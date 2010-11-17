Спецназ США потренируется на россиянах

В следующем году на территории России планируются совместные учения подразделений специального назначения стран НАТО, в первую очередь США и российского спецназа. Они состоятся в рамках ратифицированной в 2007 г. Госдумой России программы «Партнерство ради мира» и дополнительных соглашений к нему. Стороны могут договориться об этом уже во время саммита НАТО в Лиссабоне, который пройдет 20 ноября.

Предварительная договоренность о совместных учениях была достигнута на встрече верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса с министром обороны России А. Сердюковым и начальником Генштаба Н. Макаровым. В Минобороны официально отказались комментировать возможности проведения таких учений. Отметив лишь, что «наши миротворческие силы готовы к выполнению любой задачи».

В то же время источник в военном ведомстве рассказал, что «ни о каких миротворцах речи не идет. Американцев интересует система комплексной подготовки наших горных бригад. Но она попадает под категорию государственной тайны». Офицер пояснил, что имеются в виду 33-я горная бригада (г. Ботлих, Дагестан) и 34-я (н.п. Зеленчукская, Карачаево-Черкесия).

По словам источника, план совместных учений уже проработан. Он рассчитан примерно на неделю усиленных тренировок. «Американских «коллег» особенно интересуют наши возможности скрытого проникновения в искусственные объекты, расположенные на высоте от 2 до 4 тысяч метров», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос «АН», источник в военном ведомстве отметил, что «подобная подготовка в армии США не практикуется. И до прихода в Афганистан им не приходилось сталкиваться с подобными спецоперациями». Также, по словам офицера, «ключи к подобным объектам есть только у тех, кто эти объекты создавал».

Напомним, что обе горные бригады были созданы по личному распоряжению В. Путина в 2007 году. Инструкторов искали по всей России и ближнему зарубежью. В СССР была единственная горная бригада с местом дислокации в Киргизии, которая готовила боевые кадры исключительно для действий в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.