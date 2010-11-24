«Колесница» нам не нужна

На днях в СМИ поползли нехорошие слухи о том, что Министерство обороны (МО) нашей страны собирается организовать в России лицензионную сборку израильского танка «Меркава» Мк.4. Слухи основаны на толковании слов министра обороны А. Сердюкова, сказанных им в прошлый четверг. Что мог иметь в виду министр и появятся ли в России «Меркавы» (в переводе с иврита «боевые колесницы»)?

Вымыслы, провокация или непонятливость

Первые слухи о «русских «Меркавах»» пошли еще летом, после выставки «Евросатори-2010» в Париже. Там первому заместителю министра обороны, начальнику вооружений генерал-полковнику В. Поповкину израильтяне показывали свой танк. Тогда генерал посмотрел красивое анимационное шоу, на котором израильская машина крушила всех врагов. После этого В. Поповкин похвалил танк. Однако всем ясно, что компьютерная анимация, как и бумага, может стерпеть все.

Что же касается нынешних слухов, то А. Сердюков сказал лишь о том, что наши танки, которые сейчас серийно выпускаются для армии, МО не устраивают. А новых своих танков пока нет. Не исключено также, что просто вежливую похвалу «Меркаве» кто-то принял за намерение о ее покупке. Но, возможно, и на самом деле есть идеи организовать эту вредную для России сделку и поживиться на ней.

Достойна ли «Меркава» нашей похвалы?

Первые модификации танка «Меркава», созданного под руководством недавно умершего талантливого израильского генерала Исраэля Таля, были оригинальны по конструкции, но их боевые качества были достаточно невысоки. «Меркава» – танк нетрадиционной компоновки. Моторно-трансмиссионный отсек у него находится не на корме, а на носу. Цель – увеличить защиту лобовой проекции.

Первые «колесницы» существенно уступали своему основному сопернику – нашему Т-72М1. Но к последней модификации «колесница» сильно изменилась и теперь вполне может считаться одним из лучших танков мира. Танк массой почти 70 т оснащен мощным бронированием, современной системой управления огнем, 120 мм гладкоствольной пушкой. Он способен, как и наши танки, через ствол пушки запускать ракеты.

Израильские конструкторы разрабатывали танк под свои специфические климатические и ландшафтные условия и требования Армии обороны Израиля (АОИ). Взгляды АОИ на применение танков иные, чем у других армий, и рассчитаны на ведение активной обороны – высокая подвижность на поле боя им не очень нужна. В маленьком Израиле, где много хороших дорог, 60–70-тонный танк можно быстро доставить в любое место автовозами.

В огромной России это невозможно. Транспортировка столь тяжелых машин по железной дороге очень сложна. К тому же танк должен проходить по большинству мостов, не разрушая их, и не тонуть в весенней и осенней распутице. Нет в Израиле и множества рек, которые танку необходимо преодолевать по дну.

Нам нужны только свои танки

Говорить о качественном превосходстве «Меркавы» даже над Т-90А, который не устраивает наше МО, – нельзя. Самое главное – ни по одному показателю он не превосходит недавно созданный «переходной» танк Т‑90М. Не соответствует «Меркава» и возможным требованиям к нашему перспективному танку. Этим требованиям сможет соответствовать техника, создаваемая по опытно-конструкторской работе (ОКР) «Армата». Проектируемая по этой ОКР машина, весьма вероятно, станет новой версией танка «объект 195».

Купить для изучения не дадут

Единственная цель, для которой можно и даже нужно приобрести несколько «Меркав», – изу­чение их конструкции и расстрел на полигоне одного экземпляра. Но израильтяне вряд ли сделают нам такой подарок. Немцы и особенно американцы будут возражать. «Колесница» – прекрасный пример того, что может сделать пытливый еврейский ум из иностранных комплектующих. Двигатель танка немецкий, он собирается в США. Множество агрегатов и систем – американские. Даже если бы мы и захотели производить этот танк – нам никто не позволит. Да и стоил бы он дорого. России надо развивать и поддерживать отечественное танкостроение – оно лучшее в мире, несмотря на временные трудности. К тому же экспортный Т-90С хорошо продается.