» для Черноморского флота уже строится, планируется закладка еще 5. Эти лодки строятся на основе предыдущего, но серьезно переработанного проекта 636, который отлично освоен промышленностью и строится на экспорт. Но они будут оснащены современным оборудованием и вооружением, в т.ч. ракетами «Калибр». И быстро пополнят группировку ПЛ на «малых» флотах России.

Сложная задача

А что же с существующими лодками? Сейчас уже можно сказать, что от ремонта и модернизации этих кораблей никто не отказывается. Например, «убийцы авианосцев» проекта 949А «Антей» будут отремонтированы и получат усовершенствованное вооружение. 

Для достижения оптимальной численности нестратегических подводных сил на нужном уровне необходимо, уже через 7-9 лет, строить не менее 1-2 «Ясеней-М», 1-2 новых «легких» АПЛ, и 2-3 неатомных лодки в год. Задача архисложная, и пока еще неизвестно, выполнима ли она, с учетом остальных задач по строительству для ВМФ.

Подводный флот, конечно, был и останется одной из основ нашей морской мощи, но всех задач лодкам не решить, да и боевая устойчивость подводных сил намного выше, если есть и сильные соединения надводных кораблей и авиации.

Эсминец 21 века

В России начаты интенсивные работы по созданию эсминца нового поколения.

В данный момент формируется облик нового корабля, оформляется техническая документация. В дальнейшем начнется разработка конструкторской документации и подготовка к закладке головного корабля. Весь процесс до закладки должен продлиться 30 месяцев, это означает, что осенью 2012г начнется сама постройка. Если все пойдет хорошо и финансирование будет на уровне, то процесс постройки займет порядка 4-5 лет, следующие корабли будут уже закладываться серийно.

Новый тип ракетных эсминцев, воплотит в себе основные качества всех крупных боевых кораблей ВМФ РФ – и эсминцев, и больших противолодочных кораблей (БПК) и ракетных крейсеров. По водоизмещению, которое  составит более 10000т, он будет соответствовать нынешним крейсерам, по вооружению – превзойдет их, по противолодочным возможностям ничем не уступит БПК. Именно эти корабли составят основу надводных сил флота, его ядро. Всего ВМФ потребуется более 10-12 эсминцев.

Конкретных данных о вооружении корабля, как и о его облике, конечно, нет, но исходя из отрывочных сведений в открытых источниках и интернете, можно примерно понять, каким будет эсминец 21 века. Корабль будет оснащен газотурбинной силовой установкой и иметь скорость хода около 30 узлов.  Корпус и надстройки корабля будут построены с учетом требований по малозаметности в радиолокационном и инфракрасном диапазонах – минимум выступающих деталей, «заваленные» борта, применение спецматериалов.

Исходя из данных об имеющихся сейчас в наличии систем вооружения, их габаритов и веса и примерной размерности корабля водоизмещением 10000т, можно предположить о вооружении эсминца следующее.

Ударное вооружение корабля будет размещено в универсальной вертикальной пусковой установке, набранной из модулей универсального корабельного стрельбового комплекса УКСК. В модуле 8 стандартных ячеек, всего таких модулей может быть 6-8. Такие же модули стоят на строящихся фрегатах проекта 22350, но там их 2. В каждой ячейке может быть размещена  1 ПКР «Оникс» или 1 ракета универсального комплекса «Калибр-НК». В этот комплекс входят дозвуковые малозаметные ПКР с разгоном до сверхзвуковой скорости 3600км/ч  на «финишных» 20 км полета для поражения целей с сильной ПВО и чисто дозвуковые ПКР. Кроме этого имеются: тактические крылатые ракеты для поражения наземных целей  и противолодочные.   Возможно также применение перспективных тяжелых гиперзвуковых ракет, когда они будут созданы. Кроме того, в УКСК будут размещены и стратегические крылатые ракеты нового поколения. Ударный комплекс эсминца будет способен решать любые задачи.

Зенитно-ракетное вооружение, будет представлено полной версией морского варианта комплекса С-400. «Младшие версии» семейства – ЗРК «Редут-Полимент», построенные на «малых» ракетах семейства С-400, уже монтируются на новых корветах и фрегатах. А этот вариант, имеющий название «Крепость», будет оснащен всем спектром ракет системы С-400, в том числе с дальностью более 400км и противоракет.   Ракеты будут размещены в универсальной вертикальной пусковой, где будет, видимо, от 48 до 64 пусковых стандартных контейнеров. Учитывая, что «малые» ракеты комплекса помещаются в такой контейнер по 4, в этом случае боекомплект корабля будет больше, чем даже у немодернизированного пока тяжелого крейсера «Петр Великий». Последний рубеж защиты обеспечат зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) нового поколения «Палица».  Корабль будет нести 2 вертолета, и, возможно, беспилотные летательные аппараты. Будет он оснащен и новыми противоторпедными комплексами «Пакет-НК». Универсальная артиллерийская установка эсминца - разрабатываемая сейчас  152мм двухствольная установка «Коалиция», способная применять в том числе и управляемые снаряды.

Совершенная радиолокационная, электронная и гидроакустическая аппаратура позволят эсминцу в полной мере владеть обстановкой на море. Высокая автоматизация систем позволит сократить экипаж и обеспечить комфорт.  Эсминец будет достойным конкурентом  американским эсминцам класса «Арли Берк», превзойдя их по вооружению.

Новый фрегат «Адмирал Горшков»

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» был спущен на воду недавно в Санкт-Петербурге. Этот малозаметный красавец полным водоизмещением порядка 6000т стал родоначальником серии основных океанских кораблей флота. В данный момент еще один такой фрегат строится и планируется закладка еще нескольких. Всего таких кораблей запланировано иметь 25. Ударное вооружение фрегата составляют 2 ячейки комплекса УКСК (16 крылатых и противокорабельных ракет), возможно, с увеличением числа до 4 в дальнейшем. Зенитный комплекс «Полимент» будет иметь 32 ячейки вертикального пуска, но ракет малой дальности туда поместится до 128. ЗРК «Редут-Полимент» унифицирован с новым сухопутным ЗРК «Витязь» семейства С-400. Кроме того, фрегат оснащен 130мм артустановкой А-192 и зенитно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК) самообороны «Палаш» и вертолетом.

«Малышей» на забываем

Кроме того, продолжается строительство кораблей ближней морской зоны – корветов проекта 20382. Второй корабль серии – «Сообразительный», уже достраивается на воде, строятся еще 2. Начиная с 5-го корабля, будут строиться корветы увеличенного размера с усиленным вооружением. Всего запланировано иметь 40 корветов.

Начато, наконец, и строительство новых малых ракетных кораблей (МРК), ведь «малышей» нужно много, а живут они недолго – ресурс не тот. Головной корабль нового проекта 21631 «Град Свияжск» строится в Зеленодольске с лета. Планируется закладка еще минимум 5  малых ракетных кораблей этого типа. «Град Свияжск» назван в честь  острова-крепости, заложенной на Волге Иваном Грозным.  МРК проекта 21631 «Буян-М» разработан на основе строящихся серийно для Каспийской флотилии малых артиллерийских кораблей типа «Буян». Флотские остряки уже дали «Буяну-М» прозвище «Зубастый Буян».   Проект «Град Свияжск» имеет водоизмещение 950 тонн. Ударное ракетное вооружение  размещено в одной ячейке УКСК и составит 8 ПКР «Оникс» или ракет комплекса «Калибр-НК». Кроме того, имеется 100-мм артустановка и зенитное вооружение -  артиллерийский комплекс «Дуэт» и ракетный «Гибка». Кого топить таким «великолепием» на Каспии, наверное, и в Главном штабе ВМФ не знают. Но это не беда – такие корабли прекрасно перебрасываются за несколько суток по внутренним водным путям на любой европейский морской театр России. В свое время атомные субмарины из Горького на Север и то проходили.

Авианосец будет, но позже

На днях министр обороны Сердюков заявил, что «в ближайшие годы строительство нового авианосца не предусмотрено». Кое-кто решил, что Россия отказывается от авианосной программы. Реально же министр имел в виду то, что средств на строительство не выделено в трехлетнем проекте бюджета. Что и неудивительно – строить нечего пока, надо проектировать.

Главком ВМФ адмирал Высоцкий некоторое время назад заявил, что сейчас ведутся опытно-конструкторские работы по проекту нового российского авианосца. Технический проект будет готов уже к концу этого года. После этого, как только определятся с тактико-техническими характеристиками корабля, начнется разработка рабочей конструкторской документации. А сам корабль может быть заложен через 3 года и, при условии устойчивого финансирования, будет готов ко вводу в строй в 2020г. Ну а пока пройдет капремонт и модернизацию наш единственный авианосец «Адмирал Кузнецов». Он получит и новые самолеты – 26 МиГ-29К/КУБ, и модернизированные Су-33. Заменят ли его главную «беду» - силовую установку, в ходе этих работ – пока неясно. 

Каким же будет головной новой серии авианосцев? Пока неясно. Наиболее вероятным представляется вариант, когда за основу будет взят атомного авианосца «Ульяновск» и переработан. Он был продан Украиной на лом в готовности 20% в 1993г. Разумеется, проект советских времен не годится сейчас. Речь может идти о глубокой переработке проекта, под современное оборудование, радары, средства ПВО и ПРО ближнего рубежа, переработке обводов корпуса  под требования снижения заметности, новые реакторы и турбины. Известно точно, что ПКР на корабле не будет, их будет полно у эскорта. Тогда мы получим корабль водоизмещением порядка 65000 тонн, способный принять до 55-60 летательных аппаратов, в том числе 30-40 истребителей.  Но вероятен и иной проект, в том числе и с газотурбинной установкой – по экономическим причинам. Да и проект английского  газотурбинного среднего авианосца «Куин Элизабет», говорят, ряду адмиралов очень нравится.

Но по последним слухам, наш новый проект будет очень оригинален, и не похож ни на один существующий проект. Что ж – время покажет. 

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