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Незаметная ядерная война

№ 44(234) от 11.11.2010 [«Аргументы Недели », подготовил военный эксперт «АН» Ярослав ВЯТКИН ]

Незаметная ядерная война

В конце октября в мире тихо и незаметно прошла ядерная война. Были запущены сотни баллистических и крылатых ракет. Они одновременно стартовали из сверхзащищенных шахт, с мобильных установок, подводных лодок и из «револьверов» стратегических бомбардировщиков. Вокруг Москвы десятками вылетали противоракеты, стремясь отразить несущуюся из космоса смерть. По всему миру выросли грибы ядерных взрывов.

Весь этот апокалипсис, слава богу, прошел исключительно на бумаге, на штабных картах и в компьютерных симуляциях. Стратегические ядерные силы России (СЯС) проводили командно-штабную тренировку (СКШТ).

Зачем это нужно

Зачем вообще нужны подобные учения? Для проверки готовности ядерных сил, для отработки тактики и стратегии успешного применения СЯС в изменяющихся условиях. Например, при наличии у противника систем ПРО. Для отработки новых систем связи, управления и обеспечения боевой деятельности.

Да и как хорошая демонстрация силы нашим партнерам тоже сгодится. Для Сената США, который намерен торпедировать ратификацию нового договора СНВ-3. Это, впрочем, не означает катастрофы для России. Вариант развития СЯС на этот случай был подготовлен еще тогда, когда само подписание договора было под угрозой. Конечно, в этом случае затраты на программу перевооружения вырастут.

Семичасовая ядерная война

Наиболее известными и одними из самых крупных стратегических учений СЯС были учения «Щит-82». На Западе они известны под названием «Семичасовая ядерная война». Учения проходили, когда весь мир смотрел чемпионат мира по футболу в 1982 году. По первоначальному плану учений, предполагалось запустить за сутки до 70 реальных МБР.

Однако, прикинув все «за» и «против», руководство СССР решило не искушать судьбу. Столь массовые пуски, когда холодная война была на пике противостояния, могли привести к реальной ядерной катастрофе. Поэтому ограничились пуском значительно меньшего числа ракет.

Главный калибр

Первыми начали учения летчики Дальней авиации. Часть бомбардировщиков заранее была рассредоточена по запасным аэродромам, в том числе северным. Туда же, в районы Сибири и Дальнего Востока, были переброшены дополнительные силы истребительной авиации, фронтовые бомбардировщики и разведчики. Вместе с «дальниками» в учениях участвовали и самолеты-заправщики, самолеты дальнего радиолокационного дозора, скоростные перехватчики МиГ‑31Б и истребители Су-27. Всего работало более 50 машин.

Тогда же заработал и «главный калибр» – баллистические ракеты морского и наземного базирования. С полигона на космодроме Плесецк была запущена мобильная МБР «Тополь». Были произведены пуски баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Из Баренцева моря ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Брянск» запустил БРПЛ «Синева-2». Она успешно поразила цели на камчатском полигоне Кура. С Тихоокеанского флота по полигону в Архангельской области с лодки «Георгий Победоносец» была запущена БРПЛ «Станция-2». Эта усовершенствованная версия старой ракеты показала, что останется надежным оружием до тех пор, пока лодки и ракеты не будут заменены на новые. Новыми лодками станут «Бореи», а ракетами – Р-30 «Булава».

Кстати, о «Булаве» – 29 октября состоялся ее 14 пуск. Он прошел полностью успешно, боевые блоки поразили цели на Куре. Это еще раз говорит о том, что проблемы с ракетой преодолеваются успешно. Теперь «Булава» будет испытываться уже на головном «Борее» – «Юрии Долгоруком». Первый пуск состоится в декабре. Испытания должны завершиться групповым пуском, после чего ракета поступит на вооружение, а разработчики займутся созданием ее новых модификаций.

Те, кто в тапочках

Кроме нескольких реальных пусков было множество симуляционных, когда от реального пуска расчеты отделяют всего лишь несколько приказов. А напряжение на командных пунктах (КП) мало чем отличается от реального. Поэтому нагрузке на нервную систему у «тех, кто в тапочках» – не позавидуешь. Называют их так потому, что в РВСН дежурство на КП несут в такой обуви – это удобно. Тапочки носят и на центральном, и на запасных КП, откуда управляют этой машиной возмездия, которую лучше никогда не применять. Их задачи еще сложнее – все последние годы в совершенствование системы боевого управления СЯС вкладывали денег больше, чем в сами ракеты. И новую систему управления необходимо опробовать.

Но и тем ракетчикам, кто носит обычную армейскую обувь, было непросто. Речь о расчетах мобильных комплексов. Десяткам «Тополей» пришлось преодолевать сотни километров по тайге, меняя позиции, предпринимая все возможные меры маскировки от средств воздушной, космической и радиотехнической разведок. Защищая установки от диверсантов, роль которых обычно играют спецназовцы ГРУ.

Задача для  президента – успеть за 600 секунд

Подобные учения предназначены не только для СЯС и Генштаба, но и для президента, премьера и других представителей высшего военно-политического руководства. Задачи президента гораздо сложнее, чем просто воспользоваться «ядерным чемоданчиком» – терминалом связи с ядерными силами. В случае нанесения ядерного удара по нашей стране ему предстоит принять единственно верное решение. Необходимо отдать приказ за время не более 10 минут с момента обнаружения и идентификации эшелона вражеских ракет.

Гадать, настоящий ли это удар или сбой системы, ему не придется. До Верховного доведут абсолютно проверенный сигнал. Но предстоит принять решение о том, каким должен быть наш ответ – встречным ударом, ответно-встречным или ответным. По какому сценарию действовать, а их десятки. Необходимо учитывать, что президент гражданский человек. Принимать решение ему придется в условиях цейтнота, в пути на воздушный или в подземный КП. Это очень сложная задача. Говорят, Дм. Медведев справляется хорошо.

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