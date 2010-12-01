Немцы торпедируют Mistral?

Министерство обороны РФ обещало объявить до конца ноября победителя закрытого тендера по покупке для российского ВМФ универсальных десантных кораблей (УДК). Однако этого до сих пор не произошло.

Заявки всех участников были собраны еще до 15 ноября. И несмотря на то что тендер закрытый и список участников не разглашается, неофициально победитель уже известен. Это французская компания DCNS (партнер российской Объединенной судостроительной компании) с фаворитом тендера – десантным вертолетоносцем Mistral.

Другие участники тендера: испанская Navantia с УДК Juan Carlos I, южнокорейская STX с десантным вертолетным кораблем-доком Dokdo. Голландская судоверфь Schelde с десантным вертолетным кораблем-доком Johan de Wit также не раз объявляла о своем желании участвовать в тендере. Но в итоге от него отказалась, сообщил «АН» источник в российском военном ведомстве.

Но самый необычный участник – немецкая компания TKMS с проектом корабля MHD 200. Этот вертолетоносец существует пока только на бумаге. Тем не менее, по данным авторитетного французского издания TTU, немецкое предложение включает строительство четырех кораблей в ФРГ и двух в России. Всего – шесть. При этом Франция и Россия договаривались о строительстве лишь четырех кораблей, причем так и не решили до сих пор, сколько и где строить.

По некоторым уже заявленным характеристикам, MHD 200 превосходит Mistral. Например, он может перевозить до 750 человек десанта, Mistral – только 450. Впрочем, в победе Mistral никто не сомневается, учитывая политическую дружбу России и Франции, а также то, что за время долгих переговоров российская сторона досконально изучила этот корабль. Общее мнение таково, что стороны уже давно договорились, а тендер проводится «для галочки», хотя потребность Российского флота в Mistral крайне сомнительна.

Но наличие немецкого корабля в тендере все же повлияло на российско-французские переговоры по поводу Mistral. Об этом рассказал «АН» представитель российского оборонно-промышленного комплекса, знакомый с ситуацией. По его словам, французы давят на россиян все сильнее, настаивая на быстрейшем принятии решения в выгодной для себя конфигурации. Подключаются все возможные политические ресурсы, в том числе президент Саркози. Это привело к тому, что российское оборонное ведомство совершенно серьезно пригрозило в ответ «внимательнее рассмотреть» немецкий проект, если давление не прекратится. А Минобороны РФ с одобрения Кремля и Белого дома способно к самым неожиданным действиям.