Министр выпрыгнул без парашюта

Визит Анатолия Сердюкова в Рязанский филиал Общевойсковой академии ВС РФ (бывшее высшее училище ВДВ) закончился громким скандалом. Облетевший центр на вертолете, гражданский министр обороны матерно обругал начальника центра Героя России, полковника Андрея Красова и приказал снести храм Ильи Пророка. Союз десантников России потребовал от министра обороны принести извинения. Но г-н Сердюков встречаться с десантниками отказался. По данным «АН», премьер Владимир Путин в жесткой форме потребовал от Сердюкова написать рапорт об отставке.

- Кто тут начальник? Ты? Уволить на … этого начальника! Храм снести! Денег центру не давать, – так, по словам очевидцев, приветствовал своих подчиненных Анатолий Сердюков.

Официально в Минобороны ситуацию комментировать отказались наотрез. Матерная брань и персональные оскорбления офицеров министром обороны – давно не секрет для всех, кто с ним вынужден сталкиваться по роду службы. Скандал в учебном центре ВДВ тоже остался бы незамеченным, если бы не вмешательство Патриарха всея Руси. После видеообращения председателя Союза десантников России генерал-полковника Владислава Ачалова Патриарх Кирилл встретился с премьером Владимиром Путиным и договорился о сохранении храма на территории учебного центра. Тем более что он был возведен на добровольные пожертвования бывших десантников.

Путин в несвойственной ему жесткой манере разговора, на «ты», порекомендовал Сердюкову помириться с десантниками. И написать заявление об отставке с 1 декабря. Правда, в связи «с переходом на другую работу».

Бывший начальник разведки ВДВ полковник Павел Поповских рассказал «АН», что министр обороны встречаться с десантниками не пожелал.

– Он прислал на встречу замминистра, статс-секретаря Николая Панкова. Нам с ним разговаривать не о чем. Не он оскорблял Героя России, – говорит полковник Поповских.

Генерал Ачалов отметил, что Союз десантников России оставляет за собой право на протестные действия. По его мнению, идет «сознательное уничтожение воздушно-десантных войск – резерва Верховного главнокомандующего». Генерал-полковник подчеркнул, что храм Ильи Пророка – «это уже четвертый воинский храм, который Анатолий Сердюков приказывает снести».

Кстати, действующему командующему ВДВ генерал-лейтенанту Владимиру Шаманову в инспекторской поездке министра обороны места не нашлось.

По словам высокопоставленного военного источника, на место министра обороны метит нынешний начальник Генерального штаба генерал-полковник Николай Макаров. Именно Макарову приписывают авторство директивы, которая фактически упраздняет ВДВ. Согласно ей, командование ВДВ становится подразделением Главкомата Сухопутных войск, соединения и части ВДВ фактически выводятся из резерва и непосредственного подчинения Верховного Главнокомандующего.

Иван КОНЕВ

Р.S. Как стало известно «АН», скандал между министром обороны и десантниками удалось временно пригасить. Пока решено отказаться от планов формирования сил специального назначения, в которые вошли бы все части и соединения российского спецназа. В том числе отдельный 45‑й полк ВДВ. ВДВ даже пообещали усилить двумя отдельными штурмовыми дивизиями. При этом Сердюков уже распорядился провести комплексную финансово-экономическую проверку командования ВДВ.

Тем временем министр регионального развития В. Басаргин в ходе селекторного совещания по подготовке к зимнему периоду обвинил руководство Минобороны в срыве подготовки к зиме. По данным министра, «во многих закрытых городах Министерства обороны ситуация с подготовкой к зиме – неудовлетворительная». «В этом году возникли проблемы с подготовкой к зиме уже у 95 военных городков», – сказал Басаргин.

Ответная реакция.

Через час после появления этого материала "Интерфакс" распространил нижеследующее, не лишенное эмоциональной нотки сообщение:

"В правительстве РФ резко прокомментировали сообщения, о якобы предстоящей отставке Анатолия Сердюкова с поста министра обороны, назвав их заказухой. "Все эти бредни не то, что недостойны комментариев, они не заслуживают даже малейшего внимания", - сказал в четверг "Интерфаксу" источник в правительстве по поводу информации, размещенной на сайте газеты "Аргументы недели". "Но вызывает недоумение, когда подобную, с позволения сказать, информацию, а, скорее всего, просто заказуху, подхватывают другие СМИ", - отметил собеседник агентства".

От редакции.

Оставим за скобками термин "бредни", списав его на ту самую эмоциональность, однако невозможно пройти мимо другого. Если "ЭТО" не заслуживает комментариев, то почему же"источник" ими не пренебрегает?

Идем далее. Агентство, как видим, оставляет комментатора анонимным. Его право - раскрывать источники никто не обязан. Но хотелось бы понять гораздо более важный аспект - кто именно присвоил нашей публикации статус "заказухи"? Об этом умалчивается.То есть, безо всяких оснований называется "заказушной" информация, которую, заметьте, пока никто из крайне заинтересованных лиц не опроверг.

Ну и наисвежайший пример - для читателей. В субботу утром "технической ошибкой" назвали сообщение о выдвижении президентом Медведевым на пост мэра Москвы Сергея Собянина. Истерика была дикая, полетели невинные головы. Сегодня в 12 часов дня Сергей Семенович Собянин проходит процедуру назначения на один из самых высоких постов в государстве.