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Перевооружение армии – упор на связь, разведку и ракеты

№ 41(231) от 21.10.2010 [«Аргументы Недели », Военный эксперт «АН» Ярослав ВЯТКИН ]

Перевооружение армии – упор на связь, разведку и ракеты

Недавно под председательством заместителя премьера России С. Иванова состоялось заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК). Из строчек сухого официоза, дошедших с этого мероприятия, понять что-то конкретное непросто. Но кое-что тем не менее стало известно.

На заседании обсуждался окончательный вариант распределения средств на разработку и производство вооружений для Сухопутных войск нашей страны. Таким образом, новая Государственная программа вооружения (ГПВ)-2020 в целом утрясена.

Сторговались на 22 триллионах

В начале лета были опубликованы первые цифры общих затрат на новую ГПВ-2020. Планировалось израсходовать примерно 13 трлн. рублей на 10 лет. Но тогда же временно исполнявший обязанности начальника вооружения Российской армии генерал-лейтенант Олег Фролов заявил, что для кардинального перевооружения необходимо выделить намного больше – 36 трлн. рублей. По мнению специалистов, запрошенная цифра является абсолютно нереальной и была взята с потолка. Так обычно устанавливают начальные цены для последующего хорошего торга. Реально Министерство обороны (МО) рассчитывало совсем на другую цифру – 25–28 трлн. рублей. Эта сумма более чем солидна – на предыдущую программу вооружений было выделено всего лишь 5 триллионов. Но 28 трлн. не дали – на дворе кризис.

И все-таки руководству МО удалось донести свои мысли до высшего руководства страны, и общую цифру подняли сначала до 19, а потом и до более 22 трлн. рублей. Сразу же встал вопрос, кому от столь солидного пирога достанется больше, а кому – меньше.

Мы делили апельсин…

Проблема в том, что этих денег для качественного и полного перевооружения миллионной армии хватает не полностью. Хроническое недофинансирование ВС в течение 15 лет привело к тому, что нам надо почти полностью перевооружать авиацию и строить новый флот. Система противовоздушной обороны (ПВО) тоже нуждается в масштабной замене техники. И самое главное – требуется перевооружение атомного меча – стратегических ядерных сил (СЯС). Поэтому каждый вид Вооруженных сил «тянул одеяло» в свою сторону.

В этой ситуации «последними в очереди» оказались Сухопутные войска (СВ). Изначально на нужды СВ выделяли явно недостаточно средств, особенно в плане закупок техники. Видимо, исходили из того, что современные войны выигрываются в первую очередь с воздуха. Что, конечно, неправильно – в войнах и конфликтах точку ставят танки и пехота. Так было и так будет. И очень важно, чем они будут ставить эту точку. В итоге все-таки денег добавили всем. Добавили и сухопутчикам.

На что потратят триллионы

Конечной целью является достижение к 2020 г. уровня оснащенности войск новейшей техникой до 70%. Но дело в том, что полного ряда современной техники, способной отвечать перспективным требованиям, пока нет. Есть лишь отдельные образцы, создаваемые или созданные в рамках как новых опытно-конструкторских работ, так и тех, что разрабатываются долгие годы. К последним относится, в частности, перспективный танк новой компоновки «объект 195».

Не готова к выпуску действительно прорывной техники и промышленность. Для освоения массовой серии нового танка и машин на его базе придется очень многое изменить. И еще один момент. Реформируемым Сухопутным войскам действительно прорывная техника пока не нужна – освоить не смогут. Сначала надо утрясти новые структуры, подготовиться к работе на новой революционной технике на «переходных» вариантах. Надо навести порядок, довести боевую подготовку и слаженность до желаемых, наладить новую систему боевого управления и оснастить войска современными системами автоматизации боя и связи.

В общем, в итоге промышленности дали время подготовиться к массовому производству новой техники. А пока армия будет заказывать ту бронетехнику, что есть сейчас. По сравнению с этим годом количество таких заказов будет уменьшено. Хотя и останется вполне приличным – речь идет о десятках и сотнях систем в год.

Зато будет сделан упор на новейшие средства ПВО войск, противотанковые системы, баллистические ракеты. Войска оснастят новейшими системами связи и автоматизации управления, такими как Единая система управления в тактическом звене «Созвездие‑М». Серьезно увеличивается вес финансирования средств разведки и радиоэлектронной борьбы.

По артиллерии – профинансируют оснащение автоматизированной системы управления (АСУ) наведения и огня, модернизацию и поставки новых реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также будут доведены новые самоходные артсистемы.

А после 2015 г., когда появится действительно новая техника, – поставки ее запланированы весьма масштабные. К тому времени и «новый облик» ВС успеет превратиться в «новейший» – его успеют обкатать на сотнях учений.

Объект 195

Разработка танка «Объект 195» (часто называемого Т-95, что является неправильным – он не принят на вооружение и такого индекса иметь не может) была начата еще в конце эры СССР в КБ «Уралвагонзавода».

Танк об.195 имеет новую компоновку – экипаж размещен в отдельной бронекапсуле, а вооружение и боекомплект – в отдельном автоматизированном боевом отделении, увенчанном башней с выносной установкой пушки и дополнительного вооружения. Двигательный отсек – в корме. Мощное бронирование и динамическая защита последнего поколения вместе с компоновкой обеспечивают экипажу практически абсолютную выживаемость даже против перспективных противотанковых средств. Вооружен танк 152 мм пушкой, способной применять и новые управляемые ракеты увеличенной дальности с самонаведением. Оружие и современная система управления огнем должна обеспечить об.195 доминирование на любом поле боя и интеграцию в современные «сетецентричные» системы боевого управления. Ничего, что могло бы сравниться с этим танком даже в перспективе, в мире просто нет.

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