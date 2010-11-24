Военно-бюджетное умножение

В среду Государственная дума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2011-й и плановый период 2012–2013 годов. Раздел бюджета, который не вызывал особых споров при всех чтениях, – «Национальная оборона».

Планируемый расход средств по этому разделу на 2011 г. – 1 трлн. 517 млрд. 91 млн. рублей, что означает рекордный 20-процентный рост. Кремль, правительство и депутаты Госдумы провозглашают мощное увеличение гособоронзаказа и военного бюджета одним из главных стимулов развития страны.

Однако простым умножением цифр ситуацию исправить трудно. По мнению эксперта Института экономической политики Василия Зацепина, этот прирост военных расходов будет сведен на нет хаосом в их планировании и в самом бюджетном процессе.

Показатели гособоронзаказа при формировании бюджета разрабатывались без учета определяющей для них Государственной программы вооружений (ГПВ) на 2011–2020 годы, которую президент Медведев еще не утвердил. Поэтому многие «генералы» отечественного оборонно-промышленного комплекса при частичной поддержке Минпромторга до сих пор ведут борьбу за участие в ГПВ. А Минобороны и Военно-промышленная комиссия при поддержке Минфина их отсекают. Пока заявлены только цифры ГПВ – 19 трлн. рублей для Минобороны и еще 3 трлн. – для остальных силовых ведомств. Это в четыре раза больше предыдущей госпрограммы.

Сумма, неподъемная для государства, считает Василий Зацепин, учитывая груз социальных обязательств, растущий государственный долг и зависимость от сырьевой базы. Нет большой ясности в новом военном бюджете и с одним из самых больных вопросов нынешней армейской реформы – деньгами для офицеров. Законопроект о повышении денежного содержания еще только готовится. Минобороны и Минфин все еще спорят, сколько платить комвзвода: 50 или 30 тысяч рублей. Не учтено в бюджете и уже объявленное повышение военных окладов на 6,5% с 1 апреля 2011 года.