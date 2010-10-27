Второй Т-50 уже близко

К первому летному экземпляру истребителя пятого поколения «Сухой» Т-50, который выполнил уже несколько десятков полетов, скоро добавится второй. Это сильно ускорит испытания самолета.

Машина уже практически собрана и взлетит, возможно, в ноябре. За ней из Москвы в Комсомольск-на-Амуре вылетела принимающая бригада специалистов. Второй борт оснащен оборудованием, которое будет установлено и на боевом самолете. Хотя полный его комплект – все радары, комплекс обороны и систему управления вооружением установят только на третьем и четвертом Т-50. Их поднимут в воздух в 2011 году.

Следом за первыми четырьмя бортами будут собраны самолеты предсерийной партии. Ее размер ориентировочно составит от 6 до 10 самолетов. Эти машины завершат цикл летных испытаний, затем пройдут государственные и войсковые испытания, которые начнутся в 2013 году.

Но не одним Т-50 единым жив «Сухой». На Комсомольском авиазаводе уже начата сборка двух первых серийных истребителей «поколения 4++» Су-35С. В будущем году эти машины будут переданы ВВС.