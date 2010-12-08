//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Армия

Договор СНВ-3 опять под угрозой

№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », Военный эксперт «АН» Ярослав ВЯТКИН ]

Договор СНВ-3 опять под угрозой

Глядя на то, как военно-политическая элита США упорно пытается торпедировать договор СНВ-3, кажется, что он американцам не нужен или даже опасен. Сначала это соглашение хотели утопить на переговорах. Американская делегация упорно пыталась перекроить его в свою пользу, сделав подобием кабального договора СНВ-2. В конечном итоге здравый смысл победил – СНВ-3 был подписан. Причем подписан на условиях, полностью устроивших обе стороны. Однако, похоже, что это соглашение все-таки будет заблокировано в Сенате США.

Выборы, выборы…

Для ратификации договора в Сенате требуется 67 голосов. В результате неудачных для демократов ноябрьских выборов число их сторонников уменьшится там с 59 до 53 человек. И если сейчас проголосовать «за» надо уломать лишь 8 сенаторов-республиканцев, то потом потребуется уговаривать уже 14. А они вовсе не спешат помогать демократу Б. Обаме. Особенно если это затрагивает интересы их спонсоров из военных корпораций США.

Да и декларируемая республиканцами приверженность образу «сильной Америки» не вяжется с одобрением договора, по которому ядерные силы США серьезно сократятся. Они считают, что новый договор более выгоден Москве, чем Вашингтону. Кстати, сторонников этой точки зрения хватает и у нас. Но это в корне неверно.

Выколю себе глаз - пусть у тещи зять кривой будет

Сейчас в США новых ракет не разрабатывают и не производят. Ближайший крупный проект – разработка баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) «Трайдент-3» начнется лишь к концу десятилетия. Да, американцы обновили двигатели и ряд систем на основной межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Минитмен‑3». Но это не носило характера технического прорыва – двигатели заменили на новые, а боевые блоки (ББ) поставили старые, с демонтированных ракет МХ. Модернизируется и БРПЛ «Трайдент-2», но темпы весьма вялые.

Россия же делает «Тополь-М» в шахтном и мобильном вариантах, создала новую МБР «Ярс», производит БРПЛ «Синева-2». Идут испытания «Булавы», на подходе шахтный «Ярс». В разработке – новая тяжелая МБР, замена знаменитой «Воеводы», новые модификации «Булавы» и многое другое. Испытывается новое боевое оснащение для ракет – компактные и мощные, маневрирующие и планирующие и даже управляемые боевые блоки. Создан новый комплекс средств преодоления ПРО, который делает ПРО США пустой тратой денег.

Только на прошлой неделе был произведен очередной пуск «Тополя» по «короткой» трассе из Капустина Яра на казахский полигон Сары-Шаган. Эта траектория находится вне зоны контроля техническими средствами США. Создан новый комплекс средств преодоления ПРО. Поэтому как раз нам-то невыгодно предоставлять США информацию о проводимых работах и испытаниях.

Получается, что американцы ставят себя в положение того самого зятя, который сделал себе только хуже. Возможность  провала переговорного процесса рассматривалась в России давно. И вариант программы перевооружения СЯС с учетом отсутствия договора был подготовлен. И ничего хорошего для американцев там нет. Подойдет он и в случае провала ратификации.

Проблемы контроля и проблемы доверия

Договор нужен обеим державам. В первую очередь из-за того, что он позволяет законно и четко контролировать состояние стратегических ядерных сил (СЯС) другой стороны. Знать их численность, вооружение, дислокацию. Отсутствие информации порождает недоверие, а оно – принятие ответных конфронтационных мер.

Уже около года никаких инспекций и обменов информацией о состоянии СЯС сторон не проводится. Пока это не имеет особого значения, но пройдет пара лет, и данные устареют. Конечно, спутниковые и прочие дистанционные методы разведки могут заполнить многие пробелы, но не все. Сейчас нет ни внезапных инспекций, ни проверок на местах, ни взаимных полетов самолетов фоторазведки над своими территориями с делегациями противной стороны на борту. А значит, не может быть уверенности, что страны не пытаются друг друга обмануть.

К тому же СНВ-3 ограничивает СЯС сторон количественно. Это снижает расходы на содержание и перевооружение. В случае отсутствия договора военные расходы России до 2020 г. вырастут незначительно. Но вырастут все равно. Возможно, тогда придется скорректировать Госпрограмму вооружений, несколько урезав траты на силы общего назначения.

Примем, но все испортим

Республиканцы в принципе готовы поддержать СНВ-3. Но при этом намерены сопроводить закон о ратификации такими условиями, которые могут выхолостить содержание Договора. Да и Б. Обаму в его отношениях с Москвой они таким образом спеленают крепче, чем санитары из психиатрической «скорой» буйного больного.

Основное требование республиканцев – договор не должен мешать программам модернизации стареющих ядерных арсеналов США и программам поддержания в боеготовности существующих. Требование довольно странное. В США в отличие от России мощности по производству ядерных зарядов давно свернуты. По заявлениям самих американцев, они способны на производство 40 зарядов в год. Конечно, они могут и преуменьшать свои возможности, но масштаб показателен.

Кроме того, республиканцы требуют начать с Москвой переговоры о тактическом ядерном оружии (ТЯО), которого у нас на порядок больше. Это нас в принципе не устраивает – отказываться от своих козырей мы не собираемся. Россия готова сесть за стол переговоров по ТЯО, если там окажутся все страны, владеющие им. Включая такие несговорчивые, как КНДР, Пакистан, Индия и Израиль.

