Генералам говорят – прощайте…
№ 43(233) от 03.11.2010 [ «Аргументы Недели » ]
По мнению аналитиков Центра политической информации, министр обороны А. Сердюков планирует значительное сокращение генералитета.
Сегодня в Вооруженных силах служат 1107 генералов. Г-н Сердюков предполагает довести их число к середине 2011 года до 886. Будет уволен из центрального аппарата 221 генерал.
Помимо этого в центральном аппарате Минобороны понижают должности десяткам руководителей направлений и заместителям начальников направлений. Некоторые посты делают гражданскими. Каким-то отставникам предлагают уволиться в запас и выполнять прежние обязанности на «гражданке».
По мнению наблюдателей, такая атака на генералитет должна добавить популярности министру Сердюкову среди низшего и среднего офицерского звена. Не исключено, что, вступив в единоборство с генералитетом, Сердюков заявил о своих политических амбициях.
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