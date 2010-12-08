Договор СНВ-3 опять под угрозой

Глядя на то, как военно-политическая элита США упорно пытается торпедировать договор СНВ-3, кажется, что он американцам не нужен или даже опасен. Сначала это соглашение хотели утопить на переговорах. Американская делегация упорно пыталась перекроить его в свою пользу, сделав подобием кабального договора СНВ-2. В конечном итоге здравый смысл победил – СНВ-3 был подписан. Причем подписан на условиях, полностью устроивших обе стороны. Однако, похоже, что это соглашение все-таки будет заблокировано в Сенате США.

Выборы, выборы…

Для ратификации договора в Сенате требуется 67 голосов. В результате неудачных для демократов ноябрьских выборов число их сторонников уменьшится там с 59 до 53 человек. И если сейчас проголосовать «за» надо уломать лишь 8 сенаторов-республиканцев, то потом потребуется уговаривать уже 14. А они вовсе не спешат помогать демократу Б. Обаме. Особенно если это затрагивает интересы их спонсоров из военных корпораций США.

Да и декларируемая республиканцами приверженность образу «сильной Америки» не вяжется с одобрением договора, по которому ядерные силы США серьезно сократятся. Они считают, что новый договор более выгоден Москве, чем Вашингтону. Кстати, сторонников этой точки зрения хватает и у нас. Но это в корне неверно.

Выколю себе глаз - пусть у тещи зять кривой будет

Сейчас в США новых ракет не разрабатывают и не производят. Ближайший крупный проект – разработка баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) «Трайдент-3» начнется лишь к концу десятилетия. Да, американцы обновили двигатели и ряд систем на основной межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Минитмен‑3». Но это не носило характера технического прорыва – двигатели заменили на новые, а боевые блоки (ББ) поставили старые, с демонтированных ракет МХ. Модернизируется и БРПЛ «Трайдент-2», но темпы весьма вялые.

Россия же делает «Тополь-М» в шахтном и мобильном вариантах, создала новую МБР «Ярс», производит БРПЛ «Синева-2». Идут испытания «Булавы», на подходе шахтный «Ярс». В разработке – новая тяжелая МБР, замена знаменитой «Воеводы», новые модификации «Булавы» и многое другое. Испытывается новое боевое оснащение для ракет – компактные и мощные, маневрирующие и планирующие и даже управляемые боевые блоки. Создан новый комплекс средств преодоления ПРО, который делает ПРО США пустой тратой денег.

Только на прошлой неделе был произведен очередной пуск «Тополя» по «короткой» трассе из Капустина Яра на казахский полигон Сары-Шаган. Эта траектория находится вне зоны контроля техническими средствами США. Создан новый комплекс средств преодоления ПРО. Поэтому как раз нам-то невыгодно предоставлять США информацию о проводимых работах и испытаниях.

Получается, что американцы ставят себя в положение того самого зятя, который сделал себе только хуже. Возможность провала переговорного процесса рассматривалась в России давно. И вариант программы перевооружения СЯС с учетом отсутствия договора был подготовлен. И ничего хорошего для американцев там нет. Подойдет он и в случае провала ратификации.

Проблемы контроля и проблемы доверия

Договор нужен обеим державам. В первую очередь из-за того, что он позволяет законно и четко контролировать состояние стратегических ядерных сил (СЯС) другой стороны. Знать их численность, вооружение, дислокацию. Отсутствие информации порождает недоверие, а оно – принятие ответных конфронтационных мер.

Уже около года никаких инспекций и обменов информацией о состоянии СЯС сторон не проводится. Пока это не имеет особого значения, но пройдет пара лет, и данные устареют. Конечно, спутниковые и прочие дистанционные методы разведки могут заполнить многие пробелы, но не все. Сейчас нет ни внезапных инспекций, ни проверок на местах, ни взаимных полетов самолетов фоторазведки над своими территориями с делегациями противной стороны на борту. А значит, не может быть уверенности, что страны не пытаются друг друга обмануть.

К тому же СНВ-3 ограничивает СЯС сторон количественно. Это снижает расходы на содержание и перевооружение. В случае отсутствия договора военные расходы России до 2020 г. вырастут незначительно. Но вырастут все равно. Возможно, тогда придется скорректировать Госпрограмму вооружений, несколько урезав траты на силы общего назначения.

Примем, но все испортим

Республиканцы в принципе готовы поддержать СНВ-3. Но при этом намерены сопроводить закон о ратификации такими условиями, которые могут выхолостить содержание Договора. Да и Б. Обаму в его отношениях с Москвой они таким образом спеленают крепче, чем санитары из психиатрической «скорой» буйного больного.

Основное требование республиканцев – договор не должен мешать программам модернизации стареющих ядерных арсеналов США и программам поддержания в боеготовности существующих. Требование довольно странное. В США в отличие от России мощности по производству ядерных зарядов давно свернуты. По заявлениям самих американцев, они способны на производство 40 зарядов в год. Конечно, они могут и преуменьшать свои возможности, но масштаб показателен.

Кроме того, республиканцы требуют начать с Москвой переговоры о тактическом ядерном оружии (ТЯО), которого у нас на порядок больше. Это нас в принципе не устраивает – отказываться от своих козырей мы не собираемся. Россия готова сесть за стол переговоров по ТЯО, если там окажутся все страны, владеющие им. Включая такие несговорчивые, как КНДР, Пакистан, Индия и Израиль.

В общем, ситуация с СНВ-3 пока сложная. Администрация Обамы пытается решить вопрос до роспуска Сената на удобных условиях, но пока не получается. Но помощь пришла откуда не ждали.

Второй фронт

«Второй фронт» открыли европейские партнеры США по НАТО. На прошедшем саммите альянса в Лиссабоне за ратификацию СНВ-3 высказались генсек НАТО Расмуссен, канцлер ФРГ А. Меркель. И даже лидеры стран Восточной и Центральной Европы. Причины самые разные. Кто-то считает, что провал договора повредит попыткам Запада решить проблемы Ирана. Кто-то – что решение вопроса с дислокацией российских вооружений и войск у границ Восточной Европы отложится в долгий ящик – Россия заморозила свое участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе.

Кому-то из восточноевропейцев кажется, что в случае ратификации СНВ-3 Москва согласится на переговоры по ТЯО или на их одностороннее сокращение. В частности, на это очень надеется Литва. Хотя понятно, что на такую «супердержаву» тратить ядерные заряды было бы неразумно в любой ситуации. Но в данном случае заблуждения «младоевропейцев» нам на руку. Подобное давление на администрацию США со стороны союзников позволит ей усилить нажим на своих сенаторов.