В общем, ситуация с СНВ-3 пока сложная. Администрация Обамы пытается решить вопрос до роспуска Сената на удобных условиях, но пока не получается. Но помощь пришла откуда не ждали.

Второй фронт

«Второй фронт» открыли европейские партнеры США по НАТО. На прошедшем саммите альянса в Лиссабоне за ратификацию СНВ-3 высказались генсек НАТО Расмуссен, канцлер ФРГ А. Меркель. И даже лидеры стран Восточной и Центральной Европы. Причины самые разные. Кто-то считает, что провал договора повредит попыткам Запада решить проблемы Ирана. Кто-то – что решение вопроса с дислокацией российских вооружений и войск у границ Восточной Европы отложится в долгий ящик – Россия заморозила свое участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе.

Кому-то из восточноевропейцев кажется, что в случае ратификации СНВ-3 Москва согласится на переговоры по ТЯО или на их одностороннее сокращение. В частности, на это очень надеется Литва. Хотя понятно, что на такую «супердержаву» тратить ядерные заряды было бы неразумно в любой ситуации. Но в данном случае заблуждения «младоевропейцев» нам на руку. Подобное давление на администрацию США со стороны союзников позволит ей усилить нажим на своих сенаторов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//В мире

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

Киевская власть не должна предоставлять широкую автономию Донецку и Луганску, так как это не соответствует украинским национальным интересам. Такую позицию озвучил Александр Левченко, посол Украины в Хорватии.

//Армия

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

Представитель НАТО назвала "небезопасным" маневр российского истребителя во время происшедшего инцидента, в ходе которого истребитель НАТО над Балтикой приблизился к борту Сергея Шойгу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Введение в Донбасс миротворческого контингента ООН является единственным вариантом прекращения гражданской войны на востоке Украины. Такая точка зрения озвучена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах увеличить цену на транзит российского газа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия. По её словам, ей очень жаль, что Москва "доказуемо нарушила" соглашение, чем вызвала его прекращение.

//Общество

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Квентин Тарантино, автор классических хитов голливудского кинематографа, таких как, «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Омерзительная восьмерка», на прошлой неделе посещал Москву с премьерой своего нового фильма «Однажды в Голливуде». Его приезд взбудоражил российские СМИ

//В мире

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Угроза обрушения знаменитого Собора Парижской Богоматери после недавнего пожара все еще сохраняется. Об этом в среду, 14 августа, сообщили журналистам в министерстве культуры Франции.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//В мире

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

Похороны fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто. На церемонии присутствовали самые близкие люди покойной: ее мать, дочь, внучки и несколько подруг.

//Происшествия

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

В среду, 14 августа, в Москве полиция обнаружила несовершеннолетнюю девочку, которую якобы забыли в эвакуированном автомобиле. Известно, что ребёнок самостоятельно выбрался из машины и ожидал отца возле неё.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова прокомментировала своё высказывание про "блокадницу" в видеоролике с облизыванием тарелки. По её словам, она не думает, что обидела ветеранов, а мнение "диванных" критиков её не волнует.

//Экономика

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Решение Соединенных штатов Америки о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

//Происшествия

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу на местном кладбище и утащил тело умершего, полиция проводит по этому факту проверку. Об этом сегодня сообщили в городском УМВД России.

//Происшествия

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Московский священник Алексей Забелин рассказал, что его избили на набережной в Ялте. По его словам, ему нагрубил, а потом спровоцировал драку уличный артист во время прогулки с сыном.

//Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

В среду вечером, 14 августа, в Омске в частном секторе Кировского округа пропала 3-летняя девочка . Отмечается, что ребёнок ушёл со двора частного дома на улице 12 Декабря. Инцидент произошёл около 16.00.

//В мире

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что на Украине русский язык не является иностранным, поэтому политики могут говорить на том языке, на котором посчитают нужным.

//Новости партнеров

//Происшествия

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

В среду, 14 августа, в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе в ущелье Адыр-Су потерялся маленький мальчик. Отмечается, что ребёнок вместе с родителями отправился на экскурсию в горы, но в какой-то момент пропал.

//В мире

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Сегодня, 14 августа, в Риге стартовала выставка гладиолусов. Невероятно красиво! Любой желающий может посетить выставку и увидеть более 180 сортов этих цветов.

//Шоу-бизнес

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Поклонники звезд Голливуда во всем мире, затаив дыхание, следят за личной жизнью своих кумиров. Особое внимание, конечно же, всегда привлекают свадьбы. Но не все знают, что многие из них свершаются отнюдь не случайно.

//Шоу-бизнес

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Мастер из Перми Александр Дьяков принял решение отправить известной американской певице Леди Гаге серьги ручной работы. Однако украшения предназначены не только, чтобы подчеркнуть красоту знаменитости.

//В мире

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

В среду, 14 августа, стало известно, что на границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, который принадлежал военно-воздушным силам Сирии. Отмечается, что воздушное судно рухнуло между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа.

//В мире

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

Британка Бетани Россер захотела сварить яйца по рецепту из Интернета. По её словам, она чётко следовала инструкции, но изменила время приготовления. Врачи не уверены, что зрение Россер до конца восстановится.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики
2

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
3

В Хабаровском крае промысловики обещают невысокие цены на рыбу
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры