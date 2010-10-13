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Булава полетела

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », подготовил военный эксперт «АН» Ярослав ВЯТКИН ]

Булава полетела

7 октября отечественные ракетчики сделали приятный подарок премьеру В. Путину. В день его рождения с борта тяжелого атомного ракетного подводного крейсера «Дмитрий Донской» был произведен успешный испытательный пуск баллистической ракеты Р-30 «Булава». Ее боевые блоки поразили заданные цели на полигоне Кура на Камчатке.

13-й пуск  принес удачу

Таким образом, несмотря на несчастливый порядковый номер, 13-й пуск ракеты прервал серию неудач в испытаниях этой системы. Он стал шестым полностью успешным пуском (всего было два частично успешных и пять неудачных). Предполагается, что до конца октября состоится еще одно испытание этой ракеты.

Далее в случае успеха пуски будут проводиться с борта подводной лодки «Юрий Долгорукий». Она уже полностью готова к работе с «главным калибром». Случится это, скорее всего, до конца года. Затем испытания продолжатся. Необходимо добиться, чтобы ракета и все ее элементы – ступени, боевые блоки, система наведения, комплекс средств преодоления ПРО – стабильно работали в любых условиях. Состоится и групповой пуск, после чего Госкомиссией может быть подписан Акт об успешном завершении испытаний, и ракета пойдет в серию и на вооружение.

Проблемы были всегда

Ждать этой удачи пришлось долго. Предыдущие полностью успешные испытания состоялись в ноябре 2008 года. После этого было три провала подряд. Видимо, пока ракета летала по упрощенной программе, все работало. А вот дальше – начались проблемы. Они были совершенно различного характера, вплоть до неисправных пироболтов. Неудачи «Булавы» связаны как с новаторскими решениями, так и с общими проблемами организационного и технологического характера, вставшими перед ракетной промышленностью.

Конечно, такое случалось и ранее. Не было ни одного ракетного комплекса, испытания которого обходились без падений. Но раньше в «Правде» сводок об этом не печатали, и «экспертное сообщество» не пиарилось на неудачах – его тогда не существовало.

Не сразу полетела и новая «Синева-2», хоть и создана на богатом заделе предшественницы и не имеет революционных решений. А тут «Булава» – маневрирующая ракета с очень коротким активным участком разгона, несущая массу ни разу не применявшихся решений. И создавать ее пришлось в условиях, когда отечественный ОПК немного оправился после нокдауна, в котором он пребывал в 90-е годы.

 Отсюда и кадровые проблемы в отрасли, сложности с материалами и элементарное разгильдяйство, порождающее обидный брак. Поэтому над программой в конце концов сгустились тучи. Появились сведения, что строительство подводных ракетоносцев для «Булавы» может быть отложено из-за неготовности комплекса. Подсуетились и недруги программы. Они начали обличать «Булаву» в мнимых недостатках.

Жесткие меры дали результат

Слава богу, руководство РФ приняло правильное решение – комплекс доводить. Но не обошлось без административных мер и кадровых перестановок. Генеральный директор МИТ Ю. Соломонов ушел в отставку, оставшись генеральным конструктором. На его должность был назначен С. Никулин, считающийся опытным управленцем. Затем были введены должности генконструкторов по направлениям. Направление сухопутных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) возглавил все тот же Ю. Соломонов. Он прекрасно справился до этого и с «Тополем-М», и с новеньким комплексом РС-24 «Ярс». А на направление баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) был назначен А. Суходольский.

Одновременно десятки проверок «шерстили» заводы-смежники. На ряд виновных завели уголовные дела, многим пришлось расстаться с должностями. Были приняты экстренные меры по решению производственных проблем. Судя по всему, это пошло на пользу, и ракета слетала на «отлично». А может, у А. Суходольского оказалась легкая рука. Суеверные ракетчики придают таким вещам особое значение.

Другого решения нет

Иного решения, кроме доводки комплекса, просто нет. Жидкостные ракеты, которые предлагали создать на замену, не способны выполнять задачи, поставленные перед «Булавой». Они не могут быть защищены от перспективных средств ПРО США на начальном участке траектории. Это ставит под сомнение решение главной задачи комплекса – нанесение гарантированного сокрушающего ответного удара по противнику при любых сценариях развития ядерного конфликта. Конечно, скорее всего, американцы свою ПРО до ума не доведут. Но надеяться на это и рисковать у наших ракетчиков права нет.

Создание новой модификации «Синевы» продлилось бы несколько лет, да еще и лодки пришлось бы переделывать. А на создание нового твердотопливного комплекса с теми же характеристиками, что и у «Булавы», потребуется лет 10. И кому бы его поручили? У нас нет других разработчиков морских ракет, кроме Московского института теплотехники (МИТ) и Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева в Миассе. А они и так участвуют в работах по «Булаве». И кооперация предприятий-смежников у нового комплекса была бы той же. Со всеми вытекающими проблемами.

Конечно, успешный 13-й пуск не означает, что больше никаких неприятностей с Р-30 не случится. Может быть все. Но целью испытаний и является выявление и устранение всех недостатков до того, как изделие попадет в войска.

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