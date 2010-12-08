Беспилотные планы высокого полета

Заместитель главкома ВВС генерал-лейтенант Игорь Садофьев объявил недавно о грандиозных планах по перевооружению российских Военно-воздушных сил. До 2020 г. планируется закупить 1,5 тыс. и провести модернизацию более 400 самолетов и вертолетов. Особенно смелым был пассаж об увеличении количества беспилотных авиационных систем в составе ВВС в шесть раз. Они составят 30% всей военной авиации.

Добавим к этому, что в Сухопутных войсках согласно штатному расписанию в составе бригады «нового облика» должно быть 16 тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). То есть счет идет на многие сотни аппаратов. И пока совершенно не ясно, как и кто будет осуществлять эти наполеоновские замыслы. Все БПЛА, которые предлагают российские разработчики, не устраивают Министерство обороны по тем или иным техническим характеристикам, хотя в программу их развития военное ведомство уже вложило 5 млрд. рублей. Однако в последнее время российские компании на «беспилотном фронте» резко активизировались. Минобороны РФ, уступая под натиском их лобби, провело не так давно на Гороховецком и Алабинском военных полигонах сравнительные тестовые испытания БПЛА российской разработки. О результатах – полное молчание, кроме общих фраз о том, что «выявлено много интересных разработок, которые при соответствующей доработке могут быть приняты на вооружение». Но не более того.

Как отметил в беседе с корреспондентом «АН» отечественный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, в ходе испытаний военные все же отобрали системы, созданные российскими компаниями в инициативном порядке и на свои деньги. Это «Стрекоза» и «Ласточка» (ижевская компания ZALA Aero), «Элерон-10» (казанская «Эникс»), «Иркут-10» (НТК «Иркут»), «Орлан-10» (санкт-петербургский Специальный технологический центр). В ходе тех же учений более крупный БПЛА «Дозор» (группа компаний «Транзас» – «Кронштадт», г. Санкт-Петербург) был отобран Рособоронэкспортом в качестве одного из перспективных БПЛА для поставок зарубежным заказчикам. А вот беспилотников головного получателя бюджетных средств по программам БПЛА – концерна радиостроения «Вега» в списках наиболее перспективных систем не значится. Получается, государственные деньги потрачены впустую.

Показателен и другой факт. Президенту Дм. Медведеву во время его посещения тактических учений 25 ноября на Гороховецком полигоне под Нижним Новгородом наравне с российскими машинами был представлен израильский легкий беспилотник Bird-Eye 400. Это машина из партии (12 БПЛА), закупленной Минобороны РФ у израильской компании Israel Aerospace Industries в 2009 году. Как удалось выяснить корреспонденту «АН», за все это время военному ведомству удалось подготовить всего несколько (из 50 проходящих обучение) специалистов по обслуживанию только легких израильских беспилотников. А кроме легких беспилотников в закупленной партии еще и БПЛА среднетяжелого класса Searcher Mk II. Так что с подготовкой кадров тоже проблемы.

Как отмечает Денис Федутинов, долгое время в Минобороны бытовало мнение, что отставание от ведущих мировых стран по данному направлению можно быстро преодолеть. Время показало, что военные находились в плену собственных иллюзий. В какой-то степени ускорить процесс может сотрудничество с Израилем, который является признанным мировым лидером в области беспилотной техники. Но, по мнению эксперта, стратегическим курсом должно быть развитие этого направления внутри страны и в этой связи нужно сделать верный шаг по переходу от закупок к совместному производству. Далее надо переходить к совместной разработке